«Есть над чем работать». Первые заявления Белоусова в качестве кандидата на пост министра обороны

Кандидат на пост нового министра обороны Андрей Белоусов выступил в Совете Федерации в понедельник, 13 мая. На заседании комитета по обороне и безопасности прошли консультации по кандидатуре.
Во время выступления Белоусов заявил, что в России есть проблемы с социальным обеспечением участников СВО.
«У нас и денежное довольствие военнослужащих, которые участвуют в зоне СВО, и всевозможные выплаты — они сегодня подняли планку минимум до 200 тысяч рублей. <...> Жизнь не сводится только к денежным выплатам, нам тут есть еще над чем работать», — уточнил Белоусов и добавил, что это касается обеспечения участников спецоперации жильем, выплат гражданскому персоналу в воинских частях и медобслуживания.
Кандидат на должность министра обороны отметил, что его не устраивает ситуация, когда участников СВО отправляют в переполненные госпитали. Также Белоусов заявил о необходимости решить проблему бюрократии, связанной с подтверждением льгот военнослужащих.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что Белоусову не потребуется много времени, чтобы вникнуть в ситуацию после вступления в должность.
«На мой взгляд, это очень удачный выбор президента РФ. Последние годы бюджет Минобороны вырос больше чем в два раза, и все то, что заказывает Минобороны на такие большие средства — это все должно координироваться с возможностями экономики. <...> И, конечно же, надо открыть Минобороны для скорейшего внедрения туда инноваций, новых технологий», — заявила Матвиенко.
«Фонтанка» рассказывала подробную биографию Андрея Белоусова. Он окончил экономический факультет МГУ, с 2000-го по 2006 год занимал пост гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, а с 2006-го по 2008-ой — замминистра экономического развития. В 2012 году был назначен главой Минэкономразвития и возглавлял это ведомство почти ровно год. С 2013 по 2020 год Белоусов был помощником президента РФ, входил в состав Военно-промышленной комиссии РФ (2014–2020). В 2020 году был назначен первым вице-премьером России.
Его кандидатуру на пост нового министра обороны предложил президент РФ Владимир Путин 12 мая. Консультации по кандидатуре Андрея Белоусова продолжатся на заседании Совфеда 14 мая.
Ранее на заседании комитета СФ по международным делам выступил кандидат в министры иностранных дел Сергей Лавров. Говорил он и про Украину, и про переговоры.