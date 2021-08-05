Помимо традиционных торговых центров, в списке есть два шатра — в парке 300-летия и у метро «Приморская», Финляндский, Зеленогорский и Московский железнодорожные вокзалы, Ледовый дворец и цирк. Не везде вакцинацию проводят каждый день, а графики работы рекомендуется уточнять на месте. Чиновники Смольного уверяют, что список актуальный и проверенный.
Отмечена на карте и «Галерея» — в торговом центре на следующей неделе планируют открыть самый большой мобильный пункт в городе на Неве — на
Для тех, у кого есть деньги и нет желания стоять в очереди, существует и платная вакцинация. «Фонтанка» изучала расценки и сроки.
Список адресов, где расположены мобильные пункты вакцинации:
- ТРК «Пик», ул. Ефимова, д. 2, лит. А, 4 эт.
- Библиотека им. Л. Н. Толстого, 6-я линия В.О., д. 17
- Прививочный шатер. Возле ст. м. «Приморская» (Одоевского, 34)
- Городская стоматологическая поликлиника № 2, 8-я линия В.О., д.41
- Психоневрологический диспансер № 1, Канареечная ул., д. 21
- Городская стоматологическая поликлиника № 3, 21-я линия В.О., д. 12
- ТРК «Гранд Каньон», Энгельса пр., д. 154
- «Леруа Мерлен», Выборгское ш., д. 214
- ТРК «Норд», пр. Просвещения, 19
- «Лента», Выборгское ш., 11
- ТК «Китай город», посёлок Парголово, Выборгское шоссе, 503, корп. 1
- ТК «Озерки», просп. Энгельса, 120
- «Европолис», Полюстровский просп., 84
- Финляндский вокзал, площадь Ленина, 6
- ТРК «Академ-Парк», Гражданский пр., д. 41, лит. Б
- ТЦ «Родео Драйв», просп. Культуры, 1
- ТРЦ «Французский бульвар», бул. Новаторов, 11, корп. 2
- ТЦ «ОКА», ул. Октябрьская, 8
- МФЦ, ул. Тверская, 36
- «Охта Молл», Якорная ул., 5А
- «Жемчужная Плаза», Петергофское ш., 51.
- «Юнона», ул. Маршала Казакова, 35 (только по выходным)
- Зеленогорский ж/д вокзал
- ТК «Питер Радуга», просп. Космонавтов, 14.
- ТК «Континент», ул. Ленсовета, 97.
- СК Ледовый дворец, просп. Пятилеток, 1,
- ТРК «Лондон Молл», ул. Коллонтай, 3В
- ТЦ «Смайл», пр.Большевиков, 27
- «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, корп. 2
- ТЦ «Старая Деревня», Торфяная дорога, 2, корп. 1
- ТРК «Гулливер», Торфяная дор., д.7
- ТРК «Питерлэнд», Приморский просп., 72
- Парк 300-летия, Приморский просп., 74Д
- «Леомолл», ул. Планерная, д 59
- ТРК «Грин Парк», Пушкинский район, пос.Шушары, территория Славянка, ул. Ростовская, 20, к. 1
- ТЦ «РИО». Фучика 2, литер А
- ТРК «Балканский», Балканская пл. 5
- Невский центр, Невский проспект, 114–116
- Московский вокзал, Невский пр., 85.
- ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21–23 (пока для сотрудников ТЦ!)
- Большой Санкт-Петербургский государственный цирк, наб. реки Фонтанки
- ТРК «Галерея» (открытие планируется на второй неделе августа)