Режиссеры драмы «Капитан Волконогов бежал» сняли свой первый зарубежный фильм с продюсерами «Эпидемии»

Наташа Меркулова и Алексей Чупов, снявшие фильм «Капитан Волконогов бежал», так и не выпущенный в российских кинотеатрах и ставший хитом на нелегальных платформах, сняли свой первый англоязычный фильм. Об их новом проекте, где задействован актер из «Острых козырьков» Джо Коул, рассказало 25 апреля издание Deadline.



Ленту планируется представить кинопрокатчикам на Каннском кинорынке в следующем месяце. Продюсерами картины стали Валерий Федорович и Евгений Никишов («Эпидемия»). В статье уточняется, что дуэт переехал в США в 2023 году, основав компанию Melting Pot Production.

