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    Просчитались, но где? В Москве украденный сейф с 91 млн рублей превратился в мертвый груз

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    Пара из Москвы похитила из помещения организации сейф с 91 миллионом рублей.

    Предприимчивая сотрудница частной компании поделилась ключами от офиса со своим мужем, после чего тот явился на место с большим чемоданом. Об этом 14 мая сообщили в столичной прокуратуре.

    Прокуратура Москвы

    Не сумев открыть сейф, мужчина погрузил «сокровище» в чемодан и укатил его из офиса. Правоохранительные органы вышли на след похитителей и пришли к ним домой. 25-летний мужчина и его 27-летняя жена были задержаны, до денег они так и не смогли добраться.

    «Им предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста», — сообщили в прокуратуре.

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