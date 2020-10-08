Посмотрите, как устроены новые отделения временного госпиталя в «Ленэкспо» для тяжелых и среднетяжелых больных. С 12 октября там будут работать 40 врачей, 120 медработников и 30 волонтеров. На каждых семь пациентов — по душевой, на пятерых — туалетная кабинка.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

8 октября городские власти показали, как выглядит пятый павильон выставочного комплекса «Ленэкспо», вновь превратившегося во временный госпиталь. 12 октября корпус начнет принимать тяжелых и среднетяжёлых пациентов, для которых приготовили 295 коек, к каждой из которых проведён кислород. Также у каждой кровати есть тревожная кнопка, правда, расположена она высоковато.

Еще 2154 коек в других корпусах предназначены для тех, кто переносит болезнь к легкой форме, как это и было заведено в весенне-летний период. Тогда горожане жаловались на нехватку уюта и личного пространства, теперь этого стало еще меньше — между койками не будет перегородок. Условия полевые, экстренные. Но власти утверждают, что провели работу над ошибками — оснастили туалеты противовандальными держателями для туалетной бумаги, соорудили санузел таким образом, чтобы не протекала вода.



«Может быть, что-то, где-то не учли, опыта не хватило. Справимся на ходу, что называется», — говорил на встрече с журналистами в «Ленэкспо» 8 октября первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана.

К приезду журналистов в павильоне завершали наладочные работы, поэтому говорить ему пришлось на фоне шума перфоратора и звона падающих металлических конструкций. В пятницу в «Ленэкспо» уже придут медики, чтобы осмотреться, в субботу — корпуса полностью отмоют и установят техническое оборудование.

Пятый павильон включает реанимацию, рассчитанную на 15 коек, и три обычных отделения. За каждым из них будут следить по 10 врачей. Персонал набирают из городских стационаров, хотя руководящую роль будет играть Госпиталь для ветеранов войн. Общий штат составит 40 человек. На каждого придется по три сотрудника младшего персонала. Ожидается, что при максимальной нагрузке — с 8 до 16 часов — в павильоне будут работать 56 человек медперсонала. С понедельника им будут помогать 30 волонтеров без медицинского образования. На сайте Dobro.ru, где размещены вакансии для поиска волонтеров, утверждается: добровольных помощников без медобразования в красную зону не отправят работать. Они «будут помогать принимать пациентов, обеспечивать социальный, психологический контакт с ними, уход», — заверил замглавы госпиталя.

Что касается быта, в павильоне установлены 40 душевых и 50 туалетных кабинок. По словам Андрея Сараны, обеспеченность ими получается даже больше, чем в отделениях обычных стационаров. Горячей воды в туалетах пока нет, убедился корреспондент «Фонтанки», но к поступлению пациентов ее обещают дать.

«Нормативная температура, которая должна поддерживаться в помещениях в присутствии больных — 22 градуса. Мы к ней стремимся и считаем, что обеспечим ее в любом случае, вне зависимости от каких-либо климатических условий», — заверил глава ГКУ «Управление строительными проектами» Юрий Кабушка. Он отметил, что при необходимости подтянут мобильные станции. Ведь, согласно материалам закупки на обустройство временного госпиталя, пациентам положены только две простыни. Одеяла тоже закупались, 300 штук.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Кстати, пациентов можно будет доставлять прямо в реанимацию на катерах. Например, из Петродворца по воде это будет быстрее, чем по городу. В коридорах теперь установлены кулеры, создан запас воды. С проблемой отсутствия туалетной бумаги, вроде, разобрались. «Если вы помните жалобы по седьмому корпусу, когда у нас там не было туалетной бумаги, а при этом в тумбочках у пациентов обнаруживалась эта бумага — люди забирали с собой, думая, что в следующий раз придут и ее не будет — сейчас устанавливаются антивандальные держатели», — сказал Сарана.

Перегородок между койками теперь нет, а разделения пациентов по характеру заболевания — не было и до этого. То есть в этот раз люди с отрицательными и положительными тестами снова окажутся на соседних койках. На вопрос о возможности распределения пациентов с коронавирусом и пневмонией по разным палатам первый зампред комитета заявил, что сейчас в первую очередь стоит задача разделить заболевших на коронавирус, грипп и ОРВИ. Он добавил: «Сейчас нас здесь стоит человек 20. Если мы сейчас все пойдём и сдадим анализы, у двоих из нас будет коронавирус в плюсе. Я могу поспорить с любым из вас». По данным чиновника, в день скорая помощь госпитализирует в среднем 2000 человек, из них примерно 200 — с ковидом. Статистика

Представитель комитета по здравоохранению ответил на несколько вопросов, связанных с растущей заболеваемостью коронавирусом в Петербурге. За прошлую неделю она увеличилась на 38%.

На вопрос «Фонтанки», почему на протяжении долгого времени в Петербурге суточное количество выздоровевших от коронавируса равно половине от числа новых случаев, он предположил, что это потому, что заболевших у нас регистрируют быстрее, чем выздоровевших. Каждый новый случай попадает в специальный регистр Минздрара, созданный для учета всех пациентов. Выписка из стационара не означает полного выздоровления. Чтобы пациента исключили из регистра, нужно получить два отрицательных ПЦР-теста и сняться с наблюдения в поликлинике. Так, по данным Сараны, вчера, 7 октября, стационары города выписали 270 пациентов. При этом оперативный штаб сообщил 8 октября о 231 выздоровевшем за сутки.

По информации комитета, примерно 80% пациентов с выявленным ковиром сейчас лечатся в стационарах, а 20% — дома. Порядка 260 (5,8%) легких пациентов сейчас лечатся в стационаре, потому что у них есть сопутствующие заболевания или они старше 65 лет. На ИВЛ сейчас находятся 223 человека, что составляет 5,1% от всего коечного фонда. Для сравнения, в первую волну максимальное количество пациентов на ИВЛ достигло 10% от коечного фонда, а Минздрава при этом устанавливает норматив в 35%. Коечный фонд По данным на утро 8 октября в городе свободны 484 коек для взрослых (11% от их общего числа). Также в Петербурге сохраняется резерв в 250 свободных мест в больнице Кащенко и 150 в Скворцова-Степанова. «Есть предварительное согласование о том, что те 1350 коек федеральных учреждений, которые были с нами в первую волну, в принципе готовы. Для того, чтобы их вводить, в начале будут использованы ресурсы города, а затем уже через постановление правительства [они] будут привлечены», — сказал первый зампред комитета.

Дополнительное финансирование Системе здравоохранения Петербурга, по предварительным расчетам профильного комитета, до конца года требуется 10 млрд рублей на борьбу с коронавирусом. Федеральный фонд ОМС по выставленным на 30 июня счетам перевел 4 млрд рублей. «Недостаток, который будет компенсирован либо из фонда ОМС страны, либо городом, [составит] порядка 5,7–6 млрд рублей», — сказал Сарана. Вакцина Новая поставка вакцины от коронавируса в Петербург ожидается в пятницу или на следующей неделе. В списке медработников, которые изъявили желание привиться, 22 400 человек, что соответствует четверти от всех медиков Петербурга. Небольшое количество желающих частично объясняется тем, что переболевшие и люди с антителами не прививаются. Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

