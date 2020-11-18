Дельфины тут больше не живут. Собственник здания и земли на Крестовском ищет нового хозяина

Фото: Андрей Пронин/Коммерсантъ

В начале октября петербургский дельфинарий заявил, что собственник бассейна на Крестовском острове не планирует продлевать с ним договор аренды, поэтому организация вместе с животными вынуждена переехать в другой регион. Среди сотрудников пошли слухи: землю хотят отдать под застройку. Собственник бассейна подтверждает — ведутся переговоры, которые определят дальнейшую судьбу объекта. Что именно может вырасти на этом месте, и близко не сообщается, но появление в здании компании, которая перепродает застройщикам земли под редевелопмент, кажется неслучайным.



В начале октября новость о выселении Санкт-Петербургского дельфинария из помещений на Константиновском проспекте, 19, вызвала общественный интерес. Дельфинарий дорабатывает свои последние дни до 22 ноября, животных после этого перевезут на Утришскую морскую станцию на берегу Чёрного моря между Анапой и Новороссийском. Там они, скорее всего, пробудут до лета.

Главной причиной переезда, по словам исполнительного директора дельфинария Игоря Костова, стал отказ собственников бассейна продлевать договор аренды. Причины такого решения арендаторам не назвали. «Причины непродления, во-первых, собственник может и не объяснять, во вторых, основная [причина], с его слов, — физическое состояние здания», — говорит Костов, добавляя, что бассейн действительно в жутком состоянии и уже не может принимать дельфинарий.

К тому же, организацию добили ограничения, связанные с коронавирусом. Предприятие не может дальше платить аренду и коммуналку в том же размере при сокращении количества посетителей, отмечает директор. Поэтому в истинные причины непродления аренды, по его признанию, особо не вдавались.



Вокруг ситуации появились слухи, в том числе о том, что собственники заинтересовались идеей строительства жилья. Расположение располагает к этому — с социальной и транспортной инфраструктурой на Крестовском острове все порядке.

Игорь Костов подтверждает, что слышал такую версию, но «никто не видел документов и не может говорить ничего определенно», внутри коллектива «это не обсуждается». Слышал он и не такие идеи: например, что на этой площадке готовится инвестпроект на строительство загадочного многофункционального центра. В группе дельфинария «Вконтакте» посетители со ссылкой на его сотрудников писали, что их любимый центр через два года вернется в Петербург и переедет на станцию метро «Академическая» (это Костов и вовсе назвал фантазиями).

Тем не менее, «Фонтанка» убедилась, что слухи имеют под собой основание. Здание бассейна и земля под ним, по данным Росреестра, с середины 2000-х находятся в собственности компании «Гранд Сити» (а до этого — Межрегиональной общественной организации «Физкультурно-спортивное общество профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области»). По данным СПАРК, фирма принадлежит Сергею Братыгину.



На вопрос «Фонтанки» о дальнейшей судьбе здания на Константиновском проспекте, 19, гендиректор «Гранд Сити» Ольга Едрец сообщила, что говорить об этом преждевременно. «Пока я вам ничего не могу сказать. Там идут переговоры по купле-продаже, но пока еще ничего не известно», — сказала она, добавив, что не знает, идет ли речь о строительстве жилья или о коммерческой недвижимости. При этом здание, помимо дельфинария, арендуют еще несколько компаний. Это общественная организация «Клуб водных видов спорта», у которой непосредственно арендовал помещение дельфинарий. Ей принадлежит детский бассейн «Спартак», в который приходят заниматься дети со всего Петроградского района.

«Бассейн в их управлении и, соответственно, они там остаются, если здание вообще будет функционировать, в чем я сомневаюсь, — говорит Костов. — Я еще не видел там рабочих, которые какие-либо исследования проводили, но, наверное, мы должны съехать, чтобы эти работы начались».

Корреспонденту удалось дозвониться до двух из пяти учредителей организации, но они оказались не в курсе текущих дел. В «Спартаке» администратор сообщил, что бассейн пока продолжает работу, несмотря на переезд дельфинария.



Директор расположенного там же ООО «Эдвейн» (кафе «Тропикана») Валентина Вейбер сообщила «Фонтанке», что не слышала о продаже здания под строительство жилья, аренду ей продлевают и она ее платит.

Слова других арендаторов прозвучали бы более убедительно, если бы по указанному адресу чуть менее года назад не зарегистрировался еще один «жилец», хорошо известный в девелоперской среде — ООО «Константиновский», принадлежащее компании «НБК-Девелопмент» Андрея Скоблова. Предпринимателю также принадлежит ООО «НБК-Недвижимость» и ликвидированное в конце августа этого года ООО «НБК-Строительство». Последнее, по данным «Фонтанки», являлось покупателем 5 га земли завода «Петрохолод» на Полюстровском проспекте, 87.

Помимо этого, Скоблов в 2016 году несколько месяцев возглавлял ООО «Герасимовская» зарегистрированное на Герасимовской улице, 5, к. 2. Это адрес жилого дома, построенного девелопером элитной недвижимости «Еврострой». По данным Росреестра, «Еврострой» купил здесь участок земли в 2012 году и примерно через год, в мае 2013 года, передал «Герасимовской», а в 2019 году надел оказался в собственности «дочки» последнего — «Лаату». Такая схема передачи земли вполне законна.



Однако Андрей Скоблов сообщил «Фонтанке», что в здании на Константиновском его компания арендует только офис, а о продаже здания он слышит в первый раз: «Я бы точно знал, мне кажется, если б оно продавалось... Видимо, поэтому мне собственники и не говорят, потому что с кем-то ведут переговоры», — предположил Скоблов.

В «Еврострое» тоже открестились от участка на Константиновском, у девелопер уже достроил объект на соседней улице Эспера. При этом один из крупнейших игроков строительного рынка Петербурга подтвердил «Фонтанке», что в курсе о том, что этот объект выставлен на продажу. «Владельцы выходили на нас, мы провели предварительные подсчеты эффективности такого проекта, но пришли к выводу, что для нас это не выгодно», — рассказали девелоперы.

Что касается дельфинария, есть надежда, что он еще вернется в Петербург. Город предложил для строительства нового здания четыре участка на выбор, сообщил «Фонтанке» директор организации. Ранее в СМИ была информация, что проект проходит экспертизу, строительство займет около двух лет. Раскрывать координаты предложенных участков Костов отказался, объяснив секретность «достаточным количеством интересантов» вокруг. «Мы в процессе оставления заявки», — лишь отметил он.



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»