«Мама, я в Париже». Как провести отпуск в «закрытой» Западной Европе

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







Страны Западной Европы летом 2021 года официально не открыли границы для российских путешественников. Но если очень хочется — то можно. Социальные сети пестрят фотографиями россиян с пляжей Коста-Бравы, Лазурного берега и итальянских курортов, а на форумах путешественников множество историй о том, как прорваться через закрытые границы на совершенно законных основаниях. Нужно лишь знание актуальных коронавирусных правил, шенгенская виза и запас времени.

Что можно и что нельзя

Актуальные правила въезда в страны ЕС опытные путешественники советуют сверять по сайту Международной ассоциации воздушного транспорта. Для каждой «закрытой» страны прописан список исключений — чаще для тех, кто там учится, работает, или едет с медицинскими целями, или привит вакциной, разрешенной в Евросоюзе.



Также приведен перечень стран, откуда можно въезжать, в том числе с туристическими целями. Среди них есть официально открытые для россиян. Например, Италия, Испания, Франция и Германия пускают путешественников из Греции, Кипра, Хорватии, Венгрии и Болгарии. Но условием будет нахождение в таком государстве в течение последних 14 дней.

На сайте минздрава Италии приводится такой кейс: «Андреас — гражданин Германии и вернулся 1 августа в Дюссельдорф из поездки в Аргентину (находится в списке E, как и Россия. — Прим. ред.). Поскольку он знает об ограничениях (в том числе запрещен въезд в туристических целях. — Прим. ред.), он решает остаться в Германии на 14 дней и приехать в Италию 15 августа. Тогда к нему применяются требования для стран из списка С». К таким ограничениям относится заполнение формы DPLF (цифровая форма поиска пассажиров) и европейский ковидный сертификат (дается вакцинированным, переболевшим за последние полгода и обладателям отрицательного ПЦР или антигенного теста). Те, у кого нет сертификата, могут предъявить отрицательный результат в бумажном виде.



Аналогичные правила действуют в других закрытых для российских туристов странах. Но списки открытых для въезда государств и требования к путешественникам могут пересматриваться раз в неделю и отличаться деталями. Например, Франция от въезжающих из Греции и Кипра требует тест не старше 24 часов, тогда как для других государств «зеленой зоны» — не старше 72 часов. Германия разрешает въезжать из стран «зеленого списка» тем, кто пробыл там всего 10 дней. А сразу можно?

Провести положенный коронавирусный «карантин» на пляжах Греции или Хорватии, а также в купальнях Будапешта готовы далеко не все — время отпуска ограничено, да и лишние деньги тратить не хочется. И на форумах путешественников можно прочитать много историй и советов о том, как объясняться с сотрудниками аэропортов и создать документально подкрепленную легенду, чтобы сразу оказаться в «закрытой» стране.

Главные трудности поджидают еще в России. Отечественных пограничников, как правило, ничего не интересует, кроме направления путешествия и суммы денег с собой. А вот на регистрации на рейс и на посадке могут спросить всё, что угодно: и обратный билет, и бронь отеля, и посадочные талоны, если рейс со стыковкой. Так что бронь отеля в разрешенной стране и обратный билет с вылетом оттуда лучше иметь при себе.



Могут возникнуть вопросы и к тем, кто летит в Грецию, Хорватию или Венгрию, к примеру, по испанской визе, особенно если она сделана не до пандемии, а недавно. Путешественникам советуют отвечать, что виза была оформлена в надежде на открытие границ, а пока пришлось довольствоваться доступными вариантами.

По прибытии в транзитную страну россияне, как правило, сдают экспресс ПЦР-тест, чтобы затем предъявлять его в пункте назначения. Например, в аэропорту Афин он стоит 20 евро и готов уже через 20 минут, хотя на саму сдачу могут быть внушительные очереди. Некоторые путешественники рассказывают, что используют сделанный в России анализ, и это не вызывает вопросов. Тут же многие покупают новый билет — в страну, где на самом деле хотят провести отпуск. На посадке обычно смотрят визу, а также просят предъявить ПЦР и заполненную форму DPLF для пункта назначения. Те, кто летит с ручной кладью и не подходит к стойке регистрации, избегают вопросов на этом этапе.

Для контроля в «запрещенной» стране некоторые туристы тоже готовят легенду. Например, по прилете во Францию сообщают, что следуют транзитом в Барселону и предъявляют билет, который сдают, как только выходят из аэропорта. На чаще всего это избыточная предосторожность. Если турист прилетел из «зеленой» зоны, сроком его пребывания там и национальностью, как правило, никто не интересуется.



«В Афинах перед паспортным контролем спросили, вакцинированная ли я. Показала наш сертификат со «Спутником», меня отправили сразу на паспортный контроль. Там штамп о прибытии, и я в Греции. Сразу пошла в зал вылета. На руках был электронный посадочный талон. Багажа не было. При посадке спросили мой ПЦР-тест свежестью до 24 часов и паспорт. Вопросов к московскому происхождению ни у кого не возникло. В Париже (Орли) вообще никакого контроля не было. Из самолёта сразу на выход в город пошла. И добро пожаловать во Францию», — рассказывает участница «Форума Винского», которая в конце июля путешествовала в Париж через Афины.

«За время пандемии не были в Европе, одичали и очень боялись. Ехали с детьми, свежими испанскими визами и двумя пачками документов — для Загреба и Мадрида. В итоге почти ничего вообще не понадобилось, ни одного никакого вопроса не было нигде, свежие визы никого не смутили», — пишет другая путешественница, которой удалось попасть в Мадрид через Загреб в конце июня. В столице Испании «пограничник проштамповал молча, вообще ни одного слова не произнес, на попытку всучить QR-коды и ПЦР отмахнулся». «Вывод — езжайте и ничего не бойтесь», — резюмирует она.



Житель Краснодара рассказал, что улетел из Афин в Милан, на всякий случай купив еще билет Милан — Валенсия, но тот не понадобился. «При посадке в самолёт Афины — Милан никто на это время (теста. — Прим. ред.) не смотрел. В Бергамо от самолёта до выхода в город никого не было. Летите смело. Тысячи людей так летают», — делится он опытом. «В Риме никто вообще ничего не спросил, ни тест, ни PLF», — соглашается москвич, прибывший в столицу Италии из Барселоны.

Еще одной жительнице Москвы удалось добраться в Ниццу через Афины и Милан. «На посадке спросили только PLF для Италии — попросили показать. Выход в Милане «Мальпенза» — контроля ноль. Но полиции в порту много. Далее ни на посадку в автобус, ни на поезд никто ничего не спрашивает», — сообщает она.

Другой путешественнице удалось улететь в Париж из греческого Ираклиона, предъявив ПЦР, сделанный в Москве. «Спросили куда, сказала, что в Париж, а далее в Барселону. Попросили показать билет (бронь на «Евроавиа» за 450 руб.), тест был сделан в Москве в «Вивалаб» за 1 час. И все, «бон вояж»!» — отмечает она.



Венгерские пограничники пока настроены строже. «Несмотря на то что Венгрия официально открыта уже несколько дней для вакцинированных россиян, на паспортном контроле дотошно спрашивали цель визита и просили показать пруфы (доказательства. — Прим. ред.). Показал заранее заготовленный маршрут на машине от Будапешта до Хорватии. Не забыли спросить пограничники и про гостиницу и обратные билеты из Хорватии домой. Думал, не пригодится после открытия границ, оказалось, это и было самым сложным участком маршрута», — рассказывает россиянин, добравшийся в начале августа через Будапешт в Милан.

А вот при регистрации на рейс до Бергамо проблем не возникло. «На чекине спросили, есть ли PLF-формы и тесты. Просто сказал, что есть. Ни цели визита, ни пруфов, ни тестов», — говорит путешественник. В Италии российский паспорт и история перемещений тоже никого не интересовали. «Сел в самолет и просто вышел в Милане из аэропорта в город. Никаких досмотров, никаких вопросов. Спокойно забрал багаж и вышел», — резюмирует он.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

