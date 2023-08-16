Доходы лишились ковидного бустера. Без поставок вакцины налоговые отчисления резидентов ОЭЗ Петербурга упали вдвое

Фото: ИТАР-ТАСС / Юрий Белинский Поделиться Поделиться





Итоги работы Особой экономической зоны «Санкт-Петербург» в первом полугодии 2023 года правительство Петербурга опубликовало 15 августа. Как говорилось в сообщении, в январе–июне резиденты инвестировали в свои проекты около 7,5 млрд рублей, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. При этом общий объем выручки компаний увеличился только на 3% и составил почти 40 млрд рублей.



Отмечалось, что компании перечислили во все уровни налоговой системы России 4,3 млрд рублей. Динамика не указывалась, но из отчетов за прошлый год можно сделать вывод, что поступления упали почти в два раза: в январе–июне 2022 года резиденты заплатили 7,5 млрд рублей. Впрочем, нужно отметить, что как раз в прошлом году показатель продемонстрировал более чем двукратный рост по сравнению с 2021-м, когда в первом полугодии резиденты перечислили 3,6 млрд рублей.



Напомним, основные налоги, которые резиденты ОЭЗ перечисляют в городской бюджет, — это налог на прибыль и НДФЛ. Причем первый они платят по пониженной ставке, отдавая в городскую казну 12,5% от прибыли (после 2024 года — 13,5 %). Для «новичков» по платежам в региональный бюджет действует нулевая ставка в течение шести налоговых периодов с момента получения первой прибыли, затем 5% в течение еще четырех налоговых периодов. IT-компании платят ставку в 3%. От налогов на землю, имущество и транспорт резиденты ОЭЗ освобождены.



При чем здесь коронавирус

В пресс-службе ОЭЗ сокращение налоговых отчислений в 2022 году связали с финансовой ситуацией одного из крупнейших резидентов, чьи доходы упали после прекращения пандемии COVID-19. «Один из якорных резидентов ОЭЗ в прошлом году закрывал контракты за предыдущие периоды по поставкам вакцины, в связи с чем у компании была произведена корректировка показателей по налогу на прибыль», — отметили там.

При этом с начала этого года ОЭЗ работает в штатном режиме и показывает плановый рост по всем основным показателям деятельности — инвестиции, объем выручки и другие, подчеркнули в пресс-службе. «Компании всех отраслей, представленных в ОЭЗ, развиваются в соответствии со своими планами», — добавили в ОЭЗ.



Название якорного резидента в ОЭЗ не раскрыли, но можно предположить, что речь идет о фармгиганте «Биокад». Компания является лидером среди других участников ОЭЗ по выручке и прибыли, а также одним из крупнейших работодателей. Показатели работы за 2022 год и первое полугодие 2023 года предприятие не раскрывало. В 2021 году чистая прибыль компании увеличилась в 3,5 раза, до 43,6 млрд рублей. Такой рост связывался именно с запуском контрактного производства вакцины от коронавируса «Спутник V».



Можно предположить, что в бюджет Петербурга поступило 12,5% этой суммы, или 5,45 млрд рублей. Всего же резиденты ОЭЗ перечислили в городскую казну в 2021 году 6,2 млрд рублей. То есть только налог на прибыль, уплаченный «Биокадом», составил почти 88% всех поступлений.



В самом АО «Биокад» не стали скрывать, что заплатили в бюджет Северной столицы меньше денег, чем в прошлом году. Причем сумма фактических перечислений налогов сократилась сразу по нескольким причинам. «Ввиду отсутствия потребности системы здравоохранения существенно сократились или прекратились государственные закупки лекарственных средств, направленных на профилактику новой коронавирусной инфекции и лечение ее осложнений», — прокомментировали в «Биокаде». Кроме того, у компании была значительная переплата по налогам (налог на прибыль платится авансовым методом — исходя из показателей предыдущих периодов. — Прим. ред.). «Для погашения своих обязательств перед бюджетом АО «Биокад» использует механизм зачета переплаты», — добавили в пресс-службе.



Как «Биокад» (и бюджет Петербурга) зарабатывал на вакцинах

Завод «Биокад» в Стрельне стал четвёртой площадкой в РФ, где начали производить вакцину от коронавируса «Спутник V». Выпуск начался еще в конце 2020 года. В сентябре 2021 года на предприятии стали производить однокомпонентный «Спутника Лайт». Весной 2021 года замгендиректора компании Алексей Торгов отмечал, что компания выпускала ежемесячно 2 млн доз «Спутника V», а летом этот объём планировалось увеличить до 5–6 млн доз в месяц.



Петербургское предприятие не было крупнейшим производителем вакцины в масштабах страны, но и ему достались приличные контракты. Так, в 2021 году «Биокад» выпустил вакцину на 2,2 миллиарда рублей, или 3,8 процента от общего объема доз, находящихся в обороте.



Однако не все деньги за поставки удалось получить сразу. Так, в арбитраже можно найти иск фармкомпании к ООО «Вакцина человека», которая занималась экспортом «Спутника». Компания просила взыскать задолженность по трём договорам от 2021 года в общем размере $ 35,4 млн, или 2,7 млрд рублей в рублёвом эквиваленте по курсу Центробанка. В начале 2022 года дело было прекращено в связи с отказом компании от иска. Одной из причин могло быть заключение сторонами мирового соглашения.

За счет чего еще падают доходы бюджета

Ранее сообщалось, что доходы бюджета Петербурга по итогам семи месяцев сократились на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По отчислениям НДФЛ удалось превысить показатели 2022 года, однако по налогу на прибыль городская казна получила на 27% меньше, чем годом ранее. Как пояснил вице-губернатор Алексей Корабельников, это связано с сокращением поступлений от бывших участников КГН, крупнейшим из которых является «Газпром». По основному кругу организаций-плательщиков доходы казны по налогу на прибыль увеличились на 30%, отметил он.



«Фонтанка» обратилась еще к нескольким крупным резидентам ОЭЗ с просьбой прокомментировать динамику по прибыли в первом полугодии 2023 года, но на момент публикации ответы не поступили. По крайней мере по ситуации на конец 2020 года, прибыль генерировали лишь треть участников Особой экономической зоны.

Справка



Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» размещается на двух участках — «Нойдорф» (18,99 га, пос. Стрельна) и «Новоорловская» (163,33 га, Приморский район). Сейчас на них в качестве резидентов зарегистрированы 71 компания. Объем заявленных инвестиций в проекты — около 177,3 млрд рублей. Всего с момента запуска ОЭЗ резиденты совокупно инвестировали в проекты 92,8 млрд рублей. Общий объем уплаченных ими налогов достиг 53,5 млрд рублей, из которых 20,8 млрд рублей — отчисления в региональный бюджет. Новые площадки ОЭЗ должны появиться в промзоне «Парнас» и в Шушарах.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

