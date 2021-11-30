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Суверенные доходы. Как российские компании зарабатывают сотни миллионов на экспорте «Спутника»

Вакцина «Спутник» позволила не хуже авианосцев демонстрировать национальный флаг в местах, где его не видели с советских времен.

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Фото: правительство Аргентины
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«Фонтанка» проанализировала таможенные данные экспортных потоков «Спутника» за 10 месяцев 2021 года. В распоряжении редакции была информация о компании-изготовителе, названиях поставщиков, размере партий и их стоимости. В общей сложности удалось отыскать 478 зафиксированных российской таможней поставок на общую сумму 695 млн долларов. Часть из них оценивалась в рублях — набралось еще 255 млн рублей. Итого почти 700 миллионов долларов.

Гегемон на этом рынке, через которого прошло почти ровно 600 млн долларов, — ООО «Вакцина человека». Эта фирма, зарегистрированная лишь в сентябре прошлого года, контролируется Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Он, в свою очередь, в статусе непубличного акционерного общества на 100 % принадлежит государству. Капитализация фонда проводится из российской казны, но структуры расходов и доходов в открытом доступе нет. Есть лишь ежемесячный отчет о размере активов, собственных средств и обязательств.

Человеку, далекому от государственных финансов, эти цифры мало что говорят. В отношении же бизнеса на экспорте «Спутника» можно лишь констатировать, что данных об эффективности инвестиций в него нет и сколько именно казна заработала на нем — тоже.

Российские заводы поставляют свою продукцию на российский рынок дороже, чем за рубеж, — фиксированная цена госзакупок — 867 рублей за укол https://rg.ru/2021/05/15/v-minpromtorge-rasskazali-o-stoimosti-vakcin-ot-koronavirusa.html. Как и в случае с экспортом, эта цена включает доставку. Основная экспортная площадка — башкирское ОАО «Фармстандарт-Уфавита». На него пришлось почти 69 % всех поставок в денежном выражении. У «Генериума» (вместе с площадкой «Лекко»), «Биокада», «Р-фармы» и «Биннофарма» (АФК «Система») — примерно 30 %. Остальное произвел на собственной площадке НИЦЭМ им. Гамалеи.

С большим отрывом от «Вакцины человека» в рейтинге поставщиков «Спутника» идет АО «Генериум», основанный миллиардером Виктором Харитониным. На его долю пришлось всего 27 контрактов, девять из которых — в Аргентину в июле — сентябре, когда у РФПИ «горел» крупнейший экспортный контракт. Также в сентябре «Генериум» отправил крупную партию во Вьетнам на 6,3 млн долларов, а также поддерживал поставки «Спутника» в Индию, Сербию и Узбекистан.

В марте совсем маленькие партии в обход РФПИ в Бангладеш и Венгрию посылал московский ФГБУ «ФКЦФМТ ФМБА» (на 30 тысяч долларов). ООО «Биоинтегратор» на 27 тысяч послал «Спутника» в Бразилию, Индию, Италию, Корею и Турцию. А вот «Р-фарм» Алексея Репика весь год решал свои собственные задачи, рассылая маленькие партии комбинированной векторной вакцины от коронавируса для аналитической работы в Бельгию, Германию, Великобританию и США. Компания подписала соглашение о производстве в России конкурента «Спутника» — вакцины от AstraZeneca — и явно не склонна ставить все на один препарат.

Особняком стоит петербургский ФГУП СПБНИИВС ФМБА РОССИИ, который на общей волне популярности российских вакцин в Латинской Америке продал в Никарагуа прививок от гриппа на 3 млн долларов.

На ключевые вопросы о стоимости «Спутника» за рубежом и их числе «Фонтанке» пришлось отвечать, опираясь на косвенные данные. Если делать короткое резюме этого исследования, выйдет примерно так: «Демпинг не работает».

Летом этого года ведущие мировые производители повысили цены на свою продукцию для стран Евросоюза: Pfizer до 19,5 евро за дозу, а Moderna — до 25,5 евро. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев говорил, что «Спутник» будет стоить «около 10 долларов», и свое обещание держит. Средний курс доллара по году, который отражался в таможенных отчетах, — примерно 74 рубля. То есть экспортная цена главной отечественной вакцины — плюс-минус 740 рублей.

Хотя стоимость зарубежных контрактов никогда особо не афишировалась, «Фонтанке» удалось проследить пути и подробности поставок. Их география обширна: от Албании до Шри-Ланки и от Боливии до Филиппин, включая Гану с Габоном, Джибути, Маврикий и даже Сент-Винсент и Гренадины.

К примеру, одна из первых коммерческих поставок «Спутника» — в Алжир — подробно освещалась прессой. Тогда, 29 января, сообщалось о прибытии в страну 50 тысяч доз. А российская таможня отмечает 28 января декларацию «Вакциной человека» партии товара, маркированного как «ВАKЦИНЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ УПАКОВАНЫ В ТЕРМОБОКСЫ С ТЕРМОДАТЧИКАМИ» брутто-весом 1,3 тонны (нетто — 200 кг) с декларированной стоимостью 535 тысяч долларов. Стоит напомнить, таможенная стоимость включает в себя доставку до страны назначения и оплату таможенных платежей. Выходит, каждая доза стоит 10,7 доллара.

1 и 2 марта в Аргентину прибыли рекордные партии в 517,5 тысячи и 732,5 тысячи доз, рассказывают российские СМИ. На таможне методично отмечают: они стоят 5 149 125 и 7 288 375 долларов соответственно. На круг выходит 9,95 за один укол. Такие пропорции выдерживаются в паре десятков очевидных примеров совпадения новости о доставке партии в какую-то страну и соответствующего ей отчета таможни. Есть исключения, когда где-то вакцина была чуть дороже или чуть дешевле. Есть белые пятна, как, например, в случае с ОАЭ и Туркменистаном, где ни разу не были названы точные размеры партий, и можно лишь гадать, по какой цене в итоге РФПИ продавал туда «Спутник».

А есть и примеры маркетинговых акций. Например, 29 апреля в Бахрейн прилетела партия из 100 тысяч доз «Спутника». По таможне их цена — всего 700 тысяч долларов. То есть по 7 долларов за дозу. А уже 3 июня на ПМЭФ объявили, что РФПИ вместе с суверенным фондом Бахрейна договорились о совместном производстве российской вакцины.

С исполнением обязательств есть большие вопросы. К примеру, поставить в Венгрию обещанные 2 млн доз худо-бедно удалось. Однако с крупнейшим покупателем «Спутника», Аргентиной, вышло некрасиво. В июле она не получила запланированные по графику 18,5 млн доз, и зашла речь о разрыве договоренностей. В Кремле предпочитали называть эти сложности «не срыв, а задержки». Тогда же на помощь структурам РФПИ были посланы сторонние поставщики, которые все же сумели обеспечить Аргентину обещанными объемами.

Совсем все непонятно с Турцией. 14 июня в Анкаре приземлился борт из России с крупной партией вакцины. Сколько в ней доз, не сообщалось, но, судя по отчету таможни, их было 300 тысяч — стоимость партии составляла 2 985 000 долларов. Тогда же сообщалось о межправительственном соглашении о поставках сразу 50 млн доз, из которых 30 миллионов должно было прибыть еще до конца июня. Тем не менее таможенная статистика с тех пор зафиксировала лишь одну заметную партию — 29 сентября — на сумму 3 980 000 долларов. Можно предположить, что это 400 тысяч доз. Потом — всё. Лишь слова о возможности открыть совместное производство вакцины в Турции. Договоренность, которая могла бы принести РФПИ до 500 млн долларов, видимо, так и не была исполнена.

Бразилия в марте подписалась на 10 млн доз с четким графиком поставок до конца июня. В итоге — лишь несколько мизерных поставок в мае и августе, и с тех пор — тишина. Аналогичных примеров можно привести с десяток — только по обнародованным, но так и не доведенным пока до конца контрактам. Вероятно, к положительным моментам можно отнести довольно многочисленные примеры запуска контрактного производства «Спутника» за рубежом. Однако тут уже в минусе оказываются российские заводы.

В сухом остатке можно засчитать РФПИ и другим небольшим российским поставщикам примерно 70 млн проданных на внешних рынках доз «Спутника» на 700 млн долларов. Для сравнения: количество проданных вакцин у Pfizer перевалило за 2 миллиарда.

«Фонтанка» попросила РФПИ прокомментировать имеющиеся в распоряжении редакции данные об экспорте «Спутника», а также рассказать о принципе ценообразования и выборе заводов — исполнителей контрактов. Однако к моменту публикации в фонде на запрос не ответили.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

Фото: правительство Аргентины
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

Аппаратчик мокрой классификации
А я давно предлагал - не нефть-матушку с газом-батюшкой надо качать по всяким там нефтепроводам "дружба" и прочим силам сибири, а спутника-Владимира!!! :))
266456205
Аргентинский журналист Рикардо Бенедетти 30 сентября опубликовал статью о том, что 1.3млн доз второго компонента спутника вернули обратно в новоиспеченное ООО "вакцина человека" из-за неправильного хранения. Всего 3 партии, сроки годности заканчивались 31 октября, 30 ноября и 31 декабря. Куда дели эти дозы? Неужто вылили как эти коррупционные врачи?
f0ntan
"Российские заводы поставляют свою продукцию на российский рынок дороже, чем за рубеж" Это как? Спутник на экспорт за рубеж продается с уценкой?
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