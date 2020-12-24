Дорогу Кронштадту. Какая инфраструктура нужна для развития острова

Это оказалось испытанием для кронштадтской улично-дорожной сети, где движение многие десятилетия было достаточно свободным. Добавляет нагрузки на автодороги «маятниковая» трудовая миграция кронштадтцев: почти четверть из них каждый день ездит на работу «на большую землю». Наконец, планы по развитию экономики города, по расширению и обновлению жилого фонда делают неизбежным рост потребности острова в транспортной инфраструктуре. Не удивительно, что вопрос строительства и модернизации автомобильных трасс в Кронштадте привлекает внимание общественности и городских властей и вызывает оживленные дискуссии.

— Все это ложится нагрузкой на центральную часть города, которая раньше не развивалась, — отметил Олег Довганюк . — К городу ведет одно Кронштадтское шоссе в две полосы, а по развязке и вовсе едет одна машина. Уже сейчас у нас пробки, дворы заставлены автомобилями, несколько сотен автобусов хаотично колесят по исторической части Кронштадта. Мы не от хорошей жизни закрываем въезд на День Военно-морского флота, когда приезжих становится больше, чем жителей, хоть это и вызывает негатив у петербуржцев.

Сегодня есть три масштабных проекта федерального уровня, которые реализуются в Кронштадте по поручению президента, рассказал глава администрации Кронштадтского района Олег Довганюк . Во-первых, это развитие туристического кластера, во-вторых, перемещение в Кронштадт военно-морских учебных заведений и, наконец, перевод туда Военно-морского салона. Также есть собственный план по застройке 18-го квартала, который был спроектирован еще в 2017–2018 годах.

Какие дороги и когда должны появиться в Кронштадте, можно ли добраться до острова по воде и сколько туристов будет приезжать сюда через несколько лет, обсудили участники круглого стола «Фонтанки».

Ежедневная миграция жителей от дома к работе происходит и в других районах, но для Кронштадта, где ежедневно около 10 тыс. человек трудоспособного населения едет «на материк», эта проблема особенно актуальна. Есть надежда, что развитие новых проектов в городе создаст и дополнительные рабочие места. Например, АНО «Остров фортов», реализующий проект в Кронштадте, собирается предоставить около 1,5 тыс. вакансий.

— Губернатор поставил задачу синхронизировать федеральные проекты и планы Петербурга, чтобы приблизить сроки строительства внутренней улично-дорожной сети и федеральной развязки с комплексом защитных сооружений, — рассказал он.

Нагрузка на город будет только возрастать. Во-первых, сейчас строятся жилые комплексы: с учетом их завершения и перемещения военных учебных заведений к 44 тыс. жителей добавятся еще 15–16 тыс. человек за два года. Кроме того, в августе открыл свои двери музейно-исторический парк — объект нового городского кластера «Остров фортов». С учетом планов развития этой туристской территории к 1,7 млн человек, ежегодно посещающих остров, добавится еще несколько миллионов, сообщил Олег Довганюк .

Создается проект планировки территории и инженерный проект, также разрабатывается ППТ по оставшейся части Цитадельского шоссе от улицы Зосимова до улицы Адмирала Грейга и от кварталов 7–8 до Комплекса защитных сооружений. По словам Андрея Шашкова , в 2021 году выделены средства на 6 новых объектов. Также Смольный ведет переговоры с Минстроем и Министерством транспорта о реконструкции развязки на КЗС и Кронштадтском шоссе . Кроме того, проектируются объекты, непосредственно связанные с «Островом фортов»: в частности, планируется благоустроить набережную от КЗС до парка Инчхон, которая сейчас представляет собой просто берег.

— Сейчас мы занимаемся проектированием одного из комплексных объектов, которые будут обеспечивать 7-й и 8-й кварталы. Туда входит участок Цитадельского шоссе, улица Адмирала Грейга, что даст возможность частично перераспределить потоки с Кронштадтского шоссе, — заявил начальник отдела проектирования Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Шашков .

Планы по строительству и реконструкции дорог в Кронштадте в городе действительно есть.

Для туристической отрасли — в первую очередь, с точки зрения иностранцев — 2020 год оказался провальным. Но восстановление, которое рано или поздно должно начаться, потребует серьезных усилий.

— Нормальная ширина проезжей части, нормальное количество парковой, нет перенаселенности, уплотнительной застройки, — сообщил он. — Кронштадтцы могут оставить машины без штрафов, без царапин, без борьбы во дворах. Мое пожелание — сохранить это состояние. Есть проблема въезда-выезда через единственную арку, но и она должна решиться в будущем.

— Все проекты планируется сделать в 2021 году, а в 2022–2023 году построить объекты при наличии необходимого финансирования, — сказал Андрей Шашков , — это позволит решить практически все транспортные проблемы Кронштадтского района — острова Котлин. Все это заложено в Генеральном плане Петербурга.

По его словам, основой маршрутов «новой туристской географии Санкт-Петербурга» могут стать в том числе пригородные районы, о которых гости города знают очень мало. И это не только Петергоф или Пушкин — это и Ораниенбаум, и Курортный район с санаториями, и Лахта с небоскребом — новый привлекательный объект для селфи. По словам Сергея Корнеева , Кронштадт хорошо ложится в разные маршруты и подходит для детского, семейного туризма, которые сейчас считаются основными.

— Да, сейчас люди сидят за закрытыми границами, есть отложенный спрос, но и выбор будет огромным, и все будут бороться за туристов, — рассказал председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев . — И Кронштадт — один из главных ресурсов для восстановления и развития туризма. Потому что, в первую очередь, мы должны опираться на постоянных гостей. А чтобы они захотели вернуться, нужно предложить им что-нибудь новенькое. Да, туристы знают Петербург как город всемирно известных музеев, но только Эрмитажем и Невским проспектом мы не сможем восстановить турпоток.

— Логистические вопросы еще предстоит решить, их особенно видно во время пиковых событий, таких как день ВМФ, — заявил Сергей Корнеев. — Но выгода от туризма очевидна, и надо ее правильно использовать. Но для этого необходимо, чтобы Кронштадт не был просто транзитным пунктом: нужно, чтобы турист оставлял там деньги на общее благо.

Новым центром притяжения туристов в городе должен стать кластер «Остров фортов», который создает одноименный проект. В августе открылось первое общественное пространство — музейно-исторический парк с Аллеей героев российского флота, детской площадкой, качелями, местами для тихого отдыха — в общем, центральная парковая зона.

— Изначально мы предполагали, что за уикенд парк будет посещать 5–7 тыс. человек, но цифры оказались в несколько раз выше, — пояснила соорганизатор проекта «Остров фортов» Марика Коротаева. — Закрытые границы, теплый сезон — в итоге количество людей за выходные достигало 20–22 тыс. человек. Это, с одной стороны, здорово, потому что парк востребован, вписан в природный ландшафт, интересен людям. С другой стороны, я сама видела, что машины паркуются на обочине, людям неудобно идти в парк по дороге.

Конечно, транспортная проблема накапливалась годами, и когда инвестор начал переговоры с городом, то проблема дорог и старых инженерных сетей была названа сразу.

— Дальше получился замкнутый круг, потому что город не готов был вкладывать деньги в пригород ради одного Дня ВМФ, а инвестор, который планировал создать туристско-рекреационную зону, хотел гарантий, что город займется развитием транспортной инфраструктуры, — описала ситуацию Марика Коротаева. — И наш проект тут выступил связующим звеном, которого не хватало, чтобы решить вопрос. Мы работаем в тесном контакте с властями, чтобы синхронизировать наши перспективы с планами города по вводу новых дорог. С другой стороны, выступаем гарантом того, что новая инфраструктура будет востребована.

По мнению Марики Коротаевой, после ввода всех объектов кластера ежегодно Кронштадт будет посещать 2,5–3 млн человек. Но чтобы построить новые дороги, потребуется все же какое-то время. Поэтому сейчас прорабатываются решения, которые дали бы эффект сразу: например, вопрос создания дополнительных парковочных мест в следующем году.

В КРТИ подтвердили, что планируют организовать парковку в районе «Острова фортов» на 260 мест в 2021 году. А в составе Цитадельского шоссе при строительстве будет обустроен зеленый бульвар — и он превратится в артерию, которая позволит двигаться с комфортом и пешеходам, и автомобилям.

— По факту все наши проекты должны обеспечить решение транспортных проблем Кронштадта на ближайшие 30 лет, — прокомментировал Андрей Шашков. — Мы рассчитываем потоки исходя из данных о строительстве объектов, увеличивающих нагрузку на транспорте. Стараемся строить все на вырост, чтобы не столкнуться с проблемами лет через 15.

— Никто на пустырь строить дорогу не будет, — согласился Олег Довганюк. — Когда надо было защитить город от наводнений, построили дамбу, появилась сухопутная связь с городом. Теперь же толчком к развитию дорог станет проект «Остров фортов».

По земле и по воде

Помимо того, что нужны дороги, необходим и общественный транспорт, доставляющий людей в Кронштадт. Как рассказал заместитель генерального директора по перевозкам АО «Третий парк» Антон Вальшин, в данный момент район обслуживается 8 маршрутами, как социальными, так и коммерческими. Связь обеспечивается со станциями метро «Старая Деревня», «Черная речка» и «Проспект Просвещения». Также есть маршруты в Ломоносов и Сестрорецк.

— Общий пассажиропоток в день — около 10 тыс. человек, — отметил Антон Вальшин, — пиковые нагрузки приходятся на выходные. Спрос заметно вырос летом, после открытия «Острова фортов». В целом же за время пандемии потоки снизились, так что транспортная система работает с резервом.

Он также сообщил, что из одна актуальных проблем доступности Кронштадта — это пробки на Приморском шоссе в сторону развязки на КАД, а также заторы при въезде в Кронштадт по выходным. «Это доставляет неудобство жителям, и от этих факторов снижается качество и комфортность пользования общественным транспортом», — сказал Антон Вальшин.

Но этот резерв испытывают на прочность приезжающие — в первую очередь, горожане.

— Люди умеют считать деньги, и вместо того, чтобы заплатить 1000 рублей за экскурсию в Кронштадт, предпочитают за 100 рублей самостоятельно купить билет на маршрутку, — говорит житель Кронштадта, журналист Андрей Краснобаев. — Поэтому у нас очереди на общественный транспорт, а город не учитывает эту нагрузку на нашего единственного перевозчика.

Еще один, казалось бы, логичный путь в Кронштадт — по воде. Кстати, до 1983 года, когда появилась технологическая дорога дамбы, это был единственный способ добраться до острова. Сейчас же им пользуются только туристы. Для развития водных путей также есть проблема нехватки инфраструктуры.

— Мы с 2012 года осуществляем регулярные рейсы в Кронштадт на «Метеоре», с четверга по воскресенье, один раз в день, — рассказал генеральный директор ГК «Астра Марин» Андрей Кузнецов. — Привлекательность растет, но на сегодняшний день принимать суда может только Зимняя пристань. Там уже становится тесно. Летняя пристань, куда раньше тоже ходили «метеоры», сейчас не функционирует. Плюс, если туда привозить туристов, то им далеко идти до центра. Сейчас возможности увеличить количество рейсов нет.

Нужно отметить, что речь идет не о поездках в Кронштадт и обратно, а о комплексном туристском продукте: метеор приходит на 2–2,5 часа, для туристов проводят организованную экскурсию. «Мы бы ходили, как в Петергоф, но нет инфраструктуры», — сказал Андрей Кузнецов.





Олег Довганюк отметил, что причалы хотя бы не надо создавать с нуля, они есть и на фортах, и в военных гаванях: «Нужно оживить, восстановить причальные стенки — и тогда можно будет наладить пассажирский поток».

Есть планы по развитию водной инфраструктуры и в «Острове фортов».

— Мы прорабатываем возможность сделать современную марину в Каботажной гавани с эллингами для зимнего хранения судов, для ремонта, примерно на 200–250 судов малого и среднего водоизмещения, — сообщила Марика Коротаева. — Сейчас ее проектируют. Нужно провести реконструкцию причальных стенок, а это территория Министерства обороны и зона охраны культурного наследия. Поэтому работаем с юридическими документами, которые позволят использовать инфраструктуру для приема гостей Кронштадта, прибывающих в город по воде. Мы также планируем реставрировать три форта: идет речь о восстановлении на «Кроншлоте» внутренней марины, на «Петре I» и «Александре I» — причальных стенок. Это расширяет возможности сделать интересный продукт.

Реставрационные работы будут проходить до 2024 года, пояснила она.

Основная проблема с водным транспортом в том, что он сейчас возит только туристов.

— Регулярные пассажирские перевозки невозможны без субсидирования городом, — отметил Андрей Краснобаев, — себестоимость перевозки одного пассажира «Метеором» — около 500 рублей. Ни один человек из Кронштадта за поездку в город столько не отдаст.

Но и с туризмом пока не все гладко. По словам Сергея Корнеева, один из главных образов Петербурга, связанный с флотом и Балтийским морем, не так хорошо работает, как мог бы.

— Культура отдыха на воде ушла, по разным причинам, в 90-е, — отметил председатель комитета по туризму. — И многие даже удивляются, когда видят здесь море. А Кронштадт с воды — это вообще жемчужина. Необходимо возобновление старых и прокладывание новых маршрутов. Это очень важно — возвращение гостей в город не будет одномоментным. Во-первых, пандемия уйдет, во-вторых, семейные бюджеты из-за нее сократились, это сказывается на туризме. А новый продукт ускоряет его восстановление.

Кто расскажет о Кронштадте

Чтобы туризм в городе развивался полноценно и при этом не мешал жителям, необходим комплексный подход.

— Кронштадт сейчас на гостях никак не зарабатывает, — посетовал Андрей Краснобаев, — нет единого органа во власти района, который бы занимался развитием туризма, вел переговоры с компаниями. На добровольной основе это делает Музей истории Кронштадта, при котором создан туристический центр. У нас проводят экскурсии неизвестно кто. Только организаторы «Острова фортов» принимают на работу кронштадтцев, а остальные лишь кладут деньги в карман.

По его словам, город забит в сезон и не только, особенно у Морского собора, поэтому парковка у съезда с КАД не решит вопросы — никто не захочет оставлять там машины и идти пешком. Поэтому нужны челноки, а в центре — платная парковка с заградительными тарифами.

— Что мешает городу запустить челноки от метро «Беговая» в Кронштадт, как это было в 2018–2019 году, на День ВМФ? — вспомнил Краснобаев. — Тогда город быстро заполнился гостями и быстро разгрузился. Понятно, что только глобальные игроки могут выступить лоббистом для государства, чтобы отстоять интересы района. У города много других болевых точек: есть и Шушары, и другие микрорайоны, где большая проблема с транспортной доступностью, — но и Кронштадт забывать не стоит.

Сергей Корнеев сказал, что в следующем году в Кронштадте планируется открыть постоянный офис туристско-информационного бюро. «Без якорного проекта развивать туризм в городе было бы сложно, — отметил он, — Теперь такой есть. А вокруг него будут появляться кафе, сувениры, сервисы для гостей. И по мере развития туристско-рекреационного кластера спрос будет расти. Тем, кто вложится первым, конечно, будет тяжелее всех, но так всегда с первопроходцами».

Андрей Шашков, в свою очередь, отметил, что за работу над дорогами Кронштадта взялась команда, которая готовила улично-дорожную сеть к Чемпионату мира по футболу. «Тогда мы справились с задачей за 4 года, — сообщил он, — и сейчас до 2024 года мы тоже справимся».

Чтобы был услышан голос жителей Кронштадта, а все идеи инвесторов и планы властей доходили до них в верном виде и вовремя, Андрей Краснобаев предложил создать Клуб друзей Кронштадта, чтобы вместе развивать остров, обсуждать и решать проблемы. Эту идею поддержали все участники круглого стола. «Нам очень нужен диалог с жителями, специалистами и экспертами», — резюмировал Олег Довганюк.

Мария Мокейчева, «Фонтанка.ру»