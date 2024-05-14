«Ночлежка» покажет и расскажет, как устроена помощь бездомным в Петербурге и Москве

Благотворительная организация «Ночлежка» проведёт «День широко распахнутых дверей», в ходе которого желающие смогут узнать, как оказывается помощь бездомным людям в двух столицах и не только об этом.



Для петербуржцев и москвичей сотрудники организации проведут экскурсии по приютам и прочтут лекции о благотворительности и бездомности. В частности, расскажут о работе уличной медицины, почему не надо бояться помогать бездомным, как им помогают уйти с улицы и о многом другом.



«Ответим на все-все ваши вопросы, расскажем о помощи и просто приятно проведём время в компании друзей, музыки, актёров, лекторов и волонтёров», - рассказали в «Ночлежке», пообещав, что скучно не будет.

