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Правительство Санкт-Петербурга намерено заключить соглашение с «Почтой России» о создании арт-района «Почтовый квартал» в Адмиралтейском район. Проект документа с перечислением взаимных обязательств был опубликован 6 августа на портале антикоррупционной экспертизы.

О предстоящей реконструкции зданий, принадлежащих почтовому оператору, стало известно на Петербургском международном экономическом форуме 2019 года. Речь шла о четырех объектах - Главпочтамте, Дворце культуры работников связи и двух зданиях дома-усадьбы Ломоносова совокупной площадью 26 тыс. кв. м.



Сам «Почтовый квартал» в соглашении обозначен как территория, ограниченная Ново-Адмиралтейским каналом, набережной реки Мойки, Большой Морской улицей, Исаакиевской площадью, Галерной улицей. Таким образом, в его контур попадает остров «Новая Голландия», а в непосредственной близости - обе сцены и концертный зал Мариинского театра.



Предварительная концепция, по информации «Фонтанки», была подготовлена архитектурными бюро Kleinewelt architekten и Habidatum, а также инвестиционно-девелоперской компанией MR Group. Идея заключается в создании «дополняющего центра» между Исаакиевской площадью и Новой Голландией. «Направляем поток внутрь района с его окраины («муравейник»). Балансируем пространственно-временной режим жизни района («губка»)», - говорится в документе.

Разработчиком предварительной финансово-экономической модели выступил ВТБ-Капитал. Примерная стоимость редевелопмента оценивается в 80 млн долларов или 6 млрд рублей, рассказал «Фонтанке» источник, знакомый с документом.

Смольный уже изучил предварительную концепцию, сообщил «Фонтанке» вице-губернатор Евгений Елин. По его словам, общая идея, которая согласована с городом, предполагает комплексное развитие территории с наличием нескольких «якорей». В частности, в здании Главпочтамта может появиться концертная площадка - аналог лондонского «Альберт-Холла». «Главный идеолог — Валерий Гергиев», - пояснил вице-губернатор. Выступления в частности будут проводиться в формате променад-концертов.



Второй точкой притяжения станет гастрономическое пространство, где «можно будет выпить шампанского до спектакля или после». Предполагается, что оно разместится в проходных дворах Почтамтской улицы. Ранее губернатор Александр Беглов сообщал, что там может разместиться «самый безопасный в городе фуд-корт», где будет тестироваться работа общепита в условиях «новой нормальности».

По словам Евгения Елина, ДК работников связи может использоваться под музей современного искусства, дом-усадьба Ломоносова - под Политехнический музей. Их операторов выберут по конкурсу. Принадлежащие городу здания на территории «Почтового квартала» будут приводиться в порядок и предоставляться бизнесу под задачи, предусмотренные концепцией, добавил Евгений Елин.

Соглашение между «Почтой России» и Смольным заключается на пять лет. Почтовый оператор, в частности, обязуется не только преобразить принадлежащие ему объекты культурного наследия, но и сохранить на их территории флагманское отделение почты «с использованием передовых технологических решений».



Город берет на себя обязательства помогать с разрешениями и согласованиями, а также провести мониторинг объектов нежилого фонда и земельных участков на территории «Почтового квартала» и предусмотреть выделение средств из городского бюджета за 2021-22 года на реализацию проекта.

Средства пойдут на обновление освещения, дорог и фасадов, пояснил Евгений Елин. Но сумма пока не подсчитывалась. «Почта России» уже подготовила проектную документацию и до конца года объявит конкурсы на управление проектом, архитектурную концепцию, финансово-экономическую и инвестиционную модель. После их подготовки будут понятны и задачи, которые предстоит выполнить городу, пояснил вице-губернатор.

«Почта России» и «Мариинский театр» на момент публикации не ответили на запрос «Фонтанки». Ранее Главпочтамт уже использовался как концертная площадка. В 2018 году Государственный академический симфонический оркестр (ГАСО) сыграл там композиции Петра Чайковского, Иоганна Штрауса, Георгия Свиридова и Рейнгольда Глиэра. Сама «Почта России», закрывшая Главпочтамт на реконструкцию в 2019 году, планировала сохранить там почтовое отделение, а также разместить Музей почты, пространство для общения филателистов, и, возможно, нумизматов.



Изначальная концепция от Kleinewelt architekten, Habidatum и MR Group предполагала создание единой пешеходной зоны на Почтамтской улице и площади перед Исаакиевским собором (находящуюся там сейчас парковку автобусов предлагается устранить). Во дворах помимо кафе предлагалось расположить магазины с антиквариатом, мастерские, шоу-румы современного искусства, коворкинги, офисы, хостел, а также секретный сад. Наполнение и благоустройство должны вызывать ассоциацию с улочками итальянского города. По словам Евгения Елина, пока эти идеи, в частности создание пешеходной Почтамтской улицы, «обсуждаются». А вот от изначальной идеи расположить концертную площадку в ДК работников связи, а коворкинг и хостел в Главпочтамте, уже было решено отказаться.



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О создании «арт-района» на данной территории ранее сообщал и комитет по развитию туризма. Точками притяжения помимо реконструированных «Почтой России» пространств станут Государственный центр современного искусства и ЦВЗ «Манеж».

Оценить инвестиции в проект на начальном этапе участники рынка торговой недвижимости затруднились. «Реконструкция объекта культурного наследия - это всегда история с неоднозначным бюджетом», - говорит партнёр Rusland SP Андрей Бойков. По его словам, вложения сильно зависят от состава работ, функционала, состава работ. Стоимость может разниться от 30 до более 200 тыс. рублей за кв. м. При этом проект для «Почты России» скорее будет социальным. «На окупаемость как в бизнесе рассчитывать не приходится», - заключил эксперт.



Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

Справка: Здание Главпочтамта на Почтамтской улице, 9 было построено в 1782-1789 гг. по заказу фаворита Екатерины II князя А. А. Безбородко. В начале 19 века в нем разместилось Главное почтовое управление. Строение подверглось ряду реконструкций. В 1859 году по проекту архитектора Альберта Кавоса была сооружена переходная галерея, которая соединила два здания почтамта, расположенные по обеим сторонам Почтамтской улицы. В 1903 внутренний двор был накрыт стеклянным куполом. Вплоть до недавнего времени в здании работала почта. В начале 2019 года оно закрылось на реконструкцию. Дворец культуры работников связи построен в 1862-1865 годах по адресу Большая Морская улица, дом 58 как Немецкая реформатская церковь, затем в 1932-1939 годах переделан в ДК работников связи в стиле конструктивизма. Здесь располагался концертный зал, кинозал, библиотека, досуговые кружки. На его сцене выступали и записывались «Аквариум», «Кино» и др.

Дом-усадьба Ломоносова на Большой Морской ул., 61 построен в 1756-1757 годах в стиле барокко. Ученый прожил в нем девять лет и создал здесь знаменитое мозаичное полотно «Полтавская баталия», которое украшает лестницу здания Академии наук . В начале 19 века здания отошло Почтовому ведомству и в 1843-1845 годах было перестроено в стиле неоренессанса как отделение почтовых карет и брик. В 2019 году «Почта России», использовавшая его как административное здание, получила предписание демонтировать кондиционеры с фасадов.

