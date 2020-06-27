Проект постановления правительства о субсидиях на кампус СПбГУ опубликован накануне. Официально это называется «проектирование и строительство объектов на территории развития Санкт-Петербургского государственного университета». Согласно документу, федеральный бюджет выделит средства на эти цели в 2020-2028 годах, заказчиком будет выступать сам вуз. Раньше предполагалось, что наравне с государственной казной в этой противоречивой истории поучаствует неназванный инвестор. По опубликованным цифрам этого не видно — ну так и масштаб теперь указан иной.



Проекту переезда СПбГУ не один год, предполагаемый адрес менялся несколько раз. В итоге с 2017 года стало понятно, что ни в Курортный район, ни к Гатчине колыбель знаний не повезут. Остановились на Пушкинском районе, под кампус расписали территорию племенного завода по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы «Детскосельский».



С самого начала не переставали звучать протесты преподавательского состава и студентов, но процесс шел. Вскоре была подготовлена презентация, часть которой перекочевала в новый проект постановления правительства: учебные и лабораторные корпуса площадью до 483 тысяч квадратов и вместимостью до 30 тысяч мест; научно-исследовательский блок на тысячу мест, административный - до 2 тысяч мест.



В полной версии перечислялось куда больше всякого: спортивная инфраструктура, общежития, конгресс-центр, технологическая долина. Плюс перспектива строительства дорог: скоростной трассы Москва — Санкт-Петербург с путепроводом на Ям-Ижорском шоссе, линии скоростного трамвая «Купчино — Шушары — Славянка», Тярлевского путепровода в створе Московского шоссе, продолжения Промышленной улицы от Колпинского шоссе до Московского. В прошлом сентябре тогда еще глава правительства Дмитрий Медведев поручил Минфину, Минэкономразвития и Минобрнауки выделить СПбГУ на проектирование единого кампуса 430 млн рублей.



Впрочем, выполнять они будут постановление уже нового премьер-министра Михаила Мишустина. К проекту документа приложено распределение средств по годам: в 2020-м и 2021-м поручено выделять как раз по 215 млн рублей. Дальше по нарастающей: в 2022 году — 4 млрд, затем — 5,6 млрд, 8,2 млрд, и так далее. Пик — в 2026 году с 9,3 млрд; после этого останется за 2 года освоить 10,5 млрд. Вот здесь, кстати, начинается расхождение с первоначальной презентацией. Еще в сентябре на ректорском совещании сообщалось, что кампус построят в 2022-2026 годах. Теперь дистанцию увеличивают на 2 года: проектирование в 2020-2023, стройка — до 2028-го.

