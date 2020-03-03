На Охтинском мысу появится «хрустальный корабль». Каким будет офис «Газпром нефти»

Напротив Смольного появится «зелёный» комплекс «Газпром нефти» с ландшафтным парком. Японская компания Nikken Sekkei обошла в закрытом конкурсе архитектурные бюро из России, Франции, Германии и Нидерландов в конкурсе на развитие территории Охтинского мыса. «Хрустальный корабль» появится на пустыре, где до начала XXI века находились корпуса прекратившего работу Петрозавода.

Елена Илюхина

Что Петербургу ожидать от архитекторов с более чем 100-летней историей и опытом работы по всему миру? Об этом в интервью «Фонтанке» рассказала руководитель проекта на Охте и член правления «Газпром нефти» Елена Илюхина.

— Почему предпочтение было отдано концепции от японского архитектурного бюро? — Все участники конкурса предложили проработанные идеи, достойные этого знакового места, и выбрать лучший проект было, поверьте, непросто. Каждый из них уникальный, яркий и по-своему решает задачи, которые мы сформулировали в техническом задании. Это, прежде всего, соответствие историческому контексту Санкт-Петербурга и непосредственно района Охты, органичное включение ранее закрытой промышленной территории в городскую среду, создание открытого и дружелюбного пространства для работы, развития и активного отдыха. Именно японскому бюро благодаря их богатому опыту, культуре и опоре на традиционные ценности удалось предложить концепцию, которая в наибольшей степени соответствовала не столько требованиям нашего задания, сколько контексту и ожиданиям города. В какой-то степени старейшему архитектурному бюро Японии в этот раз пришлось превзойти себя. Предложенная концепция отличается от их привычного стиля, где уникальность часто кроется в нюансах, в деталях. В данном случае архитекторам удалось масштабировать этот подход и реализовать его в необыкновенном пластичном фасаде. При этом они смогли очень точно передать и дух места, предложив построить «корабль» в городе, историю которого предопределило море, на месте, где зародилось российское судостроение. Одним из решающих факторов стало и то, что концепция японских архитекторов деликатно решает вопрос размещения на территории Охтинского мыса общественно-делового комплекса, который полностью исключает застройку на участках культурного наследия. Более того, Nikken Sekkei удалось найти оптимальный баланс между деловой и общественной функциями комплекса.

— Какие требования вы предъявляли к общественной зоне будущего комплекса? — Для нашего города это будет первый девелоперский проект, почти половина территории которого отведена под общественные функции. Это не будет штаб-квартира компании в привычном понимании. Для того чтобы двигаться вперед, мы должны создавать гибкую среду, вовлекать людей, природу, формировать новую культуру взаимодействия. Исходя их этих целей будет создаваться структура и концепция комплекса — универсальные современные пространства для вовлечения активных и неравнодушных, для развития и совершенствования. «Изюминками» концепции можно назвать общедоступную обзорную площадку под открытым небом, которую планируется разместить на соединяющем два здания воздушном переходе, и многофункциональный зал, форма которого была вдохновлена работами Фаберже.. Максимально «открыть» пространства, интегрировать новый комплекс в окружающую среду получилось и благодаря удачному архитектурному решению: офисная часть будет поднята на верхние уровни, внизу разместятся общедоступные объекты и зеленые зоны. По предварительным расчетам, общественная зона и парк на набережной смогут принимать почти тысячу горожан и туристов каждый день.

— Что будет находиться на территории парка? — Мы рассчитываем, что все его пространство станет местом притяжения для петербуржцев. Здесь можно будет, к примеру, покататься на роликах, прийти с детской коляской или просто прогуляться. В центре мыса может появиться небольшое озеро, которое зимой будет превращаться в каток, а рядом — ландшафтный амфитеатр с фонтаном. Со стороны Невы планируем сделать большую открытую террасу, например, для занятий йогой на свежем воздухе. Мы уверены, что парк станет площадкой для общегородских концертов, праздников, культурных событий. По задумке архитекторов, элементы парковой зоны появятся и под крышей будущего комплекса — на первом этаже будет настоящий лес, а на стенах — вертикальное озеленение. — Как планируется строить здание в условиях, когда земляные работы в центре мыса сразу на нескольких участках запрещены государством? — По задумке архитекторов, стеклянный фасад в прямом смысле подвешен над землей на металлическом каркасе. Это уникальный пример «парящей» архитектуры таких масштабов — вся конструкция будет напоминать полупрозрачный корабль. Такое архитектурное решение позволяет полностью соблюсти имеющиеся ограничения на участке, земляные работы не затронут охраняемую территорию.

— Какие у создаваемого комплекса габариты? — Сейчас у нас есть только общая концепция, которая требует дальнейшей проработки. Планируемая полезная площадь всех помещений будущего комплекса сопоставима с соседним Artplay, а высота фасадов составит в среднем 28 метров — на уровне зданий с противоположного берега Охты. При этом с определенного ракурса сохраняется сквозной вид на Смольный собор со стороны правого берега Невы. Это тоже очень важный для нас элемент архитектурного решения. — Почему у зданий такая необычная форма? — Архитекторов вдохновляли морские мотивы, навеянные ландшафтами и историей Санкт-Петербурга, а также прошлое Охтинского мыса. Отсюда и появилась идея Crystal Vessel («Хрустальный корабль»). Если посмотреть на весь комплекс с высоты, то он действительно похож на парусник. Снизу стены фасадов тоже напоминают очертания корабля, а отражение воды на них еще усилит этот образ.Кроме того, архитекторы обращались и к «зеленым мотивам»: лепестки, листья, растительные орнаменты. Так тоже можно «прочитать» рисунок комплекса при взгляде сверху на два здания, которые соединяет воздушный переход. Еще один фактор, определивший форму зданий, — ограничения по застройке. Изогнутый, динамичный фасад длиной 380 метров позволяет «обойти» все четыре охранные зоны, которые останутся в неприкосновенности. После благоустройства они станут частью ландшафтного парка.

Общественное пространство со стороны Комаровского моста Фото: ПАО «Газпром нефть» Панорама Охтинского мыса Фото: ПАО «Газпром нефть» Парк со стороны Малоохтинской набережной Фото: ПАО «Газпром нефть» Пространство внутри комплекса Фото: ПАО «Газпром нефть» Пространство и интерьеры внутри комплекса Фото: ПАО «Газпром нефть» Фасад со стороны Комаровского моста Фото: ПАО «Газпром нефть»

— Почему решили отказаться от классической монолитной застройки в пользу хай-тека, который многие в Петербурге недолюбливают? — Преимущества такого проекта в том, что он благодаря концептуальной архитектуре и инновационным технологиям не только позволяет решить непростую задачу сохранения зон культурного наследия, но и отвечает самым современным мировым требованиям с точки зрения экологии. Мы рассчитываем на снижение до 50% потребления энергии по сравнению с обычным зданием в Петербурге. Например, инновационный стеклянный фасад и передовая инженерия обеспечат комфортный уровень дневного света и естественную вентиляцию. Также в проекте планируется использовать передовые технологии для максимально эффективного потребления воды за счет ее фильтрации и повторных циклов использования. — Сколько времени нужно на реализацию такого проекта? — Сейчас у нас есть только общая идея, которую необходимо тщательно проработать. Окончательные сроки реализации проекта зависят от многих факторов: финальное содержание, применяемые технологии, процесс разработки и согласования документации. По нашим предварительным оценкам, для завершения комплексного развития территории Охтинского мыса потребуется 4–5 лет.