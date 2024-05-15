Законопроект о запрете продажи энергетиков детям внесен в Госдуму

Депутаты всех фракций внесли в Госдуму законопроект о запрете розничной продажи несовершеннолетним покупателям безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков. Документ также запрещает розничную торговлю энергетиками в банках объёмом более 500 миллилитров. Об этом сообщил 15 мая спикер парламента Вячеслав Володин.

Такие ограничения, по его словам, действуют во многих регионах, но на федеральном уровне «проблема до сих пор не решена».

«Необходимо до августа выйти на принятие этого важного решения, которое позволит защитить здоровье наших детей, остановить распространение вредных привычек среди молодёжи», — заявил Володин.