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    Кино

    Фильм Серебренникова о Лимонове вошел в основной конкурс Каннского кинофестиваля

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    1 комментарий

    Фильм Кирилла Серебренникова о писателе и политике Эдуарде Лимонове «Лимонов, баллада об Эдичке» (Limonov — The ballad) включен в основной конкурс Каннского кинофестиваля — информация об этом появилась 11 апреля в телеграм-канале режиссера, также она была объявлена на официальной пресс-конференции смотра.

    Главную роль в картине играет английский актер Бен Уишоу (Q в последних фильмах «Бондианы», «Парфюмер. История одного убийцы»), в основу сценария положен роман Эмманюэля Каррера «Лимонов».

    Конкуренты у Серебренникова в каннском конкурсе более чем серьезные: среди них — Френсис Форд Коппола со своим долгостроем «Мегаполис», Кристоф Оноре с лентой «Мой Марчелло» (о Мастроянни), автор «Бедных-несчастных» Йоргос Лантимос с новой лентой Kinds of Kindness («Виды доброты»), а также Паоло Соррентино с картиной «Партенопа» (одну из главных ролей в картине сыграл Гэри Олдман). Всего в конкурсе — два десятка работ.

    Вне конкурса на фестивале покажут, среди прочего, боевик Джорджа Миллера «Фуриоса: Хроники Безумного Макса».

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    Каннский кинофестивальФильмКирилл СеребренниковЭдуард Лимонов
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    Комментарии 1

    triton197711 Апр 2024 в 19:39
    Сам "Эдичка" узнав еще при жизни, что будущее кино про него ваяет не кто нибудь, а сам Серебренников, наверняка сильно бы оскорбился))
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