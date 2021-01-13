«Почта России» переосмыслит будущее принадлежащего ей гектара на Матисовом острове в Петербурге. Жилое и деловое строительство не исключено

«Почта России» предлагает изменить территориальную зону участка в Матисовом переулке, 4, на пригодную для жилой или общественно-деловой застройки. В компании дали понять, что это задел на будущее.
Предложение АО «Почта России» отразилось в протоколе общественных обсуждений по внесению изменений в ПЗЗ Петербурга. Компания предложила изменить территориальную зону участка площадью 9 103 кв. м c производственной на Т3ЖД3 или ТД1–1_1, которые используются для общественно-деловых и жилых объектов.
Сейчас на участке находится нежилое кирпичное здание площадью 7 819 кв. м, построенное в 1890 году. Внутри, судя по данным «Яндекс Карт», располагаются пункт техосмотра «Автопочта» и шиномонтаж.
В пресс-службе компании 13 января сообщили «Фонтанке», что расположенная на участке автобаза «не соответствует современным требованиям к организации операционных процессов».
«Внесение изменений в правила землепользования — регулярный открытый процесс. Они дадут почте возможность впоследствии развивать и использовать этот участок с учетом актуальных подходов к использованию городских территорий. Мы понимаем значимость и историческую ценность объекта, потому все возможные дальнейшие работы будут обязательно согласованы с контролирующими органами», — заверили в «Почте России».
Ранее компания договорилась с правительством города о создании нового общественного пространства «Почтовый квартал» в Адмиралтейском районе. Здание автобазы на набережной реки Пряжки расположено немного поодаль от него.
Концепция квартала предусматривает реконструкцию Главпочтамта, Дворца культуры работников связи и двух зданий дома-усадьбы Ломоносова. В контур пространства, ограниченного Ново-Адмиралтейским каналом, набережной реки Мойки, Большой Морской улицей, Исаакиевской площадью, Галерной улицей, попадает и остров Новая Голландия, в непосредственной близости от него располагаются обе сцены и концертный зал Мариинского театра. На обозначенной территории собираются обустроить площадку для променад-концертов, Музей современного искусства, Политехнический музей и гастрономическое пространство. «Фонтанка» показывала, как примерно это будет выглядеть. Инвестиции в проект составят 6 млрд рублей.