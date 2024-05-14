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    Причиной массового отравления в пансионате «Заря» в Репино мог быть норовирус

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    У 83-летней блокадницы, отдыхавшей в пансионате «Заря» в Репино, после отравления 9 мая остаются симптомы, которые мог вызвать норовирус. Об этом 14 мая стало известно «Фонтанке».

    «Вчера к ней в комнату пришел директор пансионата и извинился перед ней. Он сказал, что по анализам Роспотребнадзора — это норовирус, но пробы брали только через двое суток, я не уверена в их правильности», — рассказала «Фонтанке» Евгения, чья мама — житель блокадного Ленинграда — почувствовала себя плохо 9 мая после того, как съела в учреждении ленивые голубцы.

    Собеседница издания рассказала, что в пансионате сделали полную уборку, провели дезинфекцию. «Надеюсь, больше никто не заболеет», — отметила Евгения.

    О массовом отравлении в пансионате «Заря» стало известно 11 мая. Сообщалось, что за медицинской помощью обратились 20 человек, проживающих в пансионате. После публикации «Фонтанки» Роспотребнадзор сообщил о проведении санитарно-эпидемиологического расследования. Количество заболевших не уточняется.

    «Фонтанка» обратилась за комментариями в пресс-службу Роспотребнадзора и в комитет по социальной политике, которому пансионат «Заря» подведомственен.

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