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    На Васильевском проявился мозаичный имперский герб. Его более века скрывало нечто

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    Во дворе дома на 22-й линии Васильевского острова уже несколько дней отмывают мозаичный герб Российской империи — двуглавого орла с короной. Над ним работает команда краеведов «Гэнгъ». Об этом в четверг, 6 июля, «Фонтанке» рассказала участница объединения и автор краеведческого Telegram-канала Ксюша Сидорина.

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    «Орла изначально мыть не собирались. Я о нем давно знала и не трогала. Ковырнула первый раз из азарта, когда отмывали другую мозаику в соседнем доме. Оказалось, что орел покрыт даже не краской, а чем-то другим. И это другое легко сходит в сухом виде — достаточно пройтись щеткой», — поделилась она.

    В первый день мытье заняло три часа, во второй — восемь. Работа до сих пор не закончена, а мозаика уже приковывает взгляды. В этом убедился корреспондент «Фонтанки», когда осматривал мозаичный герб и случайно подслушал разговор нескольких мужчин во дворе. Они говорили, что раньше такого здесь не было, и предположили, что в последнее время власти активно стали украшать город.

    Дом под номером 5/64 по 22-й линии Васильевского острова до революционных событий вековой давности принадлежал художнику-мозаичисту Владимиру Фролову. В нем же располагалась мозаичная мастерская.

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    По мнению краеведов, мозаика в виде имперского герба появилась здесь между 1899-м и 1917 годами.

    Фото: Telegram-канал Ксюши Метлахтайл
    Фото: Telegram-канал Ксюши Метлахтайл

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