Полиция выяснила, кто выкинул погребальную урну женщины, пережившей блокаду Ленинграда

Полиция выяснила, как погребальная урна петербурженки, пережившей блокаду, и ее личные вещи оказались на помойке во дворе одного из домов Баскова переулка. Подробности истории 14 мая стали известны «Фонтанке». Сообщение в полицию Центрального района Петербурга о том, что у мусорных баков обнаружена урна с прахом женщины 1929 года рождения, поступило 11 мая. Правоохранительные органы установили адрес проживания покойной, после чего принялись опрашивать соседей. По их словам, в своем завещании пенсионерка попросила развеять ее прах после смерти. Соседи волю покойной исполнили, но не сразу. Около полугода прах покойной находился в квартире — женщина умерла еще в сентябре 2023 года. Приступив к уборке, соседи вспомнили о желании погибшей и развеяли ее прах — во всяком случае, именно это сообщили полиции опрошенные.

Фото: читательница «Фонтанки» Зуля Фото: читательница «Фонтанки» Зуля Поделиться Поделиться





«Фонтанке» одна из местных жительниц рассказала, что 11 мая около 19:20 шла мимо дома 3 по Баскову переулку и обратила внимание, как бездомные пинали урну, из которой «сыпалась зола». Поняв, что в урне может быть человеческий прах, женщина забрала ее у «футболистов», поставила на тумбочку у помойки, сфотографировала и ушла.



При этом полиция, осмотревшая урну, убедилась, что она была пуста.

Как писала «Фонтанка», все данные на урне совпадают с данными экс-председателя совета ветеранов Литейного округа — Надежда Александровна Г. 1929 года рождения скончалась 23 сентября 2023 года, некролог публиковали на сайте МО. «Своим самоотверженным трудом она внесла большой личный вклад в улучшение качества жизни жителей старшего поколения Литейного округа», — говорилось в некрологе. Через час прибывший в Басков переулок корреспондент «Фонтанки» не обнаружил саму урну, но нашел документы, косвенно указывающие на то, что это действительно мог быть прах покойного экс-председателя.

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Надежда Александровна Г. родилась в Ленинграде в 1929 году, во время блокады ее семья оставалась в осажденном городе, взрослые много работали, а маленькая Надежда тогда вступила в группу самозащиты дома — она гасила «зажигалки» и помогала дружинницам МПВО, за что в феврале 1944 года была награждена медалью «За оборону Ленинграда».

