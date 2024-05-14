СК возбудил дело о покушении на убийство после стрельбы на парковке ТРК «Сити Молл»

Стрельба на парковке у ТРК «Сити Молл» в Приморском районе стала уголовным делом. Случившееся квалифицировали как покушение на убийство (
Следствие полагает, что в текущий вторник, около 16 часов, на парковке торгового центра на Коломяжском проспекте неизвестный водитель в ходе ссоры несколько раз выстрелил в
По предварительным данным, конфликт произошел из-за того, что водителю электромобиля
По словам очевидцев, водитель
В распоряжении «Фонтанки» оказалось видео со стрельбой на парковке. Судя по кадрам, прозвучало не менее четырех выстрелов.