Секретные материалы на продажу. Стратегический завод лишили земли, а теперь ликвидируют за ненадобностью

Фото: Дом милосердия — Завод «Измеритель». Корпус на Citywalls.ru

30 ноября арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал банкротом АО «Завод «Измеритель», принадлежащее Научно-исследовательскому аккумуляторному институту (НИАИ) «Источник». Институт (расположен по соседству на Петроградской стороне) также пребывает в сложном финансовом положении и уже попал под влияние петербургских девелоперов.

Завод все еще производит ряд высокоточных изделий промышленного и медицинского назначения. Выручка постоянно падала: с 445 млн рублей в 2015 году до 117 млн рублей в 2019-м. Однако почти все время «Измеритель» работал в плюс. С ежегодной прибылью в 3–6 млн рублей он все же сводил концы с концами и поставлял высокотехнологичную продукцию структурам Роскосмоса, Росстандарта и другим госпредприятиям вплоть до последнего времени. Огромная финансовая дыра у «Измерителя» образовалась в 2018 году, когда внезапно по бухгалтерии ее непокрытый убыток составил 317 млн рублей — в полтора раза больше выручки. Причин этому в официальной отчетности отыскать невозможно, и комментариев об этом от руководства нет.

3 декабря компанию возглавил конкурсный управляющий Алексей Козяков. Его предшественник — временный управляющий, который анализировал состояние предприятия последние месяцы, сделал вывод, что предприятие еще можно спасти от долгов. Но 19 ноября кредиторы единогласно проголосовали за продажу имущества. Хорошо знакомые с ситуацией источники «Фонтанки» отмечают, что в чужие руки теперь могут попасть важные изобретения, в том числе обеспечивающие лидерство компании на узких и не очень денежных, но стратегически важных рынках. Основными кредиторами «Измерителя» являются «Источник», налоговая и ООО «Гарант», которому в январе 2020 года уступил права требования Энергомашбанк. Общая задолженность завода перед ними составила 232 млн рублей. Компания «Гарант» занимается управлением и арендой недвижимости, у нее в залоге с конца декабря 2017 года находится оборудование «Источника»: водородные установки, ванны, блоки питания, монтажные столы и прочее. С 14 февраля этого года к ним добавились 100%-ные доли гендиректора НИАИ Марии Яковлевой в ООО «В.Е.Р.А.».

Судьба «Измерителя» решилась на недавнем собрании кредиторов. Им предлагалось проголосовать за финансовое оздоровление предприятия, введение внешнего управления, которое позволило бы восстановить платежеспособность, или конкурсное производство. Кредиторы единогласно выбрали последний вариант. Арбитражный управляющий Сергей Юнович предполагает, что их не убедил его финансовый анализ. «Возможно, кредиторам чуть больше известно об обстановке на предприятии изнутри, нежели мне, поскольку один из кредиторов — участник завода «Измеритель» и его мажоритарный кредитор. Те данные, на которых я основывал свои выводы, зиждились на том, что я получил из налоговой, из официальных источников на свои запросы как управляющий. У них материала чуть больше: госконтракты, заказы и прочее», — объясняет Юнович. «По квартальной отчетности было видно, что у них не так все плохо. Там достаточно серьезные обороты по счетам были. Плюс это предприятие с большими госконтрактами. Если следовать простой математике не посвященного в какие-то нюансы человека со стороны — исполнил контакт, получил финансирование и продолжил работать дальше, это все перекрывало реестровую задолженность», — вспоминает он.

По словам Юновича, на май-июнь 2020 года у завода было заключено госконтрактов на десятки миллионов. Предприятие выполняет заказы оборонного комплекса, поэтому его контакты не видны в открытых источниках. Среди гражданских заказов, к примеру, в прошлом году оно поставляло течеискатель воронежскому Конструкторскому бюро химавтоматики и турбомолекулярный насос — петербургскому ЛЭТИ. Управляющий признает, что, опираясь только на документы, можно не учесть какие-либо сложности с сотрудниками или иные подробности жизни компании, значимые для принятия такого решения. При этом, с точки зрения распродажи имущества, поживиться на «Измерителе» на первый взгляд особо нечем: все 1,3 га земли «Измерителя» на Петроградке еще с 2017–2018 годов принадлежат связанным с Tellus Group ООО «Центр инновационных процессов «Кристалл» и ООО «Чкаловский 50». Причем их продажа самому заводу не позволила как-то поправить финансовое положение: судя по выпискам из Росреестра, земля и корпуса «Измерителя» через цепочку сделок переходили к девелоперским структурам не напрямую, а через «Источник» и связанных с ним лиц.

Источник «Фонтанки», знакомый с ситуацией на заводе, отмечает, что единственное, что сейчас может заинтересовать покупателей при распродаже имущества «Измерителя», — документация на оборудование и изобретения, самым ценным из которых является течеискатель — прибор контроля герметичности. Он очень востребован на рынке, хотя и на довольно узком, объем которого оценивается экспертами всего в 150–200 млн рублей в год. Этот прибор и произведенную заводом вакуумную технику используют структуры Роскосмоса, Росатома, «Алмаз-Антей», компании «Сухой» и корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Сергей Юнович подтверждает, что на «Измеритель» зарегистрировано множество товарных знаков и изобретений. Они, как и остальные активы общества, во время конкурсного производства будут оценены и включены в конкурсную массу. Что касается иной документации, управляющий напоминает, что предприятие находится под определенным режимом секретности, и некоторые сведения охраняются гостайной. Течеискатель, конечно, к этой категории не относится, но у предприятия, сотрудничающего с коллегами из оборонной и космической отраслей, секретов немало. Оно обладает лицензией системы «Военный регистр», лицензиями на космическую деятельность, конструирование и изготовление оборудования для ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, а также производство и техобслуживание медицинской техники. Завод производит оборудование для физиотерапии, которое можно встретить во многих поликлиниках, больницах и физиотерапевтических кабинетах.

При этом, по данным СПАРК, «Измеритель» закончил 2019 год с выручкой в 116,7 млн рублей и чистой прибылью 3,6 млн рублей. В открытых источниках среднесписочная численность его сотрудников в 2018 году составляла до 150 человек. Еще один признак, что предприятие еще живет, — на портале Роструда от его имени сейчас размещены несколько вакансий: ищут наладчиков станков, токаря, фрезеровщика, шлифовщика и маляра. «Источник» приобрел акции и недвижимость «Измерителя» в 2012 году. По информации «Фонтанки», он к тому времени сильно ужался и из 21 тыс. кв. м своих площадей на Чкаловском проспекте, 50, занимал лишь около 6 тыс. Остальное сдавалось в аренду, но особой прибыли это не приносило ввиду качества коммерческой недвижимости. Тогда на помощь пришел инвестор в лице Tellus Group. Входящее в нее ООО «Центр инновационных процессов «Кристалл», связанное инвестиционной компанией «Евроинвест», купило отдельно стоящее здание с участком на Чкаловском, 50, чтобы провести в нем капитальный ремонт и обустроить внутри офисы, а также главный корпус завода 1928 года постройки, выходящий фасадом на проспект. Исследователи городского ландшафта помнят его как изменившийся сейчас до неузнаваемости Дом милосердия с внушительного размера и с прекрасным убранством церковью святого Алексия Человека Божьего при нем. Он был построен в начале XX века, но перестроен после революции для завода «Радист». Как писали городские СМИ, КГИОП не стал брать остатки церкви под охрану.

«Источник» и сам сейчас находится в банкротном процессе, на стадии наблюдения. С 2017 года его прессы, гильотины и станки, а с 2019-го — аккумуляторные батареи, а также сырье и комплектующие для их производства, в залоге у входящей в Tellus Group компании «Ферма». Она выкупила долг «Источника» перед Сбером на сумму 835 млн рублей и стала крупнейшим кредитором института. С февраля 49% компании принадлежит Ярославу Ивашкину, а остальные — по 25,5% на каждого — сестре Николая Неповинных и Елене Смотровой, родной сестре совладельца сети бизнес-центров «Сенатор» Андрея Фоменко. Ранее Смотрова заявляла о намерениях https://www.fontanka.ru/2020/02/21/101/ сохранить деятельность стратегического предприятия. Узнать у нее, что теперь изменилось, не удалось. Сейчас предпринимательница не стала говорить с «Фонтанкой» о своем вкладе в судьбу «Измерителя», сославшись на семейные обстоятельства. Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»