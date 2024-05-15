Путин наградит министров предыдущего состава правительства и встретится с теми, кто из него уходит

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами министров прежнего состава правительства. Об этом он заявил 14 мая на встрече с новым правительством. Подробности сообщаются на сайте Кремля.



«Мною подписан сейчас указ о награждении государственными наградами коллег, которые отработали в прежнем составе правительства, и отработали достойно», — сказал глава государства и анонсировал встречу с министрами, покинувшими свои посты, 15 мая.

«Фонтанка» рассказывала, как изменился состав правительства. Указ о назначении членов правительства и директоров федеральных служб президент подписал 14 мая.