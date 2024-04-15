На дореволюционном доме в Петербурге зажгли фонарь. Он не горел с прошлого века

Фасад дома 16–18 на Разъезжей улице неожиданно осветил фонарь — свою функцию он не выполнял как минимум с 80-х годов прошлого века. Команда волонтеров-реставраторов вернула к жизни светильник вечером в воскресенье, 14 апреля. Об этом «Фонтанке» рассказала Ксюша Сидорина — соосновательница команды «Гэнг» и автор Telegram-канала про Петербург и реставрацию.

«Случайно увидела, как и многие вещи, которые мы делаем. Просто проходила мимо и посмотрела, что есть фонарь. Я и раньше о нем знала, но, как это обычно бывает, не до конца понимала, что это что-то, с чем можно что-то сделать. Просто смотрела на это как на архитектурные детали, не обдумывала, какой конечный результат можно получить. Ну, не горит фонарь, не горит», — поделилась она.



За дополнительной информацией пришлось обратиться к материалам петербургских архивов. Фонарь не горел как минимум 80-годов ХХ века: это выяснилось при помощи фотографий тех лет. «Это легко определить, потому что дверца была отогнута, стекла разбиты… Там немного проглядывался патрон», — описала Ксюша Сидорина один из обнаруженных снимков.

Фонарь расположен очень высоко, проводка проложена через фасад, а провод под лепниной хитро проходит в светильник. Волонтеры-реставраторы описали стоявшую задачу перед ними как сложную, но вдохновляющую. К команде присоединился электрик Ростислав, он увидел посты о негорящем фонаре в Telegram-канале и решил помочь.



«Не было ни одного следа ремонта. Это историческая проводка. Я бы поставила на то, что он не горел с 20-х годов», — предположила исследовательница.

Кроме работы с электричеством восстановили и сам фонарь. Реставраторы обработали чугун преобразовательной ржавчиной и нанесли на него различные грунты и пропитки, а медь расчистили от краски. «Все было покрыто огромным слоем грязи, краски, каких-то непонятных следов всего, что только существует на планете», — продолжила она.



предоставлено «Фонтанке»

По мнению Сидориной, фонарь мог быть сделан Каслинским чугунолитейным заводом. Реставраторы не нашли на нем клейма, но планируют в будущем подтвердить производство при помощи каталогов завода. Доходный дом № 16–18 на Разъезжей улице построили в 1863 году, а в 1909 году перестроили в стиле модерн.

