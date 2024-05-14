Кино в холодном поту, «кризисный пиар» и фильмы мастеров: главное об открытии Каннского фестиваля

Фото: Vianney Le Caer/AP/TASS Поделиться Поделиться





Во Франции 14 мая открывается Каннский кинофестиваль. Теперь уже традиционно для крупных международных творческих форумов — на фоне скандалов и протестов. Так, по сообщениям СМИ, над фестивалем «зависло чувство страха»: по слухам, сразу несколько звезд и режиссеров из числа участников могут быть обвинены в сексуальных преступлениях. Французская пресса якобы узнала о том, что в списке #MeToo — 12 актеров и режиссеров. По этому поводу комментарий даже пришлось давать руководству фестиваля — там, впрочем, заявили, что все ситуации будут рассматривать в индивидуальном порядке. Но, по сведениям газеты Le Figaro, на всякий случай наняли команду по кризисному пиару. Статья об этом звучно называлась «Французское кино в холодном поту».



И это не единственный скандал. Так, за пару недель до форума решили бастовать сезонные рабочие, которых нанимают на фестивали по всей Франции. The Guardian сообщала, что зрителям фестиваля, скорее всего, предстоит созерцать протесты киномехаников, менеджеров залов, сотрудников касс, менеджеров по логистике, водителей, декораторов и пресс-агентов, которые требуют изменить отношение французского правительства к персоналу сезонных кинофестивалей. Интересно, что раньше Канны не становились площадкой для решения такого рода конфликтов: единственная крупная забастовка, с которой сталкивался фестиваль, относилась аж к 1968 году, когда студенческие и рабочие протесты шли по всей стране.



Что же касается творчества — в основном смотре конкурса представлены 22 картины. Среди фильмов, претендующих на основные награды, — лента Кирилла Серебренникова об Эдуарде Лимонове «Лимонов, баллада об Эдичке» (Limonov — The ballad). Главную роль в картине играет английский актер Бен Уишоу (Q в последних фильмах «Бондианы», «Парфюмер. История одного убийцы»), в основу сценария положен роман Эмманюэля Каррера «Лимонов».

Среди других претендентов на «Золотые пальмовые ветви» — «долгострой» от Фрэнсиса Форда Копполы «Мегалополис», «Ученик» Али Аббаси, «Саван» Дэвида Кроненберга, «Марчелло Мио» Кристофа Оноре, новая лента Йоргоса Лантимоса «Виды доброты», «Разбитые сердца» Жилля Лелуша, «О, Канада» Пола Шредера, «Партенопа» Паоло Соррентино, «Самый ценный груз» Мишеля Хазанавичуса, «Анора» Шона Бэйкера (в которой сыграли Юра Борисов и Марк Эйдельштейн) и «Семя священного инжира» Мохаммада Расулоф. Последний режиссер родом из Ирана, за несколько дней до начала фестиваля был приговорен к восьми годам лишения свободы, порке плетьми и конфискации имущества (за призывы не применять насилие против протестующих в стране и продолжение съемок после полного запрета на творческую деятельность). Однако за день до начала фестиваля появилась информация, что Расулоф сумел сбежать из страны и даже, возможно, представит свой фильм на Каннском кинофестивале лично.



Вне конкурса на фестивале покажут среди прочего боевик Джорджа Миллера «Фуриоса: Хроники Безумного Макса».

Жюри фестиваля возглавляет Грета Гервиг — режиссер фильма «Барби». Также в жюри вошли актрисы Ева Грин и Лили Гладстоун, актеры Омар Си и Пьерфранческо Фавино, режиссеры Хирокадзу Корээда, Хуан Антонио Байона и Надин Лабаки и сценаристка Эбру Джейлан.

Среди почетных гостей фестиваля — Мэрил Стрип, ее ждут на открытии и должны наградить почетной «Золотой пальмовой ветвью» спустя 35 лет после полученной на этом смотре награды за лучшую женскую роль в фильме «Крик в темноте» (которая стала ее единственным появлением в Каннах). Фильмом открытия станет новая лента Квентина Дюпье «Второй акт» — права на ее показы в России уже приобретены.



Фестиваль продлится до 25 мая. На него ждут порядка 35 тысяч гостей со всего мира из 160 стран. Обеспечивать их пребывание будут свыше 600 сотрудников сферы гостеприимства.



Помимо конкурсных показов Канны — это еще и кинорынок, где прокатчики со всего мира будут приобретать права на перспективные киноленты. В том числе свои картины представляют режиссеры и творческие команды родом из России. Так, недавно стало известно, что на Каннском кинорынке свою новую совместную работу представят создатели «Капитан Волконогов бежал» Алексей Чупов и Наталья Меркулова и продюсеры «Эпидемии» Валерий Никишов и Валерий Федорович. Это их первая англоязычная работа.



Также среди новых лент на кинорынке будет представлен посмертный фильм Жана-Люка Годара — короткометражка Scénarios («Сценарии»), а из современных российских лент — скандально известный «Брат 3» (под названием «The brattt»), не имеющий отношения к дилогии Алексея Балабанова.

