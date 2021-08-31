Жилье на «батарейках». На территории завода «Ригель» появится жилой комплекс

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Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры согласовал строительство жилого дома на территории аккумуляторного завода «Ригель». Там, как подтвердил «Фонтанке» 31 августа генеральный директор АО «АК «Ригель» Евгений Власов, рассматривается потенциальный проект жилой застройки, реализация которого зависит от востребованности продукции самого завода.

«Целесообразность обсуждается и может и отпасть в случае увеличения объемов заказов на выпуск литий-ионных батарей», — сказал он.



Комплекс «Ригеля» появился в начале прошлого века. Это первый аккумуляторный завод в стране, который был основан в 1897 году. Сейчас компания выпускает различные батареи для транспорта, систем питания и другой техники. Заказчиками продукции выступали Министерство обороны, МЧС и другие ведомства. С середины 2010-х годов у завода стала падать выручка. В частности, она снизилась с 1,2 млрд рублей в 2014 году до 230 млн рублей через четыре года.

АО «Аккумуляторная компания «Ригель» в прошлом году выкупили компании «Евроинвест» и «Теллус Групп» у Екатерины Быстровой, дочери основного акционера и руководителя завода Юрия Быстрова, который умер в 2017 году. Сделку эксперты оценили в 2,5 млрд рублей.

Разговоры о том, что на территории завода может появиться жилая застройка велись с 2014 года. Площадь самого завода составляет около 7,5 га, а участок, где прошлые владельцы планировали строить жилье, составлял 4,8 га. Несколько раз в защиту «Ригеля» высказывался известный активностью в Петроградском районе председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров. Он хотел превратить зону комплекса в рекреацию, но безуспешно. Территория была исключена из перечня зеленых насаждений общего пользования.



Новые владельцы, впрочем, еще в 2020-м году в разговоре с 47news уверяли, что не имеют намерений по застройке территории, так как приспособить это пространство под жилье сложно. Однако заранее позаботились о социальных объектах. Как писала «Фонтанка», комиссия по землепользованию и застройке еще в феврале одобрила создание школы на бывших производственных территориях «Ригеля». После завершения учреждение собираются передать в собственность города.

К 2021 году стало ясно, что новые владельцы все же планируют завершить задуманное прошлыми. Как говорится в заключении КГИОП, по улице Профессора Попова, 38 согласован «многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными помещениями социально-культурного, бытового и коммерческого назначения». Площадь застраиваемого участка составляет 4,2 га.

Проект выполнило OOО «Архитектурное бюро «А. ЛЕН», в послужном списке которого ЖК Golden City, гостиница и бизнес-центр «Лахта Плаза», реконструкция Невской линии Большого Гостиного двора, а также офисный центр «Олимпик Плаза». Согласно задумке, на территории завода предусмотрено строительство 6-этажных зданий высотой в 21,8 метра. Жилой комплекс состоит из нескольких корпусов, формирующих периметральную застройку участка с системой двух внутренних полузакрытых дворов и трёх дворов-курдонеров, образованных полукружиями корпусов, открытых на набережную реки Карповки. Но и то, это «лишь в теории», как утверждает собеседник «Фонтанки» в компании, так как проект еще несколько раз может видоизмениться. Как пойдут дела в других инстанциях, предположить пока сложно, поэтому о сроках реализации «говорить пока рано».



В настоящий момент процессы реновации и планы по строительству дома, как заявил собеседник «Фонтанки», идут параллельно. «Точно так же в настоящий момент идут согласования появления новых объектов под производство», — сказал он. Однако во главу угла все же ставят трансформацию площадки и ее развитие как производственной. Из целей: оптимизировать комфортное нахождение там завода и обеспечить его расширение. При этом в депрессивную зону, заверили «Фонтанку», для потенциальных жильцов квартал не превратится, так как «соседство с точками приложения труда только в плюс». Но это все будет вырисовываться в четкую картину, если завод будет набирать обороты, а пока такая тенденция есть.

На полях прошедшего форума «Армия-2021» «Ригель» заключил два соглашения о сотрудничестве с Санкт-Петербургским государственным университетом. Первое посвящено подготовке научных кадров, формированию научного и практического потенциала в отрасли производства химических источников тока. Второе — реализации технологического трансферта ряда изобретений университета, где завод выступает индустриальным партнером. Но амбиции на этом не останавливаются.



В мае Минэкономики представило программу «Высокоавтоматизированный электротранспорт в городах». Как писал «Коммерсантъ», речь идет о поддержке КамАЗа — единственного концерна в РФ, у которого есть образец легкового электромобиля. Общий бюджет до 2030 года — 418 млрд рублей, из которых 153,5 млрд будут из бюджета и внебюджетных фондов. Предполагается, что пилотными городами станут Москва, Петербург, Севастополь и Сочи. На прошлой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что уже к 2024 году в России планируется выпустить не менее 25 тыс. электромобилей и открыть более 9 тыс. зарядных станций для них. Именно на эту программу, как утверждает источник «Фонтанки», нацелен «Ригель» — обеспечить весь электротранспорт Петербурга современными батареями, а затем выйти на другие города.

В системе СПАРК структура не раскрывает доход уже несколько лет. В 2020 году руководством АК были спрогнозированы стратегические планы увеличить выручку с 300 млн рублей до 2,2 млрд рублей в год. Во многом эти планы, как стало известно «Фонтанке», и их достижение ориентировались на недавно утвержденную концепцию.



Расширять горизонты завод намерен и по части занимаемой территории. Если перспектива крупных госзаказов не померкнет, то, как утверждает Власов, не исключено, что «Ригель» подыщет себе новую и более «просторную и современную производственную площадку какого-либо технопарка». Мария Долбиш, «Фонтанка.ру»

