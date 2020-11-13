«Ленэкспо» выкупило у структур петербургской миллиардерши-пенсионерки ее долю. Крупнейший пакет больнично-выставочного центра контролирует менеджмент

Как стало известно из расследования «Фонтанки» , именно на эту неприметную женщину преклонного возраста были формально записаны огромные активы коммерческой недвижимости в Петербурге, включая «Экспофорум». После публикации «Фонтанки» структуры Валентины Дубленниковой уступили значительную часть этих активов компаниям, связанным с Газпромбанком.

Как следует из данных, опубликованных в системе СПАРК, «Петроземпроекту» с 12 ноября больше не принадлежит 17 % долей ООО «Ленэкспо». На такую же величину вырос пакет самого «Ленэкспо», которое этим летом уже получило в собственность 25 % долей самого себя. Таким образом, менеджмент компании сосредоточил в управлении 42 % долей, и это крупнейший пакет.



Второй по величине пакет остается у ООО «Оверпас-инвест». В числе совладельцев этой фирмы до недавних пор находился Иван Миронов, сводный брат Кирилла Селезнева, некогда глава «Газпром межрегионгаза». Ныне он в качестве гендиректора ООО «Русхимальянс» строит в Усть-Луге газохимический комплекс стоимостью 900 млрд рублей.



Третий совладелец «Ленэкспо» ( 25 %) — закрытый паевой фонд под управлением ООО «УК «МЕРКУРИ КЭПИТАЛ ТРАСТ».



К «Ленэкспо» в последние месяцы приковано особое внимание — из-за карантинных запретов его павильоны опустели и были переданы в безвозмездное пользование Госпиталю ветеранов войн. Теперь там размещен временный стационар для больных коронавирусом.

