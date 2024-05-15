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    В Петербурге подожгли вышку сотовой связи. Возбуждено дело

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    Вышка с оборудованием мобильного оператора горела во Фрунзенском районе Петербурга. Найденное рядом подсказывает, что возгорание не было случайным.

    Информация о пожаре у дома № 84 на территории Фарфоровский Пост поступила в полицию накануне около трёх часов дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 мая. С огнём, распространившимся примерно на один квадратный метр, справились быстро. Рядом с вышкой нашли то, что могло помочь ей загореться.

    Полицейские изъяли пластиковую бутылку и пакет. Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества путём поджога. Поджигателей ищут.

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