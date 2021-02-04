«Дочек» «Газпрома» не пустили на набережные, а кампус СПбГУ и Боткинскую урезонили в Шушарах

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Среди не прошедших сито общественных слушаний встречаются не только коммерческие проекты. Например, отвергнуто предложение, касающееся строительства второго филиала Боткинской больницы, в Шушарах. При этом зеленый свет дали реконструкции объектов Петербургского нефтяного терминала, проекту клуба дзюдо «Турбостроитель», учрежденного Борисом Ротенбергом, и школе на бывших производственных территориях «Ригеля».

Комиссия по землепользованию и застройке отклонила предложение «ТГК-1» об изменении территориальной зоны производственных площадок на Синопской набережной и набережной Обводного канала. Там планировалось разместить офисные центры для 600 топ-менеджеров Газпромэнергохолдинга, которому принадлежит «ТГК-1». Подробности проекта в компании раскрывать не стали, как и комментировать отказ.



Помимо «ТГК-1» на «стоп-сигналы» нарвались инициаторы таких громких проектов, как университетский городок СПбГУ в Шушарах. КЗЗ отвергла предложение вуза перевести 176 га земель рекреационного и сельскохозяйственного назначения в общественно-деловую зону. Такое же решение последовало в ответ на заявку группы производственных предприятий во главе с ООО «ГСК «Красный треугольник», которые просили изменить зону с деловой на промышленную. В обратном направлении «переписать» назначение своего гектара на Матисовом острове надеялась «Почта России», но и ее предложение тоже отклонили.

Неожиданным стал отказ комитету по инвестициям в переводе 50 га земли на Московском шоссе из промышленной зоны в общественно-деловую для строительства второго филиала инфекционной больницы имени Боткина. Не помог в этом и протокол совещания вице-губернаторов Максима Соколова и Эдуарда Батанова от августа 2020 года, прикрепленный к заявке.

Владельцу участка на Константиновском проспекте, 19, и расположенного на нем здания ООО «Гранд-Сити» не согласовали изменение зоны с рекреационной на общественно-деловую с возможностью строительства жилья. Ранее бассейн внутри арендовал единственный Петербургский дельфинарий, но собственник не продлил с ним договор, сославшись на ветхость здания. Теперь организация ищет новое пристанище, присматривается к месту неподалеку от станции метро «Академическая» в Калининском районе. Однако местные жители встречать дельфинов не торопятся, да и инфраструктурное обеспечение этого объекта пока туманно.



Еще одному проекту «Газпрома» — аэропорту в Левашово — повезло на обсуждениях больше, предложения для его реализации будут учтены. «Газпром Инвест» просил изменить зоны участков общей площадью 44 га под размещение объектов воздушного транспорта с включением общественно-деловой застройки и инженерной инфраструктуры. Пока что они попадают в зоны зеленых насаждений, лесов и сельскохозяйственных угодий. Всего компания планирует оформить в собственность здесь 466 га. На выделенных участках хотят построить административный корпус для 200 сотрудников аэродрома и офисы для 300 менеджеров «Газпром Авиа» с профилакторием.

Комиссия оказалась благосклонна и к Петербургскому нефтяному терминалу, который занимается реконструкцией старой базы и строительством новых объектов, в том числе на месте снесенных резервуаров для хранения нефтепродуктов. Терминал попросил лишь заменить подзону почти в 34 га для новых сооружений, которые будут относиться не к III классу опасности, как старые, а ко II классу.



Одно из немногих учтенных предложений комитета по инвестициям связано со строительством на Пороховых культурно-делового объекта на участке в 21 га. Для этого рекреационную зону территории, ограниченной Ириновским проспектом, улицей Передовиков, перспективным продолжением проспекта Ударников и берегом Охты изменят на общественно-деловую. Инвестором проекта выступает петербургская общественная организация «Клуб дзюдо «Турбостроитель», основанная в 2003 году. Ее соучредителями являются совладелец СМП Банка Борис Ротенберг, тренер Анатолий Рахлин, скончавшийся в 2013 году, и его сын Михаил.

Общественные обсуждения позволили сэкономить четверть миллиарда Объединенной дирекции единого заказчика Минстроя, которая за счет федерального бюджета реконструирует филиал Северо-Западного института повышения квалификации ФНС на улице Костюшко, 9, к. 2. Вид разрешенного использования объекта, пока еще находящегося в жилой зоне, обязывает построить к нему 182 машиноместа. В дирекции это считают функционально нецелесообразным. По оценке застройщика, затраты на такой парковочный комплекс составят более 250 млн рублей, а это не заложено в утвержденную смету. Дирекция попросила изменить зону с жилой на деловую, что позволит сократить количество необходимых парковочных мест.



Также комиссия одобрила предложения, позволяющие построить школу на 425 мест на Кантемировской улице в Выборгском районе и школу на территории АО «Аккумуляторная компания «Ригель» в Петроградском, которую после создания планируют передать в собственность города. Компании «Терра Нова» утвердили под строительство нового жилья изменение зоны участков (21 га) в северной части намыва Васильевского острова, по другую сторону от «Морского фасада».



Также положительное решение получила коалиция застройщика «Сэтл Групп» и «Невского завода» на проспекте Обуховской Обороны. Часть его бывшей территории отдадут под жилье, находящиеся на ней памятники архитектуры исследует ООО «Кант». В то же время отклонены поправки, предложенные структурой Минобороны для строительства школы-лицея и жилых многоэтажек на 10,4 га в Кронштадте.

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле предложил присвоить специальную зону земле под рынками, но его предложения учтут лишь местами. В нужной зоне, к примеру, окажутся Гражданский рынок на Руставели, 45, и Полюстровский — на Полюстровском, 45. Восстановительный центр детской ортопедии и травматологии «Огонек» из жилой зоны переместится в рекреационную вместе с детским туберкулезным санаторием «Жемчужина», который раньше находился в зоне, разрешающей строительство гостиниц. Предполагается, что так «санаторно-курортные» участки смогут защитить от жилой и гостиничной застройки.



Надо ли говорить, что комиссия по землепользованию и застройке рассмотрела множество заявок от активных жителей города, требующих защитить их среду обитания от девелоперов. Почти все эти заявки в интонации SOS были отклонены. В одном случае народный гнев все же сработал, правда, этому предшествовала долгая борьба за зеленую зону через суды. Речь идет о парке на улице Савушкина, 112, где ранее хотели построить 19-этажный многофункциональный деловой центр «Астана». Жители просили признать эту территорию частью Парка 300-летия, перевести участок из деловой зоны в рекреационную. В итоге на недавнем заседании их заявку одобрили, а с девелопером из Казахстана город разошелся еще раньше.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру».

