«Остров фортов» Ксении Шойгу вырывается вперед. Кронштадту предложено согласиться с будущим

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»/Архив

Стремительность, с которой действует команда Шойгу-младшей, не оставляет шансов пионерскому проекту Минобороны — парку «Патриот». Общественные обсуждения по проекту планировки и проекту межевания выделенной под «Остров фортов» территории будут идти до 15 февраля. Кронштадту обещана самая масштабная стройка за последние годы — 150 тыс. кв. м увеличат жилой фонд острова сразу на треть. Учредителями АНО «Остров фортов» выступают Смольный и Минобороны. Вся техническая документация согласована профильными ведомствами без нареканий. Кронштадтцы едины во мнении: туристический рай — это хорошо, транспортная блокада — плохо.

Судя по технической документации, опубликованной на сайте петербургского комитета по градостроительству и архитектуре (КГА), менеджмент «Острова фортов» проделал грандиозную работу. Перелопачены кадастры, пересчитаны и рассортированы объекты недвижимости: одни идут под снос, другие — на реконструкцию.

Проект планировки территории (ППТ) разработала московская компания «Гипрогор Проект». Заказчик — распорядитель земли ФГКУ «Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений» Минобороны. «Острову фортов» отданы 108 гектаров. Участок с запада ограничен улицей Адмирала Грейга, с севера и северо-востока — проектируемыми улицами № 1, № 2, улицами Зосимова и Мартынова, а с юга — проектируемой транспортно-пешеходной набережной.



Концепция от июня 2019-го к началу 2021-го претерпела изменения. К изначальному музею под открытым небом с реконструкцией фортов, с океанариумом и гостиницами добавлено служебное жилье для военных моряков и конгрессно-выставочный центр. Очевидно, что таким образом решено вдохнуть жизнь в два покрытых прожектной славой проекта — переезд Военного учебно-научного центра ВМФ (ВУНЦ ВМФ им. Кузнецова) и площадку под Международный военно-морской салон. Судя по всему, из-за этого увеличилась и площадь — вместо первоначальных 80 гектаров осваивать собираются 108. Финишем обозначен 2025 год.



После многочисленных провальных попыток растормошить провинциальный Кронштадт темпы «Острова фортов» впечатляют. Лицом проекта выступает дочь министра обороны Ксения Шойгу. За полтора года ее команда не только выбила из федерального бюджета 4,5 миллиарда рублей на форты «Император Александр I», «Пётр I» и «Кроншлот», но и приступила к их реконструкции. Прошлым летом в Кронштадте был открыт симпатичный парк, он не только полюбился местным, но и привлек внимание петербуржцев с «большой земли». Строили, как и детский патриотический лагерь, на свои, то есть инвесторские деньги. По данным «Фонтанки», такое условие поставил дочери Сергей Шойгу — мол, сначала покажи, на что способна сама.



Фото: предоставлены PR-службой АНО «Остров фортов» Фото: предоставлены PR-службой АНО «Остров фортов»

На фоне такого стремительного освоения «кронштадтской целины» неправильно не заметить усилия другого проекта Минобороны — парка «Патриот». Он появился на пару лет раньше идеи Шойгу, за это время успел потерять обещанные премьером Медведевым форты «Александр I» и «Кроншлот», обустроить списанными батискафами и торпедами причал в Усть-Рогатке, да пригнать пару музейных кораблей, войти на которые не позволяет техника безопасности. Минувшим летом на аллею «Острова фортов» «Патриот» ответил бюстами адмиралов в Адмиралтействе, но главным достижением стал платный вход на Западную Усть-Рогатку. 250 рублей за право прогуляться до маяка предсказуемо возмутили жителей Кронштадта. Еще одной статьей дохода стал ларек — здесь можно купить гамбургер и запить его пивом. Оно, к слову, в чеке обозначено как «Основное блюдо №1», а это говорит о том, что, скорее всего, лицензии на торговлю алкоголем нет.



Фото: Юлия Никитина/«Фонтанка.ру» Фото: Юлия Никитина/«Фонтанка.ру» Фото: Юлия Никитина/«Фонтанка.ру» Фото: Юлия Никитина/«Фонтанка.ру» Фото: Юлия Никитина/«Фонтанка.ру» Фото: Юлия Никитина/«Фонтанка.ру» Фото: Юлия Никитина/«Фонтанка.ру»

О деньгах не очень любят говорить и в «Острове фортов». В представленном жителям Кронштадта проекте нет упоминания об общей стоимости. Предполагается, что транспортную инфраструктуру возьмет на себя городской бюджет, а все остальное — неназванные инвесторы. 150 тыс. кв. м — это максимально возможная площадь жилья на проектируемой территории. Она включает в себя кварталы 1–6. Малоэтажные дома сосредоточены в первом квартале, ограниченном Цитадельской дорогой и спускающемся к «Лагерю настоящих героев» и парку «Остров фортов». Речь идет примерно о пяти многоквартирных домах высотой до 4 этажей с подземными гаражами. В северо-западной части кластера размещены общежития для преподавателей, курсантов и слушателей Военного научно-учебного центра ВМФ РФ. В документации отмечается, что служебное жилье будет расположено рядом с учебными корпусами.



Также планом предусмотрены лицей на 550 человек, два детских сада на 200 человек и встроенная поликлиника на 80 посещений в смену. Предполагается построить спортивный комплекс (8,8 тыс. кв. м), океанариум (13 тыс. кв. м), кинотеатр (52,7 тыс. кв. м), две гостиницы (по 16,7 и 18,3 тыс. кв. м) и четыре магазина по 1,48 и 1,25 тыс. кв м.



Согласно документации, общую численность населения на проектируемой территории оценивают примерно в 2845 человек, это почти втрое больше, чем думали изначально. Плюс туристы — считается, что их будет приезжать по 5 миллионов в год. На территории «Острова фортов» проектом предусмотрено не менее 671 «подземного» парковочного места и не менее 2300 мест на открытых автостоянках.

Основные профильные комитеты согласовывают или уже согласовали проект в пределах своей компетенции без замечаний, как и администрация Кронштадтского района. На общественных обсуждениях жители начали высказывать свои предложения и замечания. В основном они отмечают недостаточную проработку вопроса транспортной доступности, с которой в Кронштадте и сейчас напряженка: высокую нагрузку на улично-дорожную сеть, невозможность выехать и въехать в город в выходные из-за пробок, нехватку парковочных мест в центре района.

Строительство дорог — зона ответственности города, тверды в своем убеждении в «Острове фортов». Петербург пытается решить проблемы Кронштадта уже несколько лет. В письме проектировщику Комитет по развитию транспортной инфраструктуры поясняет, что на первом этапе развития территории построят продолжение Цитадельского шоссе с устройством пешеходного бульвара от Адмирала Грейга до Цитадельской дороги, проектируемые улицы №1 и №3, внутриквартальные проезды, стоянки не менее, чем на 1112 мест в целом, реконструируют 240-метровую набережную вдоль Купеческой гавани и так далее. Второй этап заметно короче, на нем должны появиться Проектируемая улица №2, продолжения Адмирала Грейга, пешеходная набережная вдоль Каботажной гавани.



Подробнее о том, какие артерии проектируются в этой местности сейчас «Фонтанка» писала в конце 2020 года. «Все проекты планируется сделать в 2021 году, а в 2022–2023 году построить объекты при наличии необходимого финансирования», — говорил тогда начальник отдела проектирования КРТИ Андрей Шашков.

«Это проблемой мы занимаемся очень давно, еще до всех федеральных проектов. Этим планам по развитию дорожной сети уже лет шесть-семь. Ничего нового эти проекты, в том числе туристический кластер и другие, не внесли», — отметил глава администрации Кронштадтского района Олег Довганюк. По его словам, все планы по строительству и реконструкции дорог увязаны со строительством так называемого 18-го квартала. План его застройки спроектирован еще в 2017–2018 годах, сейчас документация актуализируется.

Предполагается, что все участники проекта будут застраивать кварталы синхронно, чтобы жилье, к примеру, не обгоняло транспортную сеть. Удастся ли городу синхронизироваться с инвесторами, покажет время. Пока на память приходят только неудачные примеры, такие как намыв Васильевского острова. По крайней мере, на строительство транспортной инфраструктуры в проектируемой области в 2021 году деньги не выделены. Запланировано проектирование четырех объектов, работы по ним должны начаться в текущем году и закончиться в 2022 году.



Реализация проекта будет финансироваться одновременно из городского бюджета, федерального центра в лице министерств обороны, культуры, строительства и ЖКХ, а также средствами частных инвесторов. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе АНО «Остров фортов», эти инвесторы займутся финансированием «рентабельных» коммерческих объектов; в социальные объекты, не предполагающие прибыли, будут вливать «пожертвования меценатов», а культурное наследие приведут в порядок за счет бюджета. Минобороны в проекте участвует в качестве главного распорядителя бюджетных средств, выделяемых на реставрацию фортов.

На вопрос о том, кто из инвесторов будет привлекаться к строительству квартала, в пресс-службе организации подчеркнули: «Информация об инвесторах и условиях является конфиденциальной». Среди возможных спонсоров может быть Олег Дерипаска. На его заинтересованность Ксения Шойгу намекнула сама. По данным «Фонтанки». алюминиевый олигарх действительно знакомился с проектом, но в своей роли и объеме финансирования пока не определился.

Евгения Горбунова, Юлия Никитина, «Фонтанка.ру»

