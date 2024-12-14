Петербургские пираты: как команда «Гэнгъ» возвращает городу приметы истории

В Петербурге есть свои пираты. От обычных они отличаются тем, что они не присваивают сокровища себе, а наоборот, возвращают их людям. Целью их «набегов» становятся парадные и исторические элементы старинных домов: витражи, панно, дореволюционные печи и плитка. Команду «Гэнгъ» часто называют реставраторами, но сами они считают немного иначе.
ВИДЕО
«Мы не реставраторы, у нас нет никакого официального подхода, мы просто приходим, чистим, уходим. Поэтому мы пираты, — говорит представитель сообщества „Гэнгъ“ Сергей Антонов. — Я не знаю точного ответа, зачем мне это нужно, но мне в целом нравится сам процесс. Можно что-то делать своими руками и при этом не бояться получить по голове за это».
Среди проектов команды — очистка и возвращение страховой доски, выданной дореволюционным страховым обществом «Россия», на фасад дома на Петроградской стороне, ремонт фонаря на Разъезжей, которые не светил несколько десятков лет и реставрация чугунных ворот, которые до этого прятали за фанерными щитами, потому что некому было заняться их судьбой.