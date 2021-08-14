Колите меня «Пфайзером»: где русскому туристу привиться европейской вакциной

Фото: Zuma\TASS Поделиться Поделиться







Куда поехать, чтобы сделать общепризнанную прививку и получить европейский зеленый сертификат о вакцинации? Вопрос не праздный — не поднимая тему эффективности в сравнении со «Спутником V», укол иностранным препаратом открывает дорогу на Запад - дает зеленый европейский сертификат (EU DCC), избавляет от необходимости сдавать бесконечные ПЦР-тесты и сидеть в карантинах. На выбор сразу несколько вариантов. В каких-то странах придется записаться или посетить платного терапевта, а где-то даже и не надо выходить из аэропорта.



Вакцинация в Венгрии

Из Петербурга возобновили прямые рейсы в Венгрию и привиться можно прямо в Будапеште совершенно бесплатно. Запись идет на специальном сайте Vakcinainfo, там требуется указать венгерский ВНЖ или ID, но можно ограничиться и загранпаспортом. Инструкцию, как затем получить европейский сертификат о вакцинации, читайте здесь. Отзывы россиян подтверждают — привиться можно даже без записи.

«Вчера прилетел в 12:00. После заселения в гостиницу поехал в больницу, Róbert Károly körút 44, там везде вывески, подождал минут 15, заполнил форму, паспорт, адрес отеля (запишите индекс!), телефон отеля, что не был, не участвовал, не привлекался. Ещё минут 20 ожидания перед кабинетом, очень любезно пообщался с врачом на сносном английском, для меня сходили в другой кабинет за «Джонсоном». Судя по всему, прививают всех, ну или мне повезло и я был доброжелателен. Будьте очень внимательны при заполнении бумажного документа доктором - в моей фамилии одна буква ошибочна. Я не заметил, оставил как есть. По словам доктора, в базе появится через два дня, если повезёт - на следующий день. Сегодня сходил в ближайший kormanyablak, один час и 50 минут ждал очереди. За 2 минуты выдали EU DCC (европейский сертификат) с QR-кодом и ошибкой в фамилии», - поделился читатель с туристического форума Винского.



Вакцинация в Румынии

В соседней Румынии тоже вакцинируют страждущих западными разработками. Для въезда нужна шенгенская виза и ПЦР-тест, а пункты вакцинации находятся прямо в аэропорту Бухареста и в знаменитом замке Дракулы. Онлайн-карта всех открытых точек с прививками доступна здесь. Запись не нужна.

Кабинет вакцинации в аэропорту расположен в общественной зоне аэропорта Бухареста, между терминалами вылета и прибытия. Подробнее о нём можно прочитать здесь. И хотя там написано, что иммунизацию могут пройти взрослые с румынским гражданством, а также иностранные граждане, проживающие в Румынии, по опыту россиян прививают всех желающих. Хотя были и отказы.

«По прилету сразу пошёл в центре вакцинации. Там дали бумагу заполнить типа про аллергии и тд. Посмотрели, что я из России. Пару раз сказали «Русса, Русса». Спросили какую вакцину, Pfizer или Jonson & Jonson. Никаких лишних вопросов, заморочек и тд. Все заняло минут 10 + потом минут 10 еще посидел вакцинированный, на выявление побочек, аллергии. Выдали сертификат, - написал читатель с форума Винского. - В итоге, вакцину можно сделать прямо в аэропорту и лететь дальше по своим делам. Бесплатно, без вопросов, без проблем, с выдачей сертификата».



Вакцинация в Польше

В Польше официально могут вакцинироваться только иностранцы, которые имеют вид на жительство, выданный для работы, учебы или пребывания с семьей. Но у россиян есть опыт обхода ограничения. Рекомендуется обращаться к врачам-терапевтам частных клиник. Они дают электронное направление, с которым можно записаться по местному телефону доверия 989 или в самом пункте вакцинации. Но некоторые приходят и без направления в мобильные пункты. Их карта здесь.

«В Варшаве каждые выходные можно сделать бесплатную вакцинацию. Без регистрации и без записи. Вчера привился «Джонсоном» в самом центре в палатке на Skwer Hoovera, заняло 30 минут. Нужен только паспорт и польский номер телефона. Сертификат распечатывают на месте», - пишут россияне на форуме Винского.

Вакцинация в Болгарии

В Болгарии запись на вакцинацию идет через специальный сайт, но там нужно ввести действующий PIN-код или LNG-идентификатор, которого у туристов нет. Обойти это можно записавшись на платный прием у местного терапевта, который может дать направление на прививку. После этого можно явиться на местный пункт вакцинации. У некоторых россиян получилось. Список лабораторий, выдающих электронный сертификат о вакцинации, здесь.



Вакцинация во Франции

Во Францию многие летят из открытых Венгрии и Греции. Как совершить это полулегальное путешествие — мы описывали в тексте. Запись на прививку в республике абсолютно свободная для всех. Нужно только выбрать место и время на местном портале здесь.

По словам соотечественников, на приеме понадобится только паспорт и адрес во Франции — подойдут координаты отеля. В некоторых пунктах вакцинации говорят не только на французском, но и на английском, испанском или корейском. Список доступных языков отображается при выборе пункта.

«Мы туристы, граждане РФ, никаких ВНЖ нет, только Шенген. В Париже поставили первую дозу Pfizer. В SO Ouest Shopping Mall. Из документов попросили только паспорт, все вежливо и приветливо», - пишут россияне на форуме Винского.

Вакцинация в Сербии

Иностранцев прививают и в Сербии, хотя ненадолго делали паузу. Записываться теперь нужно через отель или хостел, где вы остановились. Предварительно только надо уточнить, подключен ли он к системе E-tourist, потому что заявки на прививки отправляются через неё. При этом заранее записаться на вакцинацию в Сербии нельзя, только после приезда на место.



«Сегодня в поставил «Пфайзер» в Саяме. Прилетел в Белград 11-го. Сразу по приезду оформил на сайте управы разрешение на вакцинацию. Делают хостелы и отели работающие в белую. Разрешение прилетает на почту сразу. Предлагают на выбор дату ( только с пятницы до воскресенье). Я выбрал на сегодня. Время работы с 8 до 15.30. С утра взял с собой распечатку. При входе помогли заполнить анкету. Внутри проверка документов, врач, регистрация в системе и распечатка на руки свидетельства о прививке. Всё. Народу с утра не много было, вся процедура 15 мин максимум», - рассказал 11 августа один из пользователей форума Винского.

Не смотря на то, что Сербия не входит в Европейский союз, иностранцы, вакцинированные в этой стране, имеют право на получение так называемого европейского зеленого сертификата вакцинации, говорят в местном правительстве.

Вакцинация в Черногории

В Черногории тоже вакцинируют иностранцев. Иммунизации проводится ежедневно с 8:00 до 20:00 в пунктах во всех муниципалитетах страны. Их перечень здесь. Запись на прививку не требуется. Но туристам надо предоставить квитанцию об оплате туристического сбора за жилье.



«Приехали в Подгорицу, тут же оплатили туристический сбор на месяц. Пришли в пункт вакцинации в доме музыки (Musical Centre of Montenegro). Очереди не было, оплату сбора даже не посмотрели. На выбор было две вакцины: AstraZeneca и Sinopharm. Pfizer-а не было, на сказали, что можно сходить в «университет», возможно у них есть. Решили никуда не ходить и привиться на месте AstraZeneca, - пишут россияне на форуме «Винского». - Два дня после вакцины умирали, температура, есть не хотелось и все подобные симптомы. Через два дня всё норм. Вот ждём 4 недели для второй дозы».

Вакцинация в Греции

В Грецию из России тоже давно давно летают. Там иностранцам привиться сложнее. Чтобы записаться для начала потребуется получить временный номер AMKA в греческих центрах обслуживания граждан KEP. Будет достаточно сказать, что он нужен для прививки и показать паспорт. После этого можно выбрать место для укола. Портал для записи тут. Но успешным опытом процедуры пока никто не делился.

Важно! Обстановка с вакцинацией в странах меняется буквально ежедневно. Очень сильное влияние оказывает человеческий фактор: некоторым удается привиться не с первого раза — приходится походить по разным прививочным пунктам. Другим везет без записи. Поэтому перед поездкой лучше уточнить актуальную обстановку с вакцинацией туристов в конкретной стране на форумах энтузиастов и сайтах местных властей.

Как привиться без очереди в Петербурге одной из российских вакцин — читайте в нашем обзоре.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

