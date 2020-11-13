«Ленэкспо» выкупило у структур петербургской миллиардерши-пенсионерки ее долю. Крупнейший пакет больнично-выставочного центра контролирует менеджмент
ООО «Петроземпроект», которое в медапространстве ассоциируется с пенсионеркой Валентиной Дубленниковой, 12 ноября вышло из состава учредителей ООО «Ленэкспо».
Как стало известно из расследования «Фонтанки», именно на эту неприметную женщину преклонного возраста были формально записаны огромные активы коммерческой недвижимости в Петербурге, включая «Экспофорум». После публикации «Фонтанки» структуры Валентины Дубленниковой уступили значительную часть этих активов компаниям, связанным с Газпромбанком.
Как следует из данных, опубликованных в системе СПАРК, «Петроземпроекту» с 12 ноября больше не принадлежит
Второй по величине пакет остается у ООО «Оверпас-инвест». В числе совладельцев этой фирмы до недавних пор находился Иван Миронов, сводный брат Кирилла Селезнева, некогда глава «Газпром межрегионгаза». Ныне он в качестве гендиректора ООО «Русхимальянс» строит в Усть-Луге газохимический комплекс стоимостью 900 млрд рублей.
Третий совладелец «Ленэкспо» (
К «Ленэкспо» в последние месяцы приковано особое внимание — из-за карантинных запретов его павильоны опустели и были переданы в безвозмездное пользование Госпиталю ветеранов войн. Теперь там размещен временный стационар для больных коронавирусом.