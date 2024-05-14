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    Под санкции США попал основатель и владелец компании Erich Krause Дмитрий Белоглазов

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    Министерство финансов США внесло в свой санкционный список россиянина Дмитрия Белоглазова, основателя и владельца компании Erich Krause, а также три российские компании, которые якобы связаны с предпринимателем Олегом Дерипаской. По крайне мере, так считает Вашингтон, Об этом 14 мая сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского финансового ведомства.


    Под санкции попали компании АО «Илиадис», АО «Распериа» и ООО «Титул». Судя из письма Госдепартамента, те, кто теперь находится в черном списке, «участвовали в попытке уклонения от санкций, связанной с российским олигархом Олегом Владимировичем Дерипаской». Также уточняется, что против него ранее были введены санкции со стороны ряда стран, среди которых США, Австралия, Канада и другие.

    1 мая США обновили санкционный перечень. В него попали 29 физических лиц, 252 организации и 16 судов.

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    Олег ДерипаскаСанкции США
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