Холодное сердце «Ленэкспо». Кто теряет деньги из-за коронавируса в выставочных корпусах

Новость от 26 октября о получении медицинской лицензии на 5 корпус «Ленэкспо» для развертывания коронавирусного стационара дала больше вопросов, чем ответов. Разбираясь в них, «Фонтанка» отметила имена сразу двух выдающихся петербурженок — Елены Бережной и Валентины Дубленниковой. Объединяет их то, что в этом году обе лишились бизнеса в «Ленэкспо».

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив

Попутно «Фонтанка» выяснила, что структуры «Газпром банка» отказались от почетного права безвозмездно обеспечивать стационар в «Ленэкспо» площадями. С весны эта благотворительность могла обойтись в сумму до 100 млн рублей. Теперь реальному владельцу корпусов – ООО «Ленэкспо» и его неназываемым конечным владельцам – придется самим нести это бремя.

Едва получив лицензию на новые корпуса «Ленэкспо», Госпиталь уже собирает пробки из скорых. Хотя помещения, куда все еще надеется в скором времени вернуться ледовый театр Елены Бережной, пока держат «чистыми» от коронавируса. Для этого властям пришлось пройти долгую и трудную процедуру лицензирования других корпусов.



Главной интригой эпопеи с возобновлением работы «Ленэкспо» как коронавирусного госпиталя стало получение на него лицензии. Сразу после того, как «Фонтанка» написала, что новые корпуса, уже оборудованные и показанные прессе, все еще не имеют разрешения на работу, власти дали понять, что эти площади не очень-то и нужны. Однако вышло так, что спустя всего пять дней новые корпуса понадобились медикам.

В открытых реестрах на ведение медицинской деятельности только что полученная лицензия на них пока не значится. Но по просьбе «Фонтанки» в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева редакции продемонстрировали этот документ — с номером ЛО-78-01-011210. Как уверяют чиновники, она распространяется на адрес Большой пр. ВО, д.103, литера Д, часть помещений 1-Н. Это «новые» корпуса 5 и 5а. Проверить эти данные пока не представляется возможным, но вряд ли стоит не доверять представителям вице-губернатора. Сам он на брифинге во вторник пояснил задержку с получением лицензии длительностью процедур согласования.



Покажите документы!

Госпиталь ветеранов войн впервые лицензию на работу в «Ленэкспо» получил еще в апреле. Ее номер — ЛО-78-01-010832 и она бессрочная. В ней указан конкретный адрес: Большой проспект, 103 лит. К и дальше ряд конкретных помещений вот в таком виде: «часть помещений 1-Н (пом. 1-21, 36-41, 49-57, 64-109, ч.п. 110, ч.п. 111, 112-140, пом. 204-209), пом. 3-Н, 4-Н, 5-Н, 6-Н, 7-Н». Это тот самый «весенний» корпус, где в мае располагали «легких» больных, которые не могли по каким-то причинам изолироваться дома. Однако записей о долгосрочной аренде Госпиталем ветеранов помещений в корпусах 7, 8, и 8а, которые с точки зрения кадастрового инженера значатся под одним адресом: Большой проспект, 103 лит. К, - в Росреестре нет. Впрочем, пусто в графе «обременения» и в выписке по зданию с адресом Большой проспект, 103 лит. Д - это «новые» только что открытые в медицинском формате корпуса 5 и 5а.

На момент получения лицензии в апреле как минимум два помещения в литере «К» — 110 и 111 — уже находились в долгосрочной аренде у коммерческого предприятия ООО «Карамель кейтеринг». Данные о его договоре от 01.06.2016 с владельцем здания — ООО «Ленэкспо» содержатся в Росреестре. И если комитет по здравоохранению, выдававший лицензию, проверял заявляемые госпиталем данные, он вряд ли мог не заметить эту нестыковку. Наверное, с «Карамелью» получилось по-хорошему договориться освободить помещения для добрых дел. Тем более, что именно эта компания, в итоге, получила заказ на питание для пациентов.



Тем не менее, вопрос о том, на каком вообще юридическом основании государственный госпиталь ветеранов занимает площади частной фирмы – ООО «Ленэкспо», повис в воздухе — на него пока никто не ответил. «Фонтанка» постаралась восполнить этот бюрократический пробел и отыскала договор, который позволил Госпиталю не только разместить свои койки и оборудование в выставочных павильонах, но и – главное — получить лицензию.

В реестре госзакупок госпиталя он значится под наименованием «Энергия тепловая, отпущенная тепловыми электроцентралями общего назначения» и «Электроэнергия, произведенная теплоэлектроцентралями общего назначения». Название не должно смущать — на самом деле под ним скрывается заключенный на бесконкурсной основе договор безвозмездного пользования от 17 апреля 2020 года. Сперва в нем речь шла о части помещений 7 корпуса — тех самых до последней буквы и комнаты, что упоминаются в апрельской лицензии Госпиталя ветеранов. Далее 1 и 15 мая было заключено два допсоглашения, по которому на такой же безвозмездной основе передавались восьмой, примыкающий к седьмому, корпус, а также 5 и 5а и, видимо, чтобы два раза не вставать — также 1, 2 и 3 корпуса.



По условиям сделки Госпиталь действительно не должен был ничего платить за пользование помещениями. А оплачивать только коммунальные счета. Всего в общей сложности с апреля по август на это ушло, согласно опубликованным счетам, около 8,7 млн рублей, оплаченных частью из фонда ОМС, частью комитетом здравоохранения. Но крупнейшим плательщиком значатся некие «Строители». «Фонтанка» уже делала гипотезы, кто это может быть.

Ложка дегтя в этом договоре — срок его окончания. И это 16 октября 2020 года. Более свежих следов формальных отношений нет, хотя в аппарате Олега Эргашева уверяют: они были продлены - 17 октября. Как надолго – ответа нет.

А вот дальше возникает вопрос, с кем вообще у Госпиталя ветеранов эти отношения. И ответ не такой простой. Потому что изначально контракт на 7-й корпус был подписан вовсе не с «Ленэкспо», владельцем здания, а с ООО «ЭФ-интернэшнл» как с арендатором этой площадки. С ним же госпиталь договаривался допсоглашениями о 8-м и последующих корпусах. И только 14 августа еще одним, отдельным документом в эту систему отношений ворвалось ООО «Ленэкспо» как собственник помещений.



Пенсионные накопления

У «Ленэкспо» с «ЭФ-интернэшнл», оператора крупнейшего в городе выставочного центра «Экспофорум», долгая и трудная история отношений.

Изначально — после приватизации в начале 1990-х гг. - «Ленэкспо» контролировал его гендиректор Сергей Алексеев с партнерами. Примерно в 2011 году новыми владельцами стали структуры так или иначе связанные — по крайней мере, внешне — с ООО «Газпром Межрегионгаз», которым в ту пору руководил Кирилл Селезнев. Тогда эта сделка подавалась как приобретение выставочного комплекса структурами «Газпрома», но дальнейшие события показали, что в схеме могло быть куда больше личного интереса, чем государственного.

Чуть позже крупный пакет «Ленэкспо» стало контролировать АО «Инвестгрупп», конечным владельцем которого до сих пор значится пенсионерка Валентина Дубленникова. Как ранее выяснила «Фонтанка», обитательница скромной квартирки на улице Тамбасова была записана номинальным владельцем недвижимости и рентного бизнеса примерной оценкой миллиард долларов.



Следы же реальных владельцев «Ленэкспо» и нескольких других крупных офисных центров Петербурга ведут в сторону куда как более влиятельных и публичных персон. К примеру, один из совладельцев «Ленэкспо» - компания «Оверпас инвест» еще недавно имела в числе учредителей Ивана Миронова, сводного брата Кирилла Селезнева.

После нескольких итераций смены собственников в числе крупных владельцев «Ленэкспо» стал значиться закрытый паевой фонд под управлением ООО «УК Меркури капитал траст», который от имени неназываемых пайщиков ведет бизнес, в том числе, по управлению недвижимостью.

«ЭФ-Интернэшнл» было учреждено в 2012 году, и сперва контролировалось теми же акционерами, что и «Ленэкспо» сейчас, включая Ивана Миронова и компании Валентины Дубленниковой. После публикации этой схемы «Фонтанкой» контроль над ключевыми активами перешел к структурам «Газпром банка». «Ленэкспо» тогда остался за бортом этих изменений.

Однако отношения, фундамент которых был заложен в бытность «ЭФ-Интернэшнла» и «Ленэкспо» «родственниками», продолжались еще долго. К примеру, те самые помещения, переданные в апреле-мае Госпиталю ветеранов были в долгосрочной (четырехлетней) аренде у «ЭФ-Интернэшнл». И именно эта фирма до коронавируса оперировала ими. Настолько плотно, что тот самый договор отопления и электроснабжения временного стационара (за которым скрывался договор безвозмездного пользования 7 корпусом) также подразумевает услуги со стороны «ЭФ-Интернэшнл».

Иными словами, благотворительностью в пользу городской системы здравоохранения этой весной занялся «Газпром банк» (через дочерние структуры). Вопрос, во сколько ему это обошлось, имеет лишь очень приблизительный ответ, потому что ставки, по которым «ЭФ-Интернешнл» арендовал корпуса у «Ленэкспо», в открытом доступе не светятся. Известна лишь ставка, по которой они сдавались уже в субаренду — 555 рублей за м2 в месяц. Отталкиваясь от этой цифры, можно предположить, что «Газпром банк» как минимум недополучил за полгода работы Госпиталя ветеранов в «Ленэкспо» более 100 млн рублей. И это без учета того, что «ЭФ-Интернешнл», возможно, приходилось платить за право сделать доброе дело уже самому «Ленэкспо».

Неудивительно, что рано или поздно такое положение дел потребовало бы перемен. И похоже, именно это и произошло в начале октября, когда договор «ЭФ-интернешнл» с Госпиталем ветеранов истек. Как говорят представители Олега Эргашева, договор этот был все же продлен, но уже с ООО «Ленэкспо» и тоже на безвозмездной основе. В «ЭФ-интернешнл» «Фонтанке подтвердили, что недавно подписали документы, разрывающие многолетние отношения с «Ленэкспо», и теперь не имеют в нем никакого бизнес-интереса. То есть, Валентине Дубленниковой и Ивану Миронову, чьи бы интересы они на самом деле ни представляли, теперь самим приходится вместо выгодного рентного бизнеса заниматься благотворительность.

Впервые на арене

Еще одним подтверждением ухода «Газпром банка» из помещений на Большом проспекте, 103 стало изменение системы отношений с другими арендаторами. Если раньше, они вели дела с «ЭФ-интернэшнл», то теперь – напрямую с ООО «Ленэкспо».

Все время, пока в мае-июне в оборудованных под госпиталь помещениях «Ленэкспо» томились «легкие» больные коронавирусом, у них за стенкой на совершенно законных основаниях находился «Санкт-Петербургский детский ледовый театр». Вернее, его декорации.

Для любителей искусства и фигурного катания, а также для юных спортсменов не секрет, что многие годы в 7-м павильоне «Ленэкспо» располагался именно этот театр, дающий живописные представления. Гранд-дивой в них, к примеру, в «Ледяном сердце» в роли принцессы Эльзы, выступает олимпийская чемпионка Елена Бережная. Там же, в «Ленэкспо» раньше частично располагалась и школа фигурного катания Елены Бережной.

Как рассказал директор театра Никита Константинов, там, где еще в начале года располагался лед для выступлений и тренировок, уже в апреле Госпиталь ветеранов развернул койки и прочее больничное оборудование. И Ледовый театр теперь ищет себе новую площадку. Выручило то, что на ближайшие несколько месяцев все публичные мероприятия были отменены, и времени на поиски хватало. Тем не менее, оборудование демонтированного катка и часть декораций все еще хранятся именно там, в 8 корпусе «Ленэкспо», подтвердил Никита Константинов. Сам он был в арендуемых помещениях с месяц назад, но все это время исправно продлял договоры с «ЭФ-интернешнл» на складское хранение, в последний раз — 1 октября. Однако уже 17 октября пришлось заключать новый договор — с самим «Ленэкспо».

Из-за чего отношения их прежнего арендодателя с владельцем помещений прервались, директор Ледового театра судить не берется, но мечтает, что рано или поздно его актеры вернутся в привычные помещения. «Для нас «Ленэкспо» стало очень удачным местом для работы, и оно пользовалось популярностью, так что мы надеемся, что рано или поздно вернемся туда», - говорит Никита Константинов, которому пока приходится показывать свои шоу с Еленой Бережной на других площадках, неся складские расходы по аренде помещений в «Ленэкспо» и сохраняя ранее созданную инфраструктуру театра.

Хорошим знаком для театра может служить то, что 7-й корпус пока так и не возобновил прием зараженных коронавирусом. Олег Эргашев уже пояснял, что эти помещения предназначены для «легких» больных, а они этой осенью, в отличие от весны, стали массово изолироваться дома. Вряд ли пока вирус свирепствует на территории «Ленэкспо», возвращение принцессы Эльзы в родные стены возможно, однако бережное отношение чиновников к седьмому корпусу позволяет надеяться на максимально безболезненное возвращение тетра по окончании пандемии.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»