На Васильевском дочищают мозаичный имперский герб — проявилась корона. «Фонтанка» показала результат геральдисту

Фото: Фёдор Данилов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На Васильевском острове подходит к концу расчистка мозаичного герба Российской империи. Как убедился в субботу, 15 июля, корреспондент «Фонтанки», на мозаике, над которой трудится команда краеведов «Гэнгъ», отмыли корону над двуглавым орлом.



Оказалось, что называть мозаику гербом можно весьма условно. Изображение только напоминает имперский герб — с точки зрения геральдики должна соблюдаться определенная форма герба, чего нет в этой мозаике. Об этом «Фонтанке» рассказал петербургский историк и член профильной комиссии Геральдического совета при президенте РФ Михаил Медведев.

Фото: Фёдор Данилов/«Фонтанка.ру» Фото: Фёдор Данилов/«Фонтанка.ру» Фото: Фёдор Данилов/«Фонтанка.ру» Фото: Фёдор Данилов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Это не герб, это вольная художественная вариация на его тему. Точно так же, как «я помню чудное мгновенье» — это цитата, а «мгновенье, помню, было чудным» — не совсем», — объяснил он. По словам эксперта, геральдика допускает и даже приветствует воспроизведение гербов в разных стилях, но при этом должна быть соблюдена определенная формула герба. На отмытой мозаике есть принципиальные с точки зрения геральдики отличия от герба Российской империи. Так, клювы и лапы орла не золотые, а черные. Также черными изображены регалии — корона, скипетр и держава в лапах орла. Кроме того, всадник на груди орла представлен золотым, тогда как его доспехи должны быть серебряными.



«Наконец, в гербе помимо общей короны каждая из голов орла должна быть увенчана такой же короной меньшего размера. И самая заметная особенность: крылья мозаичного орла опущены, а в имперском гербе — воздеты. Для российской геральдики эта разница принципиальна», — рассказал Медведев.

Геральдический эксперт добавил, что создание подобных фантазий на тему гербов было вполне обычным делом. «При выходе за пределы геральдической точности такие фантазии уже не могли выступать в роли официальных символов, но вполне годились для выражения неформального патриотизма», — подытожил историк Медведев.

Фото: Фёдор Данилов/«Фонтанка.ру» Фото: Фёдор Данилов/«Фонтанка.ру» Фото: Фёдор Данилов/«Фонтанка.ру» Фото: Фёдор Данилов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Дом под номером 5/64 по 22-й линии Василевского острова до революционных событий вековой давности принадлежал художнику-мозаичисту Владимиру Фролову. В нем же располагалась мозаичная мастерская. Сейчас во дворе дома краеведы из команды «Гэнгъ» чистят мозаичный герб и другие мозаики. Об этом «Фонтанке» рассказала участница объединения и автор краеведческого Telegram-канала Ксюша Сидорина.