Фильм Серебренникова о Лимонове вошел в основной конкурс Каннского кинофестиваля

Фильм Кирилла Серебренникова о писателе и политике Эдуарде Лимонове «Лимонов, баллада об Эдичке» (Limonov — The ballad) включен в основной конкурс Каннского кинофестиваля — информация об этом появилась 11 апреля в телеграм-канале режиссера, также она была объявлена на официальной пресс-конференции смотра.



Главную роль в картине играет английский актер Бен Уишоу (Q в последних фильмах «Бондианы», «Парфюмер. История одного убийцы»), в основу сценария положен роман Эмманюэля Каррера «Лимонов».



Конкуренты у Серебренникова в каннском конкурсе более чем серьезные: среди них — Френсис Форд Коппола со своим долгостроем «Мегаполис», Кристоф Оноре с лентой «Мой Марчелло» (о Мастроянни), автор «Бедных-несчастных» Йоргос Лантимос с новой лентой Kinds of Kindness («Виды доброты»), а также Паоло Соррентино с картиной «Партенопа» (одну из главных ролей в картине сыграл Гэри Олдман). Всего в конкурсе — два десятка работ.

