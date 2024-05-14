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    СК возбудил дело о покушении на убийство после стрельбы на парковке ТРК «Сити Молл»

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    Стрельба на парковке у ТРК «Сити Молл» в Приморском районе стала уголовным делом. Случившееся квалифицировали как покушение на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ), сообщает 14 мая Следственный комитет Петербурга.

    Следствие полагает, что в текущий вторник, около 16 часов, на парковке торгового центра на Коломяжском проспекте неизвестный водитель в ходе ссоры несколько раз выстрелил в 38-летнего мужчину, после чего скрылся. Стрелка ищут, на месте работают следователи.

    По предварительным данным, конфликт произошел из-за того, что водителю электромобиля Li L9 не понравилось, как другой мужчина на Volvo поставил свою машину в зоне въезда на парковку. Слово за слово, и бородатый брюнет за рулем «китайца» достал, предположительно, травматический пистолет.

    По словам очевидцев, водитель Li L9 разрядил в оппонента почти всю обойму, после чего нажал на газ, резко выехал на проспект Испытателей и удалился в сторону Комендантской площади. Полиция объявила план «Перехват» в Приморском районе. Пострадавшего мужчину передали медикам.

    В распоряжении «Фонтанки» оказалось видео со стрельбой на парковке. Судя по кадрам, прозвучало не менее четырех выстрелов.

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