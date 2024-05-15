Худеем к лету. 8 мест Петербурга для занятий спортом на свежем воздухе

В Новую Голландию лучше приходить с единомышленниками: спортивные площадки в общественном пространстве предназначены для занятий командными видами спорта.



Тут играют в стритбол — уличную разновидность баскетбола. Если придете со своим мячом, сможете занять площадку бесплатно. Прежде чем начинать турнир, посмотрите под ноги: покрытие оформлял художник Алексей Лука. Он спрятал в рисунке несколько характерных для Петербурга образов.



Еще на Новой Голландии играют в петанк — французский вид спорта, напоминающий одновременно боулинг и керлинг. Участники бросают металлические шары к целевому шарику. Выигрывает тот, кто наберет больше очков. Доступ на площадку открытый, арендовать спортинвентарь можно в информационном центре. Еще на территории острова есть столы для игры в пинг-понг.

