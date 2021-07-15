Вакцинация за деньги: без драк, очередей и глюков госуслуг

автор фото Данила Егоров/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







«Фонтанка» изучила, сколько стоит платная вакцинация или ревакцинация от коронавируса в Петербурге. Без многочасовых очередей в торговых центрах, где можно заразиться, и охоты на дефицитные номерки на портале госуслуг. Варианты есть на любой вкус и кошелек. Но кое-где, даже с деньгами, уже придется подождать.

Вакцинация и ревакцинация по сути одна и та же услуга. Два бесплатных укола одним и тем же препаратом с разницей в 21 день, два обязательных осмотра врача-терапевта перед ними — но уже за деньги. Разница только в пакете документов и рекомендациях. На первый раз просят паспорт, полис ОМС и СНИЛС. На второй — дополнительно сертификат о прошлой вакцинации.



Противопоказания одинаковые — возраст меньше 18 лет, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических, а также вакцинация любой другой вакциной, в том числе от гриппа, менее чем за месяц до даты вакцинации от COVID-19.

В некоторых местах на всякий случай предлагается перед уколом сделать тест, чтобы исключить скрытое течение болезни. В других — сдать кровь на антитела, чтобы оценить затем результат укола.

Ревакцинация проводится через 6 месяцев после введения второй дозы. Препараты в теории возможны разные — «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «Спутник V» и «КовиВак». Но в частных клиниках сейчас ассортимент сводится к двум последним. А на момент обзвона и вовсе только к «Спутнику».

Самая дорогая процедура вакцинации и ревакцинации, которую удалось обнаружить «Фонтанке», в клинике «Скандинавия». Сама прививка, как и везде, бесплатная, но за работу специалиста перед ней дважды придется отдать по 2700 рублей. Несмотря на стоимость, спрос есть — ближайшую запись корреспонденту предложили лишь на 7 августа. Но могут появляться окна и раньше — нужно звонить и уточнять.



Пациентам предлагают прийти за 10 минут до назначенного времени и быть готовыми, что один прием с консультацией врача, разморозкой вакцины, введением и обязательным наблюдением после укола займет примерно 1,5 часа.

Тем, кто сомневается, делать или нет прививку и имеет в связи с этим вопросы, предлагают небольшую онлайн-консультацию с врачом. Стоимость символическая — 500 рублей. И если после этого пациент всё же решится, то на эту же сумму сделают скидку. Так что фактически она будет бесплатной.

В «Лахта Клинике» цена немногим меньше — 2500 рублей за осмотр врача перед каждым уколом. Запись предложили только на 1 августа. Но в наличии был срочный слот в тот же день.

Бонусом там предложили бесплатно оформить вакцинированным сертификат ВОЗ международного образца, в дополнение к тому, что появится на госуслугах. В клинике уточняют, что документ заполняется на английском языке и может пригодиться для поездок за границу, однако уточняют, что он не является обязательным и не гарантирует прохождение границы и получение визы.



«Американская медицинская клиника» просит 2300 рублей за каждый прием перед бесплатной прививкой. Для исключения коронавирусной инфекции на момент вакцинации там предлагают анализ на наличие антигена. Результат мазка из зева и носа будет готов в течение часа. Это еще 2500 рублей сверху.



«Немецкая семейная клиника» просит 2200 рублей за осмотр врача-терапевта Как там объяснили, он перед уколом собирает анамнез, анализирует показания и противопоказания к иммунизации, измеряет артериальное давление, производит термометрию и пульсоксиметрию. Затем оформляет необходимый пакет документации, и медицинская сестра внутримышечно вводит первый компонент вакцины. Запись предложили на 17 июля.

Планируемое суммарное время, необходимое для осмотра, вакцинации и наблюдения после вакцинации составит около 1 часа. Через четыре недели после введения второй дозы там рекомендуют выполнить исследование крови на наличие антител IgG к S-белку коронавируса для оценки уровня иммунной защиты.

В «РеаСанМед» предлагают осмотры врача на 1800 рублей каждый. Записаться предложили хоть на завтра.

Довольно большая категория частных клиник предлагает вакцинацию за 1500 рублей. Центр защиты здоровья «Благомед» за эти деньги зовет прививаться по вторникам, средам и пятницам. «Европейский центр вакцинации» только с 12 августа. «Медси Санкт-Петербург» записывает на 27 июля.

