СК возбудил дело о покушении на убийство после стрельбы на парковке ТРК «Сити Молл»

Стрельба на парковке у ТРК «Сити Молл» в Приморском районе стала уголовным делом. Случившееся квалифицировали как покушение на убийство ( часть 3 статьи 30 , часть 1 статьи 105 УК РФ ), сообщает 14 мая Следственный комитет Петербурга.



Следствие полагает, что в текущий вторник, около 16 часов, на парковке торгового центра на Коломяжском проспекте неизвестный водитель в ходе ссоры несколько раз выстрелил в 38-летнего мужчину, после чего скрылся. Стрелка ищут, на месте работают следователи.