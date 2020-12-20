автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер распорядился расторгнуть договор подряда на обустройство офисов в «Лахта-центре». Сотрудников ООО «Газстройпром» и его субподрядчиков просят покинуть территорию, более тысячи занятых на стройке рабочих должны будут искать другое применение.

Здание в Лахте построено, сверкает красивыми стеклянными фасадами и успело стать одним из символов Петербурга, но пока необитаемо, потому что внутри ни инженерных коммуникаций, ни отделки, ни, тем более, сантехники и мебели. В таком состоянии Лахта Центр пребывает уже два года, все ранее обозначенные сроки ввода в эксплуатацию прошли.



«Во исполнение поручения»

На что потратили время и выданные авансами миллиарды рублей нынешние подрядчики, широкой публике никто не рассказывает, внутрь небоскреба входа журналистам сейчас нет. Судя по оказавшемуся в распоряжении «Фонтанки» документу, этот вопрос очень интересует и заказчика — ООО «Газпром инвест».

«Во исполнение поручения председателя правления ПАО «Газпром» А.Б.Миллера о расторжении договоров по объекту «Обустройство офисных помещений для размещения офисных помещений для размещения подразделений ПАО «Газпром» в г.Санкт-Петербург в МФК «Лахта центр» (Фаза 1)» (далее — Объект) просим приостановить производство строительно-монтажных работ и поставку материально-технических ресурсов на Объект с 16.12.2020.

Также в срок до 25.12.2020 просим сформировать затраты, понесенные генподрядчиком, и предоставить комплект отчетных первичных документов, подтверждающих фактическое выполнение работ в соответствии с утвержденной проектной и рабочей документацией».

Это текст письма, адресованного заместителю гендиректора «Газстройпрома» Максиму Драгунову от Станислава Вальтера, который в структуре «Газпром инвеста» занимает должность под названием «исполнительный директор крупного проекта «Лахта-центр»». Дата письма — 16 декабря, то есть, все проводимые работы должны были прекратиться одним днем, а на сбор отчетных документов дано чуть больше недели.



В «Газстройпроме» подтверждать подлинность письма не стали, в «Газпром инвесте» на запрос «Фонтанки» о судьбе Лахта Центра и о сроках его заселения не ответили. Так что собирать информацию о едва ли не самом заметном и значимом за последние десятилетия строительном объекте Петербурга редакции приходится не из первых рук, а из косвенных источников.



автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Причины и следствия

Источники же сообщают, что решение о прекращении контрактов было принято лично Алексеем Миллером по итогам экскурсии по этажам «Лахта Центра» в первой половине декабря. Еще одним итогом этой поездки могут стать кадровые изменения в «Газстройпроме» — вместо гендиректора Станислава Аникеева в статусе и.о. компанией сейчас управляет его первый зам Иван Сибирев. В рубрике «Светская жизнь» он проходил как инвестор будущего ресторана в «Лахта Центре» и партнер Светланы Кузнецовой, которую считают не чужой самому Алексею Миллеру. Причем, фигуру Сибирева называют временной на этом месте и предлагают, рассуждая о возможных кандидатах на пост главы «Газстройпрома», в руках которого окажутcя подряды «Газпрома» на 1,4 трлн рублей, присмотреться к фигуре нынешнего руководителя ООО «ЛГСС» и давнего партнера монополии Владимира Белякова.



В «Газстройпроме» официально подтвердили увольнение своего руководителя. «С.В. Аникеев перешёл на работу генеральным директором ООО «Управляющая компания — Газстройпром». Данная компания будет управлять строительными активами группы «Газстройпром»», — сообщили «Фонтанке» в компании.

ООО «УК — Газстройпром» зарегистрировано в Москве по адресу типовой жилой пятиэтажки 10 дней назад. Оно на 100% принадлежит ООО «МК-2», владельцу 25% «Газстройпрома». Сам «МК-2» контролируется ООО «Регионгрупп» с закольцованной структурой собственников. Так что сказать наверняка, кто именно теперь будет управлять строительными активами «Газстройпрома», не представляется возможным. Источники «Фонтанки» одновременно с этим назначением прочат Станиславу Аникееву позицию вице-президента Газпромбанка, отвечающего за сотрудничество с «Газпромом» и объясняют, что именно интересы банка он будет представлять в новой должности.

С именем Аникеева связано и еще одно юрлицо с «родовым» названием — ООО «УК «Газстройпром». Оно зарегистрировано месяц назад по адресу «главного» «Газстройпрома» на Ташкентской улице в Петербурге. Но в отличие от московской тезки у нее один единственный учредитель — сам Станислав Аникеев. Смысл такого множения сущностей не раскрывается.



Где деньги?

Эти же косвенные источники, слова которых как минимум частично подтверждаются официальными источниками, присылают в редакцию совершенно фантастические данные, свидетельствующие о том, что на ремонт Лахта Центра уже направлено авансов почти на 20 миллиардов. Из них 11,3 миллиарда получило ООО «Каскад-энерго», структура крупнейшей в России девелоперской группы «Ташир» предпринимателя Самвела Карапетяна. «Каскад-энерго» зарегистрировано в Калуге, и официально факт получения им подряда на обустройство офиса «Газпрома» никогда не подтверждался. Однако объектив фотографа «Фонтанки» уже заставал на стройплощадке в Лахте рабочих в спецовках этой компании и на машине с калужскими номерами.

Справка:

История появления «Ташира» в небоскребе впервые была описана «Фонтанкой» еще год назад https://www.fontanka.ru/2019/12/20/165/. «Каскад-энерго» имеет статус субподрядчика при генподрядчике ООО «Газстройпром». Этот заказ был получен не в результате конкурсов, а директивно — на основании внутренних решений «Газпрома».



Относительная молодость этого ООО — оно было учреждено лишь летом 2018 года — не должно смущать. Дело в том, что «Газстройпром» появился в результате объединения крупнейших подрядчиков «Газпрома», ранее подконтрольных предпринимателям Аркадию Ротенбергу и Геннадию Тимченко, а также их партнерам https://www.fontanka.ru/2019/04/29/036/, и должен — по плану — аккумулировать большую часть заказов в рамках инвестпрограммы монополии. Многие топ-менеджеры из компаний Ротенберга и Тимченко уже перешли на работу в «Газстройпром»

По данным «Фонтанки» собственно «Каскад-энерго» выполняло работы лишь на части этажей Лахта Центра. Остальную часть подрядов по заказу «Газстройпрома» выполняли другие компании. Однако все из них, с которым удалось пообщаться редакции, говорили о крайне невысоком темпе строительных работ и неторопливом процессе оплаты работы субподрядчиков.

Требование Станислава Вальтера отчитаться к 25 декабря об авансах может поставить в тупик «Каскад-энерго». Какие траты он может реально подтвердить документами, пока доподлинно неизвестно, но не раз бывавшие на стройке собеседники «Фонтанки» оценивают объем проведенных работ и закупленных материалах в пределах 200–500 млн рублей. Так что теперь перед заказчиком строительства возникнет задача по возврату перечисленных авансов.



Кроме «Ташира» авансы от «Газпром инвеста» примерно на 3,4 млрд рублей якобы получило АО «Центргаз» (структура «Газстройпрома»), а также ООО «Газинформсервис» — 1,1 миллиарда. Последняя компания на 100% принадлежит предпринимателю Валерию Пустарнакову, выходцу из военно-космической академии Можайского, который, кроме всего прочего, ранее был учредителем петербургской общественной организации «Ассоциация практиков космонавтики».

Собеседники «Фонтанки», хорошо знакомые с ходом реализации проекта Лахта Центра, говорят о весьма серьезных инвестициях в здание и на этапе «после стройки». Стоимость самой башни составила 150 миллиардов рублей, проектная стоимость (официально нигде не обнародованная) ремонта, отделки и оборудования всем офисным наполнением — может составлять еще 150. Примерно в такую же сумму – 300 млрд рублей оценивалось строительство космодрома «Восточный».

Отдельной интригой остается вопрос о том, кто же теперь должен будет все же завершать обустройство и отделку будущих офисов «Газпрома» в Лахте. Сразу три независимых источника на рынке уверяют «Фонтанку», что главный претендент — тот же, кто справился со строительством башни — ООО «Газпромнефть — Восточно-Европейские проекты».

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

