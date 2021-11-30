Суверенные доходы. Как российские компании зарабатывают сотни миллионов на экспорте «Спутника»

Фото: правительство Аргентины Поделиться Поделиться







«Фонтанка» проанализировала таможенные данные экспортных потоков «Спутника» за 10 месяцев 2021 года. В распоряжении редакции была информация о компании-изготовителе, названиях поставщиков, размере партий и их стоимости. В общей сложности удалось отыскать 478 зафиксированных российской таможней поставок на общую сумму 695 млн долларов. Часть из них оценивалась в рублях — набралось еще 255 млн рублей. Итого почти 700 миллионов долларов.

Гегемон на этом рынке, через которого прошло почти ровно 600 млн долларов, — ООО «Вакцина человека». Эта фирма, зарегистрированная лишь в сентябре прошлого года, контролируется Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Он, в свою очередь, в статусе непубличного акционерного общества на 100 % принадлежит государству. Капитализация фонда проводится из российской казны, но структуры расходов и доходов в открытом доступе нет. Есть лишь ежемесячный отчет о размере активов, собственных средств и обязательств.

Человеку, далекому от государственных финансов, эти цифры мало что говорят. В отношении же бизнеса на экспорте «Спутника» можно лишь констатировать, что данных об эффективности инвестиций в него нет и сколько именно казна заработала на нем — тоже.

Российские заводы поставляют свою продукцию на российский рынок дороже, чем за рубеж, — фиксированная цена госзакупок — 867 рублей за укол https://rg.ru/2021/05/15/v-minpromtorge-rasskazali-o-stoimosti-vakcin-ot-koronavirusa.html. Как и в случае с экспортом, эта цена включает доставку. Основная экспортная площадка — башкирское ОАО «Фармстандарт-Уфавита». На него пришлось почти 69 % всех поставок в денежном выражении. У «Генериума» (вместе с площадкой «Лекко»), «Биокада», «Р-фармы» и «Биннофарма» (АФК «Система») — примерно 30 %. Остальное произвел на собственной площадке НИЦЭМ им. Гамалеи.

С большим отрывом от «Вакцины человека» в рейтинге поставщиков «Спутника» идет АО «Генериум», основанный миллиардером Виктором Харитониным. На его долю пришлось всего 27 контрактов, девять из которых — в Аргентину в июле — сентябре, когда у РФПИ «горел» крупнейший экспортный контракт. Также в сентябре «Генериум» отправил крупную партию во Вьетнам на 6,3 млн долларов, а также поддерживал поставки «Спутника» в Индию, Сербию и Узбекистан.



В марте совсем маленькие партии в обход РФПИ в Бангладеш и Венгрию посылал московский ФГБУ «ФКЦФМТ ФМБА» (на 30 тысяч долларов). ООО «Биоинтегратор» на 27 тысяч послал «Спутника» в Бразилию, Индию, Италию, Корею и Турцию. А вот «Р-фарм» Алексея Репика весь год решал свои собственные задачи, рассылая маленькие партии комбинированной векторной вакцины от коронавируса для аналитической работы в Бельгию, Германию, Великобританию и США. Компания подписала соглашение о производстве в России конкурента «Спутника» — вакцины от AstraZeneca — и явно не склонна ставить все на один препарат.

Особняком стоит петербургский ФГУП СПБНИИВС ФМБА РОССИИ, который на общей волне популярности российских вакцин в Латинской Америке продал в Никарагуа прививок от гриппа на 3 млн долларов.

На ключевые вопросы о стоимости «Спутника» за рубежом и их числе «Фонтанке» пришлось отвечать, опираясь на косвенные данные. Если делать короткое резюме этого исследования, выйдет примерно так: «Демпинг не работает».

Летом этого года ведущие мировые производители повысили цены на свою продукцию для стран Евросоюза: Pfizer до 19,5 евро за дозу, а Moderna — до 25,5 евро. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев говорил, что «Спутник» будет стоить «около 10 долларов», и свое обещание держит. Средний курс доллара по году, который отражался в таможенных отчетах, — примерно 74 рубля. То есть экспортная цена главной отечественной вакцины — плюс-минус 740 рублей.



Хотя стоимость зарубежных контрактов никогда особо не афишировалась, «Фонтанке» удалось проследить пути и подробности поставок. Их география обширна: от Албании до Шри-Ланки и от Боливии до Филиппин, включая Гану с Габоном, Джибути, Маврикий и даже Сент-Винсент и Гренадины.

К примеру, одна из первых коммерческих поставок «Спутника» — в Алжир — подробно освещалась прессой. Тогда, 29 января, сообщалось о прибытии в страну 50 тысяч доз. А российская таможня отмечает 28 января декларацию «Вакциной человека» партии товара, маркированного как «ВАKЦИНЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ УПАКОВАНЫ В ТЕРМОБОКСЫ С ТЕРМОДАТЧИКАМИ» брутто-весом 1,3 тонны (нетто — 200 кг) с декларированной стоимостью 535 тысяч долларов. Стоит напомнить, таможенная стоимость включает в себя доставку до страны назначения и оплату таможенных платежей. Выходит, каждая доза стоит 10,7 доллара.

1 и 2 марта в Аргентину прибыли рекордные партии в 517,5 тысячи и 732,5 тысячи доз, рассказывают российские СМИ. На таможне методично отмечают: они стоят 5 149 125 и 7 288 375 долларов соответственно. На круг выходит 9,95 за один укол. Такие пропорции выдерживаются в паре десятков очевидных примеров совпадения новости о доставке партии в какую-то страну и соответствующего ей отчета таможни. Есть исключения, когда где-то вакцина была чуть дороже или чуть дешевле. Есть белые пятна, как, например, в случае с ОАЭ и Туркменистаном, где ни разу не были названы точные размеры партий, и можно лишь гадать, по какой цене в итоге РФПИ продавал туда «Спутник».



А есть и примеры маркетинговых акций. Например, 29 апреля в Бахрейн прилетела партия из 100 тысяч доз «Спутника». По таможне их цена — всего 700 тысяч долларов. То есть по 7 долларов за дозу. А уже 3 июня на ПМЭФ объявили, что РФПИ вместе с суверенным фондом Бахрейна договорились о совместном производстве российской вакцины.

С исполнением обязательств есть большие вопросы. К примеру, поставить в Венгрию обещанные 2 млн доз худо-бедно удалось. Однако с крупнейшим покупателем «Спутника», Аргентиной, вышло некрасиво. В июле она не получила запланированные по графику 18,5 млн доз, и зашла речь о разрыве договоренностей. В Кремле предпочитали называть эти сложности «не срыв, а задержки». Тогда же на помощь структурам РФПИ были посланы сторонние поставщики, которые все же сумели обеспечить Аргентину обещанными объемами.

Совсем все непонятно с Турцией. 14 июня в Анкаре приземлился борт из России с крупной партией вакцины. Сколько в ней доз, не сообщалось, но, судя по отчету таможни, их было 300 тысяч — стоимость партии составляла 2 985 000 долларов. Тогда же сообщалось о межправительственном соглашении о поставках сразу 50 млн доз, из которых 30 миллионов должно было прибыть еще до конца июня. Тем не менее таможенная статистика с тех пор зафиксировала лишь одну заметную партию — 29 сентября — на сумму 3 980 000 долларов. Можно предположить, что это 400 тысяч доз. Потом — всё. Лишь слова о возможности открыть совместное производство вакцины в Турции. Договоренность, которая могла бы принести РФПИ до 500 млн долларов, видимо, так и не была исполнена.



Бразилия в марте подписалась на 10 млн доз с четким графиком поставок до конца июня. В итоге — лишь несколько мизерных поставок в мае и августе, и с тех пор — тишина. Аналогичных примеров можно привести с десяток — только по обнародованным, но так и не доведенным пока до конца контрактам. Вероятно, к положительным моментам можно отнести довольно многочисленные примеры запуска контрактного производства «Спутника» за рубежом. Однако тут уже в минусе оказываются российские заводы.

В сухом остатке можно засчитать РФПИ и другим небольшим российским поставщикам примерно 70 млн проданных на внешних рынках доз «Спутника» на 700 млн долларов. Для сравнения: количество проданных вакцин у Pfizer перевалило за 2 миллиарда.

«Фонтанка» попросила РФПИ прокомментировать имеющиеся в распоряжении редакции данные об экспорте «Спутника», а также рассказать о принципе ценообразования и выборе заводов — исполнителей контрактов. Однако к моменту публикации в фонде на запрос не ответили. Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

