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    Вице-губернатор Петербурга Пикалёв стал главой Федеральной таможенной службы

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    Вице-губернатор Петербурга Валерий Пикалёв назначен главой Федеральной таможенной службы (ФТС). Распоряжение 14 мая подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства России.

    После отставки прежнего главы ФТС Владимира Булавина 10 февраля 2023 года обязанности руководителя ФТС временно исполнял Руслан Давыдов.

    В беседе с ЗАКС.РУ, которая состоялась за шесть часов до назначения на пост главы ФТС перед началом ежегодного отчета губернатора Александра Беглова в БКЗ «Октябрьский», Валерий Пикалёв сказал, что не планирует покидать Петербург и попросил всех «успокоиться и выдохнуть».

    Валерий Пикалёв родился в 1968 году. Окончил Санкт-Петербургский университет МВД России. С 2018 года в правительстве Ленинградской области занимал пост председателя по безопасности. С 2019 года являлся вице-губернатором — руководителем администрации губернатора Петербурга.

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