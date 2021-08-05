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Где вакцинироваться без очереди в Петербурге. Полный список всех пунктов

Получить прививку без записи можно в 43 точках Петербурга

Обязательная вакцинация в Петербурге набирает обороты — желающих привиться всё больше. В поликлинике могут попросить подождать укола пару недель. Те, кому срочно, — отправляются в мобильные пункты вакцинации, где принимают без записи почти каждый день. «Фонтанка» собрала на карте все известные пункты вакцинации в торговых центрах и не только. Получилось 43 точки.

Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» / Архив
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Помимо традиционных торговых центров, в списке есть два шатра — в парке 300-летия и у метро «Приморская», Финляндский, Зеленогорский и Московский железнодорожные вокзалы, Ледовый дворец и цирк. Не везде вакцинацию проводят каждый день, а графики работы рекомендуется уточнять на месте. Чиновники Смольного уверяют, что список актуальный и проверенный.

Отмечена на карте и «Галерея» — в торговом центре на следующей неделе планируют открыть самый большой мобильный пункт в городе на Неве — на 1 000 уколов в день.

Для тех, у кого есть деньги и нет желания стоять в очереди, существует и платная вакцинация. «Фонтанка» изучала расценки и сроки.

Список адресов, где расположены мобильные пункты вакцинации:

  • ТРК «Пик», ул. Ефимова, д. 2, лит. А, 4 эт.
  • Библиотека им. Л. Н. Толстого, 6-я линия В.О., д. 17
  • Прививочный шатер. Возле ст. м. «Приморская» (Одоевского, 34)
  • Городская стоматологическая поликлиника № 2, 8-я линия В.О., д.41
  • Психоневрологический диспансер № 1, Канареечная ул., д. 21
  • Городская стоматологическая поликлиника № 3, 21-я линия В.О., д. 12
  • ТРК «Гранд Каньон», Энгельса пр., д. 154
  • «Леруа Мерлен», Выборгское ш., д. 214
  • ТРК «Норд», пр. Просвещения, 19
  • «Лента», Выборгское ш., 11
  • ТК «Китай город», посёлок Парголово, Выборгское шоссе, 503, корп. 1
  • ТК «Озерки», просп. Энгельса, 120
  • «Европолис», Полюстровский просп., 84
  • Финляндский вокзал, площадь Ленина, 6
  • ТРК «Академ-Парк», Гражданский пр., д. 41, лит. Б
  • ТЦ «Родео Драйв», просп. Культуры, 1
  • ТРЦ «Французский бульвар», бул. Новаторов, 11, корп. 2
  • ТЦ «ОКА», ул. Октябрьская, 8
  • МФЦ, ул. Тверская, 36
  • «Охта Молл», Якорная ул., 5А
  • «Жемчужная Плаза», Петергофское ш., 51.
  • «Юнона», ул. Маршала Казакова, 35 (только по выходным)
  • Зеленогорский ж/д вокзал
  • ТК «Питер Радуга», просп. Космонавтов, 14.
  • ТК «Континент», ул. Ленсовета, 97.
  • СК Ледовый дворец, просп. Пятилеток, 1,
  • ТРК «Лондон Молл», ул. Коллонтай, 3В
  • ТЦ «Смайл», пр.Большевиков, 27
  • «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, корп. 2
  • ТЦ «Старая Деревня», Торфяная дорога, 2, корп. 1
  • ТРК «Гулливер», Торфяная дор., д.7
  • ТРК «Питерлэнд», Приморский просп., 72
  • Парк 300-летия, Приморский просп., 74Д
  • «Леомолл», ул. Планерная, д 59
  • ТРК «Грин Парк», Пушкинский район, пос.Шушары, территория Славянка, ул. Ростовская, 20, к. 1
  • ТЦ «РИО». Фучика 2, литер А
  • ТРК «Балканский», Балканская пл. 5
  • Невский центр, Невский проспект, 114–116
  • Московский вокзал, Невский пр., 85.
  • ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21–23 (пока для сотрудников ТЦ!)
  • Большой Санкт-Петербургский государственный цирк, наб. реки Фонтанки
  • ТРК «Галерея» (открытие планируется на второй неделе августа)

Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» / Архив
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

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