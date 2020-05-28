«Газпром» окрыляет. В Левашово полным ходом идет подготовка строительства второго аэропорта для Петербурга

Несмотря на коронавирус, структуры «Газпрома» готовятся к запуску на севере города стройки за десятки миллиардов рублей. «Фонтанка» поговорила с тем, кого за глаза называют основным претендентом на строительство аэропорта, который по размеру будет лишь вдвое меньше Пулково.

Фото: wikimedia.org

«Начало работ в любом случае в этом году состоится. Скорее всего, по моей оценке, в четвертом квартале», — рассказывает «Фонтанке» Владимир Беляков, гендиректор АО «Ленгазспецстрой». Кроме него об этом проекте особо никто не говорит, да и сам Владимир Беляков не готов делиться подробностями: надо дождаться окончания корректировки проекта и подписания договоров с его компанией. Только после этого будет окончательно понятна и итоговая проектная стоимость, и сроки появления в Петербурге второго аэропорта.



Пока же информацию приходится черпать из скупых строк конкурсной документации, опубликованной заказчиком, ООО «Газпром инвест», да разговоров городских строителей, которые живо обсуждают новый газпромовский проект.

Он планируется с размахом. Длины существующей взлетно-посадочной полосы, 2,7 км, на которую сейчас садятся тяжелые военно-транспортные самолеты, гражданским самолетам хватит, однако её будут реконструировать. Административный корпус аэропорта рассчитан на 200 человек обслуживающего персонала, а будет и второй — для авиакомпании «Газпром авиа» — на 300 сотрудников. Для них же проектируется профилакторий на 100 мест. Список проектируемых технических объектов содержит около 100 пунктов. Из изюминок — памятник самолету Ту-134. Площадка под него заложена в проект. На одном из этапов первоначальная пропускная способность терминала в 100 человек в час будет удвоена и организован международный пункт пропуска. Сам терминал будет связан дорогой с КАД, для чего уже спроектировано её примыкание к развязке магистрали с Парашютной улицей. После того, как будут достроены все запланированные вокруг Лахта Центра дороги, добраться из Левашово до штаб-квартиры «Газпрома» можно будет минут за 10–15.



О том, что подготовительная работа вовсю ведется, свидетельствует, к примеру, уже завершившийся конкурс на оформление всех земельных вопросов в рамках проекта. «Газпром инвест» объявил его еще 3 марта, но статус «Размещение завершено» он получил лишь 27 апреля. Тогда же был подписан протокол о подведении итогов, но вот узнать, кто получил этот заказ на 41 млн рублей, никак нельзя. В силу особенностей закупочного процесса структур «Газпрома» имя победителя на совершенно законных основаниях не было опубликовано. Но именно он теперь будет решать все вопросы, связанные с передачей ПАО «Газпром» прав на землю, включая вопросы её аренды и изъятия у нынешних собственников.

Из имеющейся в открытом доступе документации стало понятно, что размах стройки планируется куда больше, чем год назад рассчитывал президент Владимир Путин. Именно он своим поручением, по сути, дал старт юридической подготовке процесса. По его замыслу, Минобороны должно стать участником концессии с «Газпром авиа», и передать «Газпрому» 198 га в окрестностях Левашово, которыми сейчас распоряжаются военные. Однако сейчас задача, которую ставит перед геодезистами «Газпром инвест», — обеспечить переход прав к госмонополии сразу на 466 га. Именно столько будет занято под строительство, говорится в апрельских разъяснениях, которые заказчик давал участникам конкурса.

Эта цифра вызывает вопросы. В поручениях Владимира Путина фигурирует конкретный участок, из которого, по замыслу президента, и должны были быть вырезаны искомые 198 га. Его площадь — 412 га. То есть, очевидно, что аппетит у авторов проекта вырос не только на размер всех земель Минобороны в Левашово, но распространился за его пределы — еще на 54 га. В какую именно сторону, конкретно не сообщается, но есть намеки. К примеру, победитель «конкурса землемеров» должен будет подготовить, согласовать и утвердить проектную документацию по изменению границ Курортного лесопарка.

Речь идет о СПб ГУ «Курортный лесопарк», в ведении которого находятся огромные лесные угодья общей площадью почти в 23 тысячи гектаров от Лахты до Смолячкова. К примеру, именно в его распоряжении пребывает Юнтоловский заказник. В непосредственном соприкосновении с землями военных в Левашово оказываются несколько десятков гектаров Песочинского лесничества, структурного подразделения «Курортного лесопарка» — между аэропортом и Горским шоссе. Их размер примерно соответствует недостающим «Газпрому» площадям.



С другой стороны от аэропорта — тоже немаленькие угодья, оказавшиеся в руках частного бизнеса — ООО «Новое Левашово». Распоряжаются ими структуры, так или иначе связанные с предпринимателями Юрием Чичояном и Анной Персияновой (в прессе их ранее связывали с интересами покойного ныне предпринимателя Игоря Минакова). Участок в 140 га от аэродрома до железной дороги Зеленоградского направления сейчас выглядит как частично обработанные сельхозземли. Но часть из них изымается для нужд Росавтодора для расширения КАД, а часть угодий Юрия Чичояна и Анны Персияновой отводится под масштабную жилую застройку — до миллиона квадратных метров.

Еще один непосредственный сосед аэропорта в Левашово — рекультивируемая сейчас свалка в Новоселках. На том, чтобы она исчезла с карты города как наносящий ущерб экологии объект, не так давно настаивал сам Владимир Путин, и экс-главе города Георгию Полтавченко приходилось отчитываться о ходе этого проекта.

То, что авиационный проект «Газпрома» займет сразу 466 га, в том числе земли городского СПб ГКУ «Курортного лесопарка» — это уже другой масштаб. Для сравнения, Пулково сейчас занимает около 1000 га. Но у него пропускная способность — 20 млн пассажиров в год. А в документации по Левашово речь идет о 100 пассажирах в час с перспективой увеличения до 200. То есть от силы 1,7 млн человек, если работать круглые сутки весь год. Но это маловероятно, ведь пока что летать в Левашово намерена лишь одна авиакомпания — «Газпром авиа» с флотом в 30 самолетов и 100 вертолетов. Все они дословно перечислены в техзадании проекта. Большая их часть работает в направлениях, пока далеких от Петербурга.



В 2009 году, когда заключалось концессионное соглашение на 1,3 млрд евро на строительство нового терминала в Пулково, городские власти давали гарантию, что не будут развивать новых аэропортов в черте города и даже взяли такое же обязательство у руководства Ленобласти. Однако несколько лет назад соседний регион в одностороннем порядке вышел из этого соглашения. А Петербургом уже руководят люди, ничего не обещавшие тогда концессионерам. К тому же решение о стройке в Левашово — на Владимире Путине, так что вряд ли Смольный можно упрекнуть в нарушении обязательств. Впрочем, в ООО «Воздушные ворота северной столицы» (оператор Пулково) не видят угрозы для своего бизнеса в появлении международной воздушной гавани в Левашово и говорят, что не собираются корректировать свои планы развития.

«Фонтанка» задала «Газпром инвесту» вопрос о том, почему так сильно увеличилась планируемая площадь будущего аэропорта, однако к моменту публикации статьи ответ не пришел. Не стали в компании торопиться с ответами и на вопросы о генподрядчике и о стоимости проекта.



Однако для компаний-подрядчиков на объектах «Газпрома» это не секрет. То, что Владимир Беляков так уверенно говорит о сроках и современном положении дел в проекте, не случайность. Именно на него указывают коллеги как на самого вероятного будущего генподрядчика. Однако документально выбор еще не сделан — об этом знают и на рынке, подтверждает и сам предприниматель.

«К сожалению, на сегодняшний день договоры на строительство данного объекта еще не заключены. Договорная работа идет, но она еще не завершена», — говорит Владимир Беляков. Но вовлеченные в суть вопроса его коллеги по рынку говорят: это лишь вопрос времени. Причина, по которой именно он в их глазах стал претендентом № 1, — то, что такое решение будет выглядеть как логичное продолжение уже начатой работы.

Дело в том, что проект аэропорта еще с 2016 года разрабатывался ООО «Трансстроймеханизация». Оно тесно связано со строительным направлением империи братьев Ротенбергов (у ТСМ в портфолио несколько аэропортовых проектов, а сейчас она строит дорогу из Краснодара в Керчь). А «Ленгазспецстрой», которым Владимир Беляков руководит с 2003 года, на 62 % принадлежит ООО «Стройгазмонтаж», также до недавнего времени на 100 % принадлежавшего Аркадию Ротенбергу.

По одной из версий, генподрядчиком строительства аэропорта в Левашово, который и освоит около 30 млрд рублей, может стать не сам «Ленгазспецстрой», а одна из других компаний, связанных с Владимиром Беляковым. Возможно, из тех, что работали на инфраструктурных газовых проектах в Ленобласти и подверглись жесткой критике со стороны руководства «Газпрома». Но сути вопроса это не меняет.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

