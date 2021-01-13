«Почта России» переосмыслит будущее принадлежащего ей гектара на Матисовом острове в Петербурге. Жилое и деловое строительство не исключено

«Почта России» предлагает изменить территориальную зону участка в Матисовом переулке, 4, на пригодную для жилой или общественно-деловой застройки. В компании дали понять, что это задел на будущее.



Предложение АО «Почта России» отразилось в протоколе общественных обсуждений по внесению изменений в ПЗЗ Петербурга. Компания предложила изменить территориальную зону участка площадью 9 103 кв. м c производственной на Т3ЖД3 или ТД1–1_1, которые используются для общественно-деловых и жилых объектов.



Сейчас на участке находится нежилое кирпичное здание площадью 7 819 кв. м, построенное в 1890 году. Внутри, судя по данным «Яндекс Карт», располагаются пункт техосмотра «Автопочта» и шиномонтаж.

