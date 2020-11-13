FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: 0
77.11р90.81р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19Карабахский конфликт
13.11.2020 14:23
3
Печать

«Ленэкспо» выкупило у структур петербургской миллиардерши-пенсионерки ее долю. Крупнейший пакет больнично-выставочного центра контролирует менеджмент

ООО «Петроземпроект», которое в медапространстве ассоциируется с пенсионеркой Валентиной Дубленниковой, 12 ноября вышло из состава учредителей ООО «Ленэкспо».

Как стало известно из расследования «Фонтанки», именно на эту неприметную женщину преклонного возраста были формально записаны огромные активы коммерческой недвижимости в Петербурге, включая «Экспофорум». После публикации «Фонтанки» структуры Валентины Дубленниковой уступили значительную часть этих активов компаниям, связанным с Газпромбанком.

Как следует из данных, опубликованных в системе СПАРК, «Петроземпроекту» с 12 ноября больше не принадлежит 17 % долей ООО «Ленэкспо». На такую же величину вырос пакет самого «Ленэкспо», которое этим летом уже получило в собственность 25 % долей самого себя. Таким образом, менеджмент компании сосредоточил в управлении 42 % долей, и это крупнейший пакет.

Второй по величине пакет остается у ООО «Оверпас-инвест». В числе совладельцев этой фирмы до недавних пор находился Иван Миронов, сводный брат Кирилла Селезнева, некогда глава «Газпром межрегионгаза». Ныне он в качестве гендиректора ООО «Русхимальянс» строит в Усть-Луге газохимический комплекс стоимостью 900 млрд рублей.

Третий совладелец «Ленэкспо» (25 %) — закрытый паевой фонд под управлением ООО «УК «МЕРКУРИ КЭПИТАЛ ТРАСТ».

К «Ленэкспо» в последние месяцы приковано особое внимание — из-за карантинных запретов его павильоны опустели и были переданы в безвозмездное пользование Госпиталю ветеранов войн. Теперь там размещен временный стационар для больных коронавирусом.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

dimas062
Очевидно же что махинации а аферы с имуществом на огромные суммы, но ни прокуратуру, на СК это не возбуждает!
вадики
Я готов женицца на миллиардерше
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний