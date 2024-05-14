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    Министром обороны РФ стал Андрей Белоусов

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    Указ о назначении Андрея Белоусова министром обороны Российской Федерации подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля 14 мая.

    Из текста следует, что глава государства назначил Белоусова Андрея Рэмовича министром обороны РФ.

    «Фонтанка» рассказывала подробную биографию Андрея Белоусова. Он окончил экономический факультет МГУ, с 2000-го по 2006 год занимал пост гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, а с 2006-го по 2008-й — замминистра экономического развития. В 2012 году был назначен главой Минэкономразвития и возглавлял это ведомство почти ровно год. С 2013-го по 2020 год Белоусов был помощником президента РФ, входил в состав Военно-промышленной комиссии РФ (2014–2020). В 2020 году был назначен первым вице-премьером России.

    Первые заявления Белоусова еще в качестве кандидата на пост министра обороны читайте в материале «Фонтанки».

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