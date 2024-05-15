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    Худеем к лету. 8 мест Петербурга для занятий спортом на свежем воздухе

    #отЛИЧНЫЙпитер

    Худеем к лету. 8 мест Петербурга для занятий спортом на свежем воздухе

    1157
    1 комментарий
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Вы уже привели себя в форму после зимы? Если нет — самое время выйти на улицу и начать тренироваться! Во-первых, в Петербурге наконец-то потеплело. А во-вторых, в городе есть места, где можно бесплатно позаниматься спортом на свежем воздухе. Где их искать, рассказывает «(От)Личный Петербург».

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    1

    Стритбол и петанк на модной площадке

    Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»

    В Новую Голландию лучше приходить с единомышленниками: спортивные площадки в общественном пространстве предназначены для занятий командными видами спорта.

    Тут играют в стритбол — уличную разновидность баскетбола. Если придете со своим мячом, сможете занять площадку бесплатно. Прежде чем начинать турнир, посмотрите под ноги: покрытие оформлял художник Алексей Лука. Он спрятал в рисунке несколько характерных для Петербурга образов.

    Еще на Новой Голландии играют в петанк — французский вид спорта, напоминающий одновременно боулинг и керлинг. Участники бросают металлические шары к целевому шарику. Выигрывает тот, кто наберет больше очков. Доступ на площадку открытый, арендовать спортинвентарь можно в информационном центре. Еще на территории острова есть столы для игры в пинг-понг.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    2

    Функциональный тренинг на острове

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    На Елагином острове позаниматься спортом можно в одиночку и командой. Главное преимущество этого парка — в его расположении. Поскольку он на острове, тут вас будет окружать не только зелень, но и реки: Большая и Средняя Невки.

    Начнем с того, что здесь есть спортивная площадка — с разными видами уличных тренажеров, включая турники и брусья. Если вас двое и больше, можете взять в аренду спортинвентарь для функционального тренинга: грифы, каучуковые диски, скамью, вейтболы, гири, канат, эспандер.

    Еще в парке есть открытые роллердром и волейбольная площадка.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    3

    Спорт на территории бывшего завода у залива

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Спортивная площадка есть и в культурном квартале «Брусницын» на Васильевском острове. Сюда тоже лучше приходить с командой: здесь играют в стритбол, бадминтон, настольный теннис и петанк.

    Фишка этого места — в его истории. Тут вы будете заниматься спортом в окружении старинных кирпичных стен бывшего кожевенного завода.

    Доступ на площадки открытый, инвентарь можно взять в аренду. Причем с понедельника по четверг — бесплатно (понадобится только залог).

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    4

    Волейбол с видом на волны

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Если хотите сыграть в мяч на свежем воздухе, отправляйтесь в Солнечное на берег Финского залива. На Ласковом пляже есть несколько площадок для игры в пляжный волейбол. Летом сюда приезжают целыми командами, проводят соревнования.

    Морской бриз, мягкий песок, вид на море — попробуйте представить, что вы на побережье океана на каком-нибудь далеком острове! Иногда здесь можно даже попробовать серфинг.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    5

    Спортплощадка у набережной

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    На набережной Крестовского острова, которая проходит вдоль реки Малая Невка от Финского залива до Южной дороги, есть множество возможностей для занятий спортом.

    Вы можете собраться с друзьями и сыграть в мяч на волейбольной площадке. А в одиночестве — позаниматься на брусьях, турниках и других уличных тренажерах. Ну и, конечно, прокатиться по набережной на велосипеде или совершить пробежку.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    6

    Скейтпарк недалеко от залива

    В парке 300-летия Петербурга — один из лучших в городе скейтпарков. Здесь могут тренироваться как новички, так и опытные райдеры. Скейтпарк оборудован разнообразными рампами и препятствиями, на которых можно выполнять разные трюки и улучшать свои навыки.

    Вход в скейтпарк — бесплатный. Только не забывайте, что совсем рядом — побережье Финского залива. Берите с собой теплую одежду и куртку, чтобы защититься от ветра.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    7

    Уличные тренажеры среди высоких сосен

    Заниматься спортом просто прекрасно в Сосновке, одном из крупнейших в городе парков. Его площадь превышает 300 га.

    Пробегитесь по дорожкам или проедьтесь по ним на велосипеде. Подышите свежим лесным воздухом. Дойдите до спортплощадки с разноуровневыми турниками, длинным рукоходом, брусьями, а также кольцами и перекладиной на цепях. Сыграйте в теннис на кортах.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    8

    Бег, футбол и йога в историческом саду

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Таврический сад — еще одно место, идеально подходящее для бега. Здесь множество дорожек, с которых можно любоваться не только деревьями, но и историческими петербургскими зданиями. Тут же — футбольное поле, куда может попасть любой желающий.

    Еще в Таврическом можно совершенно легально заниматься йогой или растяжкой на траве. Только возьмите с собой коврик.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

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