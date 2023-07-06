На Васильевском проявился мозаичный имперский герб. Его более века скрывало нечто

Во дворе дома на
«Орла изначально мыть не собирались. Я о нем давно знала и не трогала. Ковырнула первый раз из азарта, когда отмывали другую мозаику в соседнем доме. Оказалось, что орел покрыт даже не краской, а чем-то другим. И это другое легко сходит в сухом виде — достаточно пройтись щеткой», — поделилась она.
В первый день мытье заняло три часа, во второй — восемь. Работа до сих пор не закончена, а мозаика уже приковывает взгляды. В этом убедился корреспондент «Фонтанки», когда осматривал мозаичный герб и случайно подслушал разговор нескольких мужчин во дворе. Они говорили, что раньше такого здесь не было, и предположили, что в последнее время власти активно стали украшать город.
Дом под номером
По мнению краеведов, мозаика в виде имперского герба появилась здесь между