«Газпрома» не бывает много. Еще две крупные офисные стройки запланировала «дочка» монополиста

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Сразу 600 топ-менеджеров разместят на Новгородской улице и набережной Обводного канала. В то же время продолжается продвижение «Газпрома» на север — холдинг предложил изменить ПЗЗ под строительство офисных помещений возле аэропорта в Левашово. Достраивается крупный офисный центр в Шкиперском протоке, на подходе еще несколько крупных проектов.

В рамках переезда головных подразделений «дочек» «Газпрома» в Петербург офисы для сотрудников «Газпром энергохолдинга» собираются построить на Синопской набережной и набережной Обводного канала. Предложения об изменении территориальных зон участков, позволяющих разместить объекты делового назначения, отразились в протоколах общественных обсуждений в конце декабря.



Бизнес-центры построят на площадках, сейчас занимаемых ПАО «ТГК-1» (подконтрольно ГЭХ). Согласно предложениям компании, она предоставит три участка общей площадью 9,3 га на Новгородской улице, 11, и три участка в 14,8 га на набережной Обводного канала, 76. Все они находятся в городской собственности и арендованы компанией до 2060–2063 годов. Обе площадки обременены объектами культурного наследия, на первой расположено здание «Петроградского общества электрических сооружений (ТЭЦ-2)», на второй — «Электростанция Общества электрического освещения 1886 года».

«Размещение в Санкт-Петербурге штаб-квартир компаний группы «Газпром энергохолдинг» позволит создать дополнительные рабочие места и обеспечить не менее 200 человек высококвалифицированным трудом, — сказано в предложении «ТГК-1» по Новгородской улице. — Ограничения, связанные с наличием на участке объектов культурного наследия, будут учтены с соблюдением норм действующего федерального законодательства об охране объектов культурного наследия, а также Закона Санкт-Петербурга».



Офисы на Обводном канале будут рассчитаны на 400 сотрудников. Как следует из предложения компании, их планируют разместить на участке с литерой М, площадь которого почти 9,6 га. Компания обещает, что памятник на смежном участке не пострадает при строительстве.

В материалах общественных обсуждений сказано, что проектирование и строительство делового комплекса на Новгородской планируют начать в феврале 2021 года. При этом компания уже реконструирует здесь электростанцию.

«На территории ЭС-2 Центральной ТЭЦ на Новгородской улице будет реализован проект строительства новой современной котельной взамен физически и морально изношенных мощностей. Рассматриваются различные варианты использования старых площадей, утвержденных планов нет», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «ТГК-1». Как будет организовано ее соседство с бизнес-центром, не уточняется.

Еще у Центральной ТЭЦ есть третья площадка на Введенском канале. Основное оборудование расположенной там электростанции № 3 с 2017 года выведено из эксплуатации, сегодня она работает только в режиме насосно-подкачивающей станции. Казалось бы, эта территория больше всего подошла бы под редевелопмент, но в ТГК-1 не прокомментировали ее роль в переезде. В компании отметили, что им нечего добавить по этой теме.



По данным на август 2020 года, в аренде структур «Газпрома» в Петербурге находится 559,3 тыс. кв. м, в собственности — 34,7 тыс. кв. м, не считая «Лахта Центра». Он бы прибавил в портфель собственных «квадратов» холдинга 400 тыс. кв. м, но объект до сих пор не заселен, несмотря на высокую степень готовности первой и второй очередей.

В то же время «Газпром» подступает к городу с севера. Его «дочка» ООО «Газпром инвест» на общественных обсуждениях изменений в ПЗЗ попросила скорректировать территориальное зонирование и градостроительные регламенты на территории, отведенной для строительства аэропорта в Левашово, на который потратят десятки миллиардов рублей. Районная комиссия рекомендовала принять заявление к рассмотрению, как и в случае с двумя другими предложениями подразделений «Газпрома». Согласно обнародованному ранее проекту, там, кроме 200 сотрудников самого аэропорта, найдется место для офисов менеджеров «Газпром Авиа» — 300 человек и профилакторий для них же.

Еще одно перспективное направление коммерческого девелопмента — реанимация участка на Охтинском мысу, где планируется разместить офис для «Газпром нефти».



Согласно исследованию консалтинговой компании IPG.Estate, структуры «Газпрома» впервые арендовали офисы в Петербурге в 2008 году. Тогда они заняли около 23 тыс. кв. м в БЦ «Эриксон» и «Парадный квартал». Пик поглощения деловой недвижимости газовым монополистом и его «дочками» пришелся на 2013–2016 годы. В 2013 году структуры «Газпрома» купили здание на площади Островского, 2А, а в 2016 году — арендовали помещения в БЦ «Мезон Плаза» на Большом Сампсониевском, в зданиях на Синявинской улице, Константина Заслонова, в «Экспофоруме» и др.

Среди крупнейших офисных объектов, которые занимают структуры «Газпрома» в Петербурге, можно выделить комплекс «Галерная 5» (40 тыс. кв. м), реконструированный для размещения представительства «Газпром нефти», БЦ «Фландрия Плаза» (29,8 тыс. кв. м) на Ташкентской, арендованный мегаподрядчиком холдинга «Газстройпромом» и его структурами.

Подразделения нефтегазовой компании продолжают занимать «квадраты» в Шушарах. К примеру, около 9 тыс. кв. м здесь снимает тот самый «Газпром энергохолдинг», который в будущем переместится в центр города. Стоимость пятилетнего договора аренды помещений до 2022 года составляет 1,08 млрд рублей. Также он занимает офисы в БЦ «Арена Холл» на проспекте Добролюбова.



Конгрессно-выставочный центр и смежные активы «Экспофорума», как писала «Фонтанка», оформлены на фирмы, основным учредителем которых ранее значилась петербургская пенсионерка Валентина Дубленникова. Именно она, будучи очевидно номинальным владельцем, за которым стоят более влиятельные персонажи — реальные владельцы недвижимости, до недавних пор могла похвастаться званием крупнейшего арендодателя для газпромовских «дочек». Но после статьи «Фонтанки» эти компании сменили собственника. Теперь основную часть здешних арендодателей можно связать с «Газпромбанком».

Кроме того, Дубленникову вытеснили и из состава учредителей «Ленэкспо». Все же в собственности пенсионерки остались некоторые бизнес-активы. Подконтрольная ее «Инвестгрупп» фирма через АО «Экспофорум» арендует 3,7 га на Шкиперском протоке, где строится деловой комплекс «Морская резиденция» общей площадью 75 тыс. кв. м. Предполагалось, что структуры «Газпрома» займут и его, но что-то пошло не так, и пока будущее этого самого современного газпромовского офиса публично не обсуждается.



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

