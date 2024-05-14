Причиной массового отравления в пансионате «Заря» в Репино мог быть норовирус

У 83-летней блокадницы, отдыхавшей в пансионате «Заря» в Репино, после отравления 9 мая остаются симптомы, которые мог вызвать норовирус. Об этом 14 мая стало известно «Фонтанке».

«Вчера к ней в комнату пришел директор пансионата и извинился перед ней. Он сказал, что по анализам Роспотребнадзора — это норовирус, но пробы брали только через двое суток, я не уверена в их правильности», — рассказала «Фонтанке» Евгения, чья мама — житель блокадного Ленинграда — почувствовала себя плохо 9 мая после того, как съела в учреждении ленивые голубцы.

