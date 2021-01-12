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«Газпрома» не бывает много. Еще две крупные офисные стройки запланировала «дочка» монополиста

Структуры «Газпрома» давно обживают Петербург как новый дом. Теперь крупнейшая электроэнергетическая компания России «Газпром энергохолдинг» (ГЭХ) планирует переехать со съемных площадей в собственные офисы в центре города, место для которых уступает ее петербургская «дочка» «ТГК-1».

Фото: скриншот Google.Maps

Сразу 600 топ-менеджеров разместят на Новгородской улице и набережной Обводного канала. В то же время продолжается продвижение «Газпрома» на север — холдинг предложил изменить ПЗЗ под строительство офисных помещений возле аэропорта в Левашово. Достраивается крупный офисный центр в Шкиперском протоке, на подходе еще несколько крупных проектов.

В рамках переезда головных подразделений «дочек» «Газпрома» в Петербург офисы для сотрудников «Газпром энергохолдинга» собираются построить на Синопской набережной и набережной Обводного канала. Предложения об изменении территориальных зон участков, позволяющих разместить объекты делового назначения, отразились в протоколах общественных обсуждений в конце декабря.

Бизнес-центры построят на площадках, сейчас занимаемых ПАО «ТГК-1» (подконтрольно ГЭХ). Согласно предложениям компании, она предоставит три участка общей площадью 9,3 га на Новгородской улице, 11, и три участка в 14,8 га на набережной Обводного канала, 76. Все они находятся в городской собственности и арендованы компанией до 2060–2063 годов. Обе площадки обременены объектами культурного наследия, на первой расположено здание «Петроградского общества электрических сооружений (ТЭЦ-2)», на второй — «Электростанция Общества электрического освещения 1886 года».

«Размещение в Санкт-Петербурге штаб-квартир компаний группы «Газпром энергохолдинг» позволит создать дополнительные рабочие места и обеспечить не менее 200 человек высококвалифицированным трудом, — сказано в предложении «ТГК-1» по Новгородской улице. — Ограничения, связанные с наличием на участке объектов культурного наследия, будут учтены с соблюдением норм действующего федерального законодательства об охране объектов культурного наследия, а также Закона Санкт-Петербурга».

Офисы на Обводном канале будут рассчитаны на 400 сотрудников. Как следует из предложения компании, их планируют разместить на участке с литерой М, площадь которого почти 9,6 га. Компания обещает, что памятник на смежном участке не пострадает при строительстве.

В материалах общественных обсуждений сказано, что проектирование и строительство делового комплекса на Новгородской планируют начать в феврале 2021 года. При этом компания уже реконструирует здесь электростанцию.

«На территории ЭС-2 Центральной ТЭЦ на Новгородской улице будет реализован проект строительства новой современной котельной взамен физически и морально изношенных мощностей. Рассматриваются различные варианты использования старых площадей, утвержденных планов нет», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «ТГК-1». Как будет организовано ее соседство с бизнес-центром, не уточняется.

Еще у Центральной ТЭЦ есть третья площадка на Введенском канале. Основное оборудование расположенной там электростанции № 3 с 2017 года выведено из эксплуатации, сегодня она работает только в режиме насосно-подкачивающей станции. Казалось бы, эта территория больше всего подошла бы под редевелопмент, но в ТГК-1 не прокомментировали ее роль в переезде. В компании отметили, что им нечего добавить по этой теме.

По данным на август 2020 года, в аренде структур «Газпрома» в Петербурге находится 559,3 тыс. кв. м, в собственности — 34,7 тыс. кв. м, не считая «Лахта Центра». Он бы прибавил в портфель собственных «квадратов» холдинга 400 тыс. кв. м, но объект до сих пор не заселен, несмотря на высокую степень готовности первой и второй очередей.

В то же время «Газпром» подступает к городу с севера. Его «дочка» ООО «Газпром инвест» на общественных обсуждениях изменений в ПЗЗ попросила скорректировать территориальное зонирование и градостроительные регламенты на территории, отведенной для строительства аэропорта в Левашово, на который потратят десятки миллиардов рублей. Районная комиссия рекомендовала принять заявление к рассмотрению, как и в случае с двумя другими предложениями подразделений «Газпрома». Согласно обнародованному ранее проекту, там, кроме 200 сотрудников самого аэропорта, найдется место для офисов менеджеров «Газпром Авиа» — 300 человек и профилакторий для них же.

Еще одно перспективное направление коммерческого девелопмента — реанимация участка на Охтинском мысу, где планируется разместить офис для «Газпром нефти».

Согласно исследованию консалтинговой компании IPG.Estate, структуры «Газпрома» впервые арендовали офисы в Петербурге в 2008 году. Тогда они заняли около 23 тыс. кв. м в БЦ «Эриксон» и «Парадный квартал». Пик поглощения деловой недвижимости газовым монополистом и его «дочками» пришелся на 2013–2016 годы. В 2013 году структуры «Газпрома» купили здание на площади Островского, 2А, а в 2016 году — арендовали помещения в БЦ «Мезон Плаза» на Большом Сампсониевском, в зданиях на Синявинской улице, Константина Заслонова, в «Экспофоруме» и др.

Среди крупнейших офисных объектов, которые занимают структуры «Газпрома» в Петербурге, можно выделить комплекс «Галерная 5» (40 тыс. кв. м), реконструированный для размещения представительства «Газпром нефти», БЦ «Фландрия Плаза» (29,8 тыс. кв. м) на Ташкентской, арендованный мегаподрядчиком холдинга «Газстройпромом» и его структурами.

Подразделения нефтегазовой компании продолжают занимать «квадраты» в Шушарах. К примеру, около 9 тыс. кв. м здесь снимает тот самый «Газпром энергохолдинг», который в будущем переместится в центр города. Стоимость пятилетнего договора аренды помещений до 2022 года составляет 1,08 млрд рублей. Также он занимает офисы в БЦ «Арена Холл» на проспекте Добролюбова.

Конгрессно-выставочный центр и смежные активы «Экспофорума», как писала «Фонтанка», оформлены на фирмы, основным учредителем которых ранее значилась петербургская пенсионерка Валентина Дубленникова. Именно она, будучи очевидно номинальным владельцем, за которым стоят более влиятельные персонажи — реальные владельцы недвижимости, до недавних пор могла похвастаться званием крупнейшего арендодателя для газпромовских «дочек». Но после статьи «Фонтанки» эти компании сменили собственника. Теперь основную часть здешних арендодателей можно связать с «Газпромбанком».

Кроме того, Дубленникову вытеснили и из состава учредителей «Ленэкспо». Все же в собственности пенсионерки остались некоторые бизнес-активы. Подконтрольная ее «Инвестгрупп» фирма через АО «Экспофорум» арендует 3,7 га на Шкиперском протоке, где строится деловой комплекс «Морская резиденция» общей площадью 75 тыс. кв. м. Предполагалось, что структуры «Газпрома» займут и его, но что-то пошло не так, и пока будущее этого самого современного газпромовского офиса публично не обсуждается.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

Фото: скриншот Google.Maps

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Комментарии (3)

GOST
ТГК-1 заплатила за информационную систему ИС ЕТО ,которая учитывает деньги абонентов в 2019 году 80 миллионов рублей. Но она до сих пор не работает ,из-за этого ГЭХ теряет большие деньги.
Ruticon
Чистый убыток "Газпрома", приходящийся на акционеров компании, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 9 месяцев 2020 г. составил 218,4 млрд руб. против 1,048 трлн руб. прибыли за аналогичный период прошлого года.

и на какие шиши эти все планы они собираются реализовывать
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