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В РФ начали делать вакцину AstraZeneca. Россиянам не достанется

Компания «Р-Фарм» приступила к производству вакцины AstraZeneca в России

Производство вакцины от коронавируса AstraZeneca началось в России. Фармацевтическая компания «Р-Фарм», которая наладила выпуск, планирует её экспортировать, заявил первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.

«В России уже производятся иностранные вакцины. На «Р-Фарм» AstraZeneca производится вполне себе под экспортные контракты», — цитирует заявление Осьмакова 17 сентября ТАСС.

Как добавляет РИА Новости, замминистра отметил, что Россия обеспечена собственными продуктами в полном объёме.

«Здесь и сейчас на волне ажиотажного спроса мы работаем со своими производствами, поддерживаем свою фарму», — добавил Осьмаков.

Иностранные вакцины от коронавируса вряд ли скоро появятся в России, но добыть их в индивидуальном порядке простые россияне могут уже сейчас. Надо только выехать из страны. «Фонтанка» в этом материале рассказывает, куда ехать и как сделать прививку на месте.

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Комментарии (3)

Yksy
Кому она вообще может быть нужна??
terry18
Правильно, зачем россиянцев прививать Aстрoй? Куда ж тогда "Спутник" девать?
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