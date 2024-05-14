Сперва нужно место расчистить. Смольный прореживает ряды резидентов ОЭЗ перед запуском новых площадок

Фото: ИТАР-ТАСС / Юрий Белинский Поделиться Поделиться





Особую экономическую зону Петербурга могут покинуть семь компаний, обещавших вложить в проекты 7 миллиардов рублей. Бизнес подкосили санкции и разрыв логистических цепочек. Новые резиденты обещают с лихвой компенсировать потери — была бы свободная земля. «Фонтанка» присмотрелась к успехам и неудачам обитателей ОЭЗ, которая вскоре должна прирасти двумя новыми площадками.



Резидент ОЭЗ Петербурга впервые обратился в суд с просьбой расторгнуть договор со Смольным и лишить его полагающихся льгот, стало известно в начале мая. Как сообщала «Фонтанка», иск к комитету по промышленной политике и ОЭЗ 2 мая подала «Инновационная компания "Новые Технологии"». Пока он оставлен без движения: компании дали месяц, чтобы принести нужные документы.



В самой «ИК "Новые Технологии"» суть претензий не стали комментировать. В комитете по промышленной политике сообщили, что резидент просит расторгнуть соглашение без выплаты городу штрафа 5 миллионов рублей — «в связи с невозможностью реализации инвестиционного проекта». Как правило, именно такую сумму КППИТ взыскивает с тех, кто не выполнил условия договора.



ООО «Инновационная компания "Новые Технологии"» стало резидентом ОЭЗ в 2021 году. Компания хотела построить научно-производственный комплекс по разработке и производству биоразлагаемых и вторично перерабатываемых материалов. Инвестиции оценивались в 1,4 миллиарда рублей. Запуск планировался в начале 2024 года.

Но уже в 2022 году у инвестора возникли проблемы. Именно тогда «ИК "Новые Технологии"» отказалась от ранее арендованного земельного участка на территории ОЭЗ. Выждав обещанные три года, Смольный зафиксировал, что условия соглашения не выполняются, но решил дать время на их устранение. Однако компания предпочла обратиться в суд. Такой разрыв отношений по инициативе резидента происходит впервые, подчеркнули в КППИТ.



При этом сам город через суд пытается выселить еще шесть компаний. «Влияют внешние факторы — это санкционная история, у кого-то не хватило инвестиций для реализации сложных проектов или были нарушены логистические цепочки», — прокомментировала ситуацию «Фонтанке» генеральный директор ОЭЗ «Санкт-Петербург» Тамара Рондалева. Но каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке, подчеркнула она.

Резиденты на выход О намерении провести ревизию резидентов и «расчистить» ОЭЗ вице-губернатор Кирилл Поляков рассказывал «Фонтанке» осенью 2023 года. «Те предприятия, которые не выполняют инвестпрограмму или инвестиционные условия, будем выселять по суду», — комментировал он.



В 2023 году суд разрешил КППИТ разорвать отношения с компанией «Энергоэффект», которая еще к 2017 году должна была построить центр по разработке системы управления для предприятий энергетической отрасли, но не выполнила обещание.

С начала 2024 года комитет подал еще шесть аналогичных исков. Самый крупный из нереализованных проектов — завод по выпуску оборудования для плазмафереза и гемодиализа, который к 2021 году хотело построить АО «Смитхелскеа» за 2,2 миллиарда рублей. Правда в 2022 году в ОЭЗ появился другой резидент, который планировал заняться схожим бизнесом — компания «Артак». АО «Смитхелскеа» пыталось через суд доказать, что «новичок» скопировал его бизнес-план, но не преуспел.



Компания «Леврана» не построила завод по выпуску натуральной косметики за 1,5 миллиарда рублей. Его запуск ожидался в 2023 году. Ранее ее основатель Леонид Леврана сообщал, что из-за санкций вынужден перенести часть бизнеса в Сербию.

Также Смольный намерен выселить из ОЭЗ ООО «Интитэм» (планировало создать предприятие по выпуску микроэлектроники за 900,9 миллиона рублей), ООО «Альтерна» (завод по изготовлению инновационных материалов для радиочастотной индустрии за 617 миллионов рублей), ООО «Ай Эм Си Станкоинструментальный завод» (производство металлорежущего инструмента за 419,3 миллиона рублей) и ООО «Балтинжиниринг» (системы синтеза активных веществ и технологического инжиниринга за 24,8 миллиона рублей).



Итого нереализованными оказались проекты на общую сумму 7 миллиардов рублей. Вероятно, это не предел: комментируя расчистку ОЭЗ, вице-губернатор Кирилл Поляков говорил о десятке кандидатов на расторжение договора с земельными участками и десятке без них.



В пресс-релизах Смольный сообщает о 73 резидентах ОЭЗ, но на сайте организации перечислено только 65 компаний. В списке есть те, с кем город пытается через суд разорвать отношения, а вот нескольких «новичков» там не оказалось.

Дольше, больше и дороже Десятка резидентов за последние полтора года пересмотрела свои соглашения с городом, изменив либо сроки, либо масштабы проектов, либо и то и другое.

Один из самых крупных проектов — предприятие по разработке и производству активных фармацевтических субстанций, которое хотело построить компания «Балтфарма». Изначально инвестор хотел запустить завод в 2021 году, потратив на это 796 миллионов рублей. После двух корректировок проект подорожал до 3,2 миллиарда рублей. Ввод первой очереди должен был состояться в конце 2023 года, запуск второй запланирован на третий квартал 2025 года. Директор и совладелец компании Захар Голант объяснял задержку вынужденным переходом с европейского на азиатское оборудование и проблемами с банковскими гарантиями. Удалось ли вовремя ввести хотя бы первую очередь, предприниматель на момент публикации не прокомментировал.



ООО НПП «Инаппен», которое специализируется на промышленной энтомологии, сохранило заявленный объем инвестиций на уровне 1,3 миллиарда рублей. Но срок окончательной реализации перенесся с конца 2023-го на октябрь 2031 года. Переделывать проект пришлось из-за того, что разные насекомые нуждались в разных зданиях.

Более чем в два раза, до 1,4 миллиарда рублей, выросли инвестиции у АО «ТНК», которое специализируется на технологиях низкотемпературного катализа. Запуск сдвинулся на год и теперь ожидается во втором квартале 2024 года. При этом объемы строительства уменьшились. ООО «Русхлеб Исследования» сдвинуло запуск второй очереди с 2021 года на конец 2025 года. Вложения увеличились в три раза — до 1,1 миллиарда рублей.

Сроки реализации проектов были продлены также у ООО «БР-Инвест» (объем инвестиций — 728 миллионов рублей), АО «НТЦ "Энергия"»» (263 миллиона рублей), ООО «АМТ» (418 миллионов рублей). У ООО «Биохит» определилась дата ввода второй очереди, а общая сумма проекта выросла до 600 миллионов рублей.



ООО «МКС», напротив, сократило срок запуска своего проекта на один квартал. Объем инвестиций сохранился на уровне 2,3 миллиарда рублей. У ООО ПК АГП вырос объем строительства, но инвестиции и сроки остались прежними. «Ракурс-инжиниринг», которая уже реализовала проект, сообщила, о том, что инвестиции выросли почти в два раза — с 318 до 575 миллионов рублей.

Перспективные новички Новые резиденты ОЭЗ обещают с лихвой компенсировать потери от нереализованных проектов. За последние полтора года Смольный одобрил проекты 10 компаниям, которые в сумме намерены вложить почти 30 миллиардов рублей. Самые крупные инвестиции у ООО «Центр разработок С7», которое хочет построить завод по выпуску деталей горячей части газотурбинных двигателей за 7,4 миллиарда рублей, и ООО «Станкостроительный завод "ФОРТ"», которое планирует создать производство тяжелого металлорежущего оборудования за 7 миллиардов рублей. Правда эти два проекта, как и производство электротехнического оборудования ООО «Аксиом Электрик» (1,15 миллиарда рублей), планируется реализовать на территории новой площадки ОЭЗ — «Парнас». Строительство инфраструктуры там запланировано на 2025–2028 годы.



Самые крупные вложения на действующей площадке «Новоорловская» планирует ООО «Лонофарм», «дочка» компании «Гротекс» Олега Жеребцова. Научно-производственный комплекс по разработке и выпуску наркозных средств, плазмозамещающих и перфузионных растворов и физрастворов за 3,8 миллиарда рублей хотят построить к концу 2024 года.

Там же появятся лабораторно-производственный корпус ООО «Экросхим» (1,2 миллиарда рублей, 2028 год), завод по разработке и производству электроники ООО «Пантес МТ» (1,5 миллиарда рублей, 2029 год), предприятие по разработке и производству готовых лекарственных препаратов ООО «Полекс-Фарм» (2 миллиарда рублей, 2027 год), завод по производству автоматизированных складских, подъемно-транспортных и робототехнических систем ООО «Семаргл» (570 миллионов рублей, 2026 год), завод по выпуску рыбоперерабатывающего оборудования для судов ООО МКС (2,4 миллиарда рублей, 2025 год), предприятие по разработке и производству медицинских изделий для гемодиализа ООО «Артак» (2 миллиарда рублей, 2025 год), производство цельностеклянных конструкций ООО «ИнСтелРус» (1,8 миллиарда рублей, 2025 год).

Не все резиденты одинаково успешны Совокупный объём выручки резидентов петербургской ОЭЗ за 2023 год увеличился на 11% и достиг 86,5 миллиарда рублей, отчитывалась управляющая компания. Сообщалось, что самый внушительный рост показали фармацевтические предприятия. Публично свои финансовые показатели за 2023 год раскрывают менее половины резидентов ОЭЗ. Среди них самые большие обороты у «Вертекса» (22 миллиарда рублей) и «Новартис Нева» (11,2 миллиарда рублей). Им удалось улучшить свои показатели за прошедший год. «Биокад» финотчетность за 2023 год не публиковал, но можно предположить, что он также остался в тройке лидеров.

Самый большой рост выручки — в 300 раз, до 123,7 миллиона рублей у компании — «Аксиом Электрик». Правда ее завод по выпуску инверторов и конверторов на площадке «Парнас» еще только предстоит построить, поэтому можно предположить, что рост показателей связан с бизнесом вне ОЭЗ. В четыре раза выросла выручка у «Русхлеб Исследования», принадлежащей бельгийской компании Puratos.

Но не для всех резидентов прошлый год можно назвать успешным. Наиболее критическая ситуация сложилась у компаний с иностранными капиталом. Так, у производителя систем инженерной защиты «ТР Инжиниринг» оборот упал в восемь раз — до 48 миллионов рублей. Компания также получила убыток в 48,7 миллиона рублей против прибыли 22 миллиона рублей годом ранее. Численность сотрудников сократилась на треть. Предприятие на 60% принадлежит японской компании Tokyo Rope. Впрочем, еще летом 2023 года директор по производству Евгений Коновалов говорил, что не видит угроз работе предприятия, поскольку оно производит продукцию из отечественных материалов. Получить комментарий на момент публикации не удалось. По информации «Фонтанки», оно продолжает работать.



В семь раз, до 86,5 миллиона рублей, упала выручка у производителя полиольных систем «Эскей Пиюкор Рус», которая на 100% принадлежит корейской SK Pucore. Штат сократился с 20 до 3 человек. Зато убыток снизился, по сравнению с 2022 годом в 40 раз — до 14,5 миллиона рублей. Директор компании Анна Калинчук сообщила, то компания продолжает работать, но от подробного комментария отказалась.

У разработчика системы дезинфекции машин скорой помощи ООО «АСКМ» выручка упала в три раза до 12 миллионов рублей: можно предположить, что после окончания пандемии коронавируса спрос на продукцию резко упал. Также в три раза сократился штат, зато убыток снизился на 22% до 13,9 миллиона рублей.

У производителя телекоммуникационного оборудования «Эмзиор» выручка упала в 2,5 раза — до 83,5 миллиона рублей. Компания получила убыток 38 миллионов рублей против прибыли 85,9 миллиона годом ранее. Численность сотрудников сократилось более чем в два раза. Оба предприятия принадлежат российским собственникам. По информации «Фонтанки», проблемы предприятия связаны с корпоративным спором.



Всего же убытки зафиксировали 22 резидента из 40, раскрывших этот показатель. Впрочем, многие из них пока не запустили производство. Выручка в 2023 году сократилась у трети компаний, по которым доступны данные.



Общий размер налоговых отчислений резидентов ОЭЗ за 2023 год не назывался, но по открытым данным можно вычислить, что резиденты заплатили в бюджеты всех уровней 9 миллиардов рублей налогов, что на 13,5% меньше, чем в 2022 году. Правда основное сокращение — в два раза — произошло еще в первом полугодии, сообщала «Фонтанка». Это было связано со снижением прибыли компании «Биокад» в результате сокращения спроса на вакцину от коронавируса. Фармгигант обеспечивал львиную долю всех налоговых поступлений от петербургской ОЭЗ. Таким образом, можно сделать вывод, что во втором полугодии ситуация выправилась.



В бюджет Петербурга резиденты ОЭЗ в 2023 году перечислили 2,7 миллиарда рублей, хотя темпы роста были довольно скромными — на 10%, и показатель остается более чем в два раза меньше, чем в 2021 году.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

