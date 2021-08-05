Помимо традиционных торговых центров, в списке есть два шатра — в парке 300-летия и у метро «Приморская», Финляндский, Зеленогорский и Московский железнодорожные вокзалы, Ледовый дворец и цирк. Не везде вакцинацию проводят каждый день, а графики работы рекомендуется уточнять на месте. Чиновники Смольного уверяют, что список актуальный и проверенный.



Отмечена на карте и «Галерея» — в торговом центре на следующей неделе планируют открыть самый большой мобильный пункт в городе на Неве — на 1 000 уколов в день.

