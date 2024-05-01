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    США ввели новые антироссийские санкции. В том числе в отношении «Победы»

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    Управление по контролю за иностранными активами США обновило санкционный перечень, 1 мая он был опубликован на сайте Министерства финансов США. В черный список попали 29 физических лиц, 252 организации и 16 судов.

    В частности, ограничения затронули авиакомпанию «Победа», поскольку компания занимается деятельностью «в секторе экономики Российской Федерации, предназначенном для поддержки военно-промышленной базы России», говорится в документе.

    Попали в санкционный список и несколько компаний из Петербурга: АО «Проектно-конструкторское бюро "РИО"», ООО «Альфа», ООО «АМС Групп». Также под санкции попали структуры группы «Сибантрацит» — АО «Разрез Колыванский», ООО «Сибантрацит Теплосеть», ООО «Сибантрацит Портовые Сервисы», ООО «Управляющая компания Сибантрацит».

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