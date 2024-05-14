В Выборге деревянные драккары вспыхнули после игр подростков

Драккары викингов, установленные на набережной в Выборге, пришлось спасать пожарным. Деревянные конструкции охватил огонь после детских игр. Подробности сообщил 47news во вторник, 14 мая.
Возгорание произошло накануне вечером на набережной 40-летия ВЛКСМ. Пламя вовремя погасили, площадь распространения огня составила один квадратный метр. В настоящее время в администрации Выборгского района Ленобласти считают ущерб и готовят обращение в полицию.
Андрей Богданов / Выборг ТВ. Интересные новости
По словам очевидцев, перед пожаром возле конструкций заметили двоих детей 10–12 лет. «Увидел дым внутри драккара, затем показался огонь. Подошел ближе, увидел, что за драккарами прятались подростки. Подошли ещё люди, вызвали пожарных, подростки убежали», — рассказал один из очевидцев.
После случившегося борту корабля планируют придать исходный вид. «К счастью, драккар выгорел не сильно. Устанавливается ущерб, составляется смета для обращения в полицию», — рассказали в администрации.