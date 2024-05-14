Вице-губернатор Петербурга Пикалёв стал главой Федеральной таможенной службы

Вице-губернатор Петербурга Валерий Пикалёв назначен главой Федеральной таможенной службы (ФТС). Распоряжение 14 мая подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства России.
После отставки прежнего главы ФТС Владимира Булавина 10 февраля 2023 года обязанности руководителя ФТС временно исполнял Руслан Давыдов.
В беседе с ЗАКС.РУ, которая состоялась за шесть часов до назначения на пост главы ФТС перед началом ежегодного отчета губернатора Александра Беглова в БКЗ «Октябрьский», Валерий Пикалёв сказал, что не планирует покидать Петербург и попросил всех «успокоиться и выдохнуть».
Валерий Пикалёв родился в 1968 году. Окончил Санкт-Петербургский университет МВД России. С 2018 года в правительстве Ленинградской области занимал пост председателя по безопасности. С 2019 года являлся вице-губернатором — руководителем администрации губернатора Петербурга.