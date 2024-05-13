«Есть над чем работать». Первые заявления Белоусова в качестве кандидата на пост министра обороны

Кандидат на пост нового министра обороны Андрей Белоусов выступил в Совете Федерации в понедельник, 13 мая. На заседании комитета по обороне и безопасности прошли консультации по кандидатуре.

Во время выступления Белоусов заявил, что в России есть проблемы с социальным обеспечением участников СВО.



«У нас и денежное довольствие военнослужащих, которые участвуют в зоне СВО, и всевозможные выплаты — они сегодня подняли планку минимум до 200 тысяч рублей. <...> Жизнь не сводится только к денежным выплатам, нам тут есть еще над чем работать», — уточнил Белоусов и добавил, что это касается обеспечения участников спецоперации жильем, выплат гражданскому персоналу в воинских частях и медобслуживания.



Кандидат на должность министра обороны отметил, что его не устраивает ситуация, когда участников СВО отправляют в переполненные госпитали. Также Белоусов заявил о необходимости решить проблему бюрократии, связанной с подтверждением льгот военнослужащих.



Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что Белоусову не потребуется много времени, чтобы вникнуть в ситуацию после вступления в должность.



«На мой взгляд, это очень удачный выбор президента РФ. Последние годы бюджет Минобороны вырос больше чем в два раза, и все то, что заказывает Минобороны на такие большие средства — это все должно координироваться с возможностями экономики. <...> И, конечно же, надо открыть Минобороны для скорейшего внедрения туда инноваций, новых технологий», — заявила Матвиенко.



«Фонтанка» рассказывала подробную биографию Андрея Белоусова. Он окончил экономический факультет МГУ, с 2000-го по 2006 год занимал пост гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, а с 2006-го по 2008-ой — замминистра экономического развития. В 2012 году был назначен главой Минэкономразвития и возглавлял это ведомство почти ровно год. С 2013 по 2020 год Белоусов был помощником президента РФ, входил в состав Военно-промышленной комиссии РФ (2014–2020). В 2020 году был назначен первым вице-премьером России.



Его кандидатуру на пост нового министра обороны предложил президент РФ Владимир Путин 12 мая. Консультации по кандидатуре Андрея Белоусова продолжатся на заседании Совфеда 14 мая.