СПбГУ перевел инвесторов на заочное. Кампус в Пушкинском районе теряет в участниках, но прибавляет в деньгах
Федеральное правительство показало, как и когда будет выделять средства на создание кампуса СПбГУ в Пушкинском районе. Получается, что 47 бюджетных миллиардов, хотя говорили, что не больше 20.
Проект постановления правительства о субсидиях на кампус СПбГУ опубликован накануне. Официально это называется «проектирование и строительство объектов на территории развития Санкт-Петербургского государственного университета». Согласно документу, федеральный бюджет выделит средства на эти цели в 2020-2028 годах, заказчиком будет выступать сам вуз. Раньше предполагалось, что наравне с государственной казной в этой противоречивой истории поучаствует неназванный инвестор. По опубликованным цифрам этого не видно — ну так и масштаб теперь указан иной.
Проекту переезда СПбГУ не один год, предполагаемый адрес менялся несколько раз. В итоге с 2017 года стало понятно, что ни в Курортный район, ни к Гатчине колыбель знаний не повезут. Остановились на Пушкинском районе, под кампус расписали территорию племенного завода по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы «Детскосельский».
С самого начала не переставали звучать протесты преподавательского состава и студентов, но процесс шел. Вскоре была подготовлена презентация, часть которой перекочевала в новый проект постановления правительства: учебные и лабораторные корпуса площадью до 483 тысяч квадратов и вместимостью до 30 тысяч мест; научно-исследовательский блок на тысячу мест, административный - до 2 тысяч мест.
В полной версии перечислялось куда больше всякого: спортивная инфраструктура, общежития, конгресс-центр, технологическая долина. Плюс перспектива строительства дорог: скоростной трассы Москва — Санкт-Петербург с путепроводом на Ям-Ижорском шоссе, линии скоростного трамвая «Купчино — Шушары — Славянка», Тярлевского путепровода в створе Московского шоссе, продолжения Промышленной улицы от Колпинского шоссе до Московского. В прошлом сентябре тогда еще глава правительства Дмитрий Медведев поручил Минфину, Минэкономразвития и Минобрнауки выделить СПбГУ на проектирование единого кампуса 430 млн рублей.
Впрочем, выполнять они будут постановление уже нового премьер-министра Михаила Мишустина. К проекту документа приложено распределение средств по годам: в 2020-м и 2021-м поручено выделять как раз по 215 млн рублей. Дальше по нарастающей: в 2022 году — 4 млрд, затем — 5,6 млрд, 8,2 млрд, и так далее. Пик — в 2026 году с 9,3 млрд; после этого останется за 2 года освоить 10,5 млрд. Вот здесь, кстати, начинается расхождение с первоначальной презентацией. Еще в сентябре на ректорском совещании сообщалось, что кампус построят в 2022-2026 годах. Теперь дистанцию увеличивают на 2 года: проектирование в 2020-2023, стройка — до 2028-го.
Второе новшество касается денег. Сметную стоимость строительства оценивали в 45 млрд рублей. Надо сказать, сумма эта казалась заниженной с самого начала. При запланированной площади зданий в 1 млн квадратных метров стоимость одного квадрата составляла 45 тысяч рублей, в такой кампус эконом-класса с технологической начинкой не верилось. В ценах 2020 года, сообщает пояснительная записка, предельная стоимость реализации еще ниже — 39 млрд рублей. Этому есть объяснение: совокупная площадь объектов теперь указана в 583 тысячи квадратных метров. Однако схема распределения субсидий предполагает, что всего в проект вольют 47 млрд рублей.
С деньгами связана и еще одна новелла. СПбГУ не уставал повторять: федеральный бюджет возьмет на себя лишь 19 млрд рублей, остальное — некие инвесторы ex machina, которых должна соблазнить перспектива государственно-частного партнерства. «Я не очень понимаю, откуда может появиться такой инвестор и на чем он будет зарабатывать, - признавался «Фонтанке» Николай Пашков, генеральный директор Knight Frank St Petersburg. - Представляется крайне маловероятным, что университет будет брать эти помещения (построенные частниками) в аренду по ставке бизнес-центров класса А и В». Другие эксперты тоже указывали, что сам по себе кампус — не самая аппетитная наживка для инвесторов, если там не будет окупаемых функций.
Судя по опубликованному проекту, коммерсанты пока и правда не спешат слетаться к совхозу «Детскосельский». Во всяком случае общий объем капитальных вложений — те самые 47 млрд — совпадает с общим же размером субсидии. «Проект строительства объектов (кампуса) на территории развития СПбГУ предполагается реализовывать за счет средств федерального бюджета», - говорится для непонятливых в пояснительной записке. «Фонтанка» поинтересовалась у самого СПбГУ, с чем связана смена финансовой модели. На момент публикации комментариев получить не удалось.
При этом другой трудный момент близок к разрешению. Напомним, СПбГУ просил комиссию по подготовке изменений в Генплан поменять функциональное зонирование участков на месте будущего строительства, иначе проект бы застопорился. Еще в начале апреля по итогам очередного заседания комиссии был опубликован объемный протокол № 65, в котором нашлось место и одобренным предложениям по Пушкинскому району. Это что-то вроде предпоследней печати: на следующем заседании 3 июля все окончательно согласуют, дальше — только общественные слушания.
Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»