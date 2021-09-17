В РФ начали делать вакцину AstraZeneca. Россиянам не достанется

Производство вакцины от коронавируса AstraZeneca началось в России. Фармацевтическая компания «Р-Фарм», которая наладила выпуск, планирует её экспортировать, заявил первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.



«В России уже производятся иностранные вакцины. На «Р-Фарм» AstraZeneca производится вполне себе под экспортные контракты», — цитирует заявление Осьмакова 17 сентября ТАСС.



Как добавляет РИА Новости, замминистра отметил, что Россия обеспечена собственными продуктами в полном объёме.

