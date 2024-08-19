«Въ обществѣ «Россiя» застраховано». На петербургском доме засияла дореволюционная страховая доска

Фото: Ксения Сидорина Поделиться Поделиться





В Санкт-Петербурге на фасаде дома отреставрировали страховую доску, выданную дореволюционным страховым обществом «Россия». Об этом рассказала Ксюша Сидорина — соосновательница команды «Гэнг» и автор телеграм-канала про Петербург и реставрацию.

Цвета у доски неслучайные — их команда реставраторов обнаружила во время очистки. Страховую доску смонтировали в те же отверстия в стене, где она находилась и раньше.

«Отреставрировали страховую доску и вернули ее на место», — сказано в посте.



Фото: Ксения Сидорина Фото: Ксения Сидорина Фото: Ксения Сидорина Фото: Ксения Сидорина Фото: Ксения Сидорина Фото: Ксения Сидорина Поделиться Поделиться





«Все работы оплатил читатель блога — это был его подарок маме на день рождения. Мы вместе очистили доску, а они расписали ее», — поделилась она.

Адрес нахождения таблички Ксюша Сидорина пока не называет из-за опасения кражи. Однако она уточнила корреспонденту «Фонтанки», что этот дом находится на Петроградской стороне.



Дореволюционная страховая компания «Россия» появилась в 1881 году указом императора Александра III. Общество быстро стало крупнейшим среди других страховых организаций по размеру капитала и объёму операций. Страховщики из «России» на рекламу не скупились, потому компания практически во всех губерниях заняла лидирующее положение на рынке. Общество страховало жизнь от несчастных случаев, движимое и недвижимое имущество от огня, а также транспорт.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, как на дореволюционном доме в Петербурге зажгли фонарь — он не горел с прошлого века.