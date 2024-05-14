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    Ветеранам ВОВ в Петербурге увеличат выплаты к 9 Мая на 5 тысяч рублей

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    Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что намерен увеличить выплаты ветеранам ко Дню Победы. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос депутата ЛДПР Павла Иткина во время отчета в БКЗ «Октябрьский» 14 мая.

    Иткин отметил, в следующем году будет 80 лет Победы в Великой Отечественной войне и спросил об увеличении выплат. Беглов согласился с таким предложением.

    Сейчас выплаты составляют 5–10 тысяч рублей. Увеличить выплаты чиновники планируют до 10–15 тысяч рублей. Беглов добавил, что в городе 55 тысяч ветеранов и блокадников.

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