Антител нет, но пошла хорошо! Что говорят вакцинированные «ЭпиВакКороной»

автор фото Александр Миридонов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Искать привитого «ЭпиВакКороной» в Петербурге — как пытаться обнаружить иголку в стоге сена. В город на Неве перед Новым годом завезли тысячу доз всего на 500 человек — сотрудников местного Роспотребнадзора. Одна из первых вакцинированных согласилась поговорить с «Фонтанкой».

«Списки на вакцинацию начали централизовано составлять в декабре. Выбор вакцинироваться или нет, и чем именно — есть всегда, но мы с коллегами, как сотрудники Роспотребнадзора, отдали предпочтение собственной разработке, — рассказала заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Катаева. — Первую вакцинацию нам провели 25 декабря на рабочем месте. Приехала выездная бригада из 37-й поликлиники. Вторая инъекция была через 21 день — 15 января».



Перед каждой прививкой, по её словам, был осмотр врача: он собирал анамнез, а кандидат на укол подтверждал, что ранее не болел и не болеет COVID-19, и другими ОРВИ в данный момент, а также, что у него нет хронических заболеваний в стадии обострения, после чего врач давал допуск.

«У меня почти не было никакого дискомфорта и признаков заболевания после каждого из уколов. Единственное, что я ощутила: первые сутки после вакцинации поболела та рука, куда мне сделали инъекцию. Никаких других ощущений не было. Я в принципе переношу любую вакцинацию нормально, не только против коронавируса, но и против гриппа и пневмококковой инфекции. И на моей памяти никогда не было никаких реакций. Все это, конечно, зависит от организма каждого конкретного человека. Но в основном все мои коллеги перенесли вакцинацию хорошо, без каких-либо осложнений и последствий», — Катаева.

После прививок антитела проверяли с помощью специальной тест-системы от самого «Вектора». Защитный титр выше единицы в ней считается положительным результатом.



«У меня на сегодняшний день коэффициент позитивности 7,5 и он не изменился за месяц с первой проверки. Прививочного сертификата у меня нет, но есть справка, в которой зафиксированы даты и чем меня прививали, серия и срок годности. Сколько будет действовать иммунитет сейчас никто сказать не может — прививочная кампания против новой коронавирусной инфекции продолжается», — резюмировала Катаева.

Конечно, было бы смело ожидать от сотрудника Роспотребнадзора критику родной вакцины самого Роспотребнадзора. Но заявления других горожан о вакцинации разработкой «Вектора» не выдержали проверок: два опрошенных «Фонтанкой» петербуржца, заявлявших о вакцинации «той самой второй российской вакциной», на деле перепутали «ЭпиВакКорону» и «Гам-КОВИД-Вак», больше известный под брендом «Спутник V». Другие же подозрительно отказывались подтверждать свои критические заявления.

В начале марта представившийся жителем Северной столицы мужчина написал в чате вакцинированных «ЭпиВакКороной» в Telegram на 5000 участников, что он после двух уколов якобы не только не получил иммунитет от коронавируса, но и попал в больницу с тяжелыми осложнениями.



«Звать меня Александр Викторович я из Питера. Сделал прививку ЭпиВакКорона 30.12 и 17.01. И... 8 февраля заболел коронавирусом. 13 февраля попал в реанимацию. Переболел тяжелой формой. Плазму переливания, дышал кислородом. Короче чуть не сдох (извиняюсь я грубое слово, но оно здесь как раз к месту). Сейчас на реабилитации. 50 процентов поражение лёгких. Сейчас на реабилитации. Вот такие дела. Жалею что не привился Спутником. Да мне 50 лет». (орфография сохранена прим. ред.)

За сообщением последовали слова сожаления и пожелания здоровья Александру Викторовичу от участников чата. Вот только никаких документальных подтверждений вакцинации и своего состояния он сочувствующей общественности не предоставил и на настойчивые попытки «Фонтанки» поговорить не ответил. Хотя сообщение прочитал.

Создатель чата москвич Андрей Криницкий заверил «Фонтанку», что в истории Александра Викторовича уверен. По его словам, он прислал ему в подтверждение выписной эпикриз с подтверждённым COVID-19, фото из реанимации, а также снимок справки о прививке. Но показывать журналистам частную переписку даже в заретушированном виде запретил.



Криницкий — участник клинических исследований «ЭпиВакКороны» и один из авторов двух резонансных обращений добровольцев-испытателей в Минздрав и Роспотребнадзор. Он узнал о наборе желающих испытать на себе новую разработку через Интернет, и в числе первых в декабре сделал прививку в столичном НМХЦ им. Пирогова. Мужчина не знает, вкололи ли ему реальную вакцину или плацебо. Но примерно день после укола болело плечо, температура была заметна только по градуснику — около 37, после второй дозы не было и этого.

По его словам, это общая картина для всех вакцинированных разработкой «Вектора». Самая жестокая побочка, про которую писали в чате, у людей покрылось плечо красными пятнами и болело 2–3 дня. То есть ничего похожего на «спецэффекты» от «Спутника V», которые, например описывали журналисты «Фонтанки», нет, и рассказу сотрудницы петербургского Роспотребнадзора вполне можно верить.

Но в отличие от разработки НИЦ им. Гамалеи обычный тест на антитела показал Криницкому лишь нули, как и, по его словам, ряду других испытателей. Разобраться в ситуации без скандала не удалось — так и появились два открытых письма в Минздрав.



«Мы самостоятельно и за свой счёт проверяем у себя уровень антител, однако все полученные результаты ниже референсного значения. «Вектор» утверждает, что определить нужные антитела можно только их тест-системой, но держит её в тайне. Заказать такой тест самостоятельно в лаборатории нельзя. В такой ситуации возникают сомнения в эффективности вакцины у многих участников исследования и у тех, кто уже успел получить вакцину в рамках гражданской вакцинации. 33% от числа документально подтвердивших своё участие в исследовании сдали такие тесты, и у всех получены отрицательные анализы на антитела (против коронавируса). Мы в основном доверяем репутации «Вектора» и надеемся, что вакцина хорошо работает. Но пока нет независимого подтверждения этому», — говорится в письме от 18 января.

22 марта участники III фазы испытаний «ЭпиВакКороны» отправили в Минздрав второе письмо с просьбой провести независимую проверку результатов исследований.

«В связи с отсутствием научных публикаций I, II и III фаз испытания вакцины «ЭпиВакКорона» и закрытостью данных клинических исследований со стороны ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, мы были вынуждены по мере своих сил провести собственные исследования эффективности вакцины. Результаты наших проверок расходятся с высказываниями официальных лиц Роспотребнадзора и ГНЦ «Вектор» в СМИ, в связи с чем мы обеспокоены возможными отрицательными последствиями массовой вакцинации «ЭпиВакКороной»», — говорится в тексте письма.



Как утверждают авторы, минимум у трети вакцинированных не были обнаружены антитела к коронавирусу.

«120 участников III фазы клинических исследований и 19 вакцинированных в рамках гражданской вакцинации сдали анализ на антитела тест-системой, рекомендованной Роспотребнадзором. У 30% антитела обнаружены не были (для участников клинических исследований сделана поправка на плацебо), — пишут добровольцы. — В нашем эксперименте ни один из образцов плазмы пациентов, вакцинированных «ЭпиВакКороной», не смог нейтрализовать SARS-CoV-2. О таких же результатах нам сообщили другие анонимные лаборатории».

Кроме того, авторы письма заявили о случаях заражения коронавирусом якобы после вакцинации «ЭпиВакКороной», в том числе у пациентов, у которых ранее были выявлены антитела спецтестом Роспотребнадзора и у вакцинированных в рамках гражданской вакцинации.

«Вектор» ответил на обвинения публикацией 24 марта долгожданных результатов клинических исследований «ЭпиВакКороны». Среди добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет они подтвердили безопасность и эффективность вакцины, заявил Роспотребнадзор.

«Схема двухдозовой вакцинации вызвала выработку антител, специфичных к антигенам, входящим в состав вакцины, у 100% добровольцев, — говорится в сообщении Роспотребнадзора. — Сероконверсия (то есть выработка антител) с титром нейтрализующих антител ≥ 1:20 была зарегистрирована у 100% добровольцев через 21 день после получения второй дозы».

Впечатляющие итоги, но опубликованы они пока не в Lancet, а в журнале «Инфекция и иммунитет», который издает в Петербурге НИИ им. Пастера, подведомственный Роспотребнадзору.

Подробнее об устройстве «ЭпиВакКороны» и её отличиях от «Спутник V» можно прочитать в этом материале.

О том, какие побочные эффекты бывают после вакцинации первой и второй доз «Спутника V», читайте здесь и тут. А в этом материале «Фонтанка» рассказывала о том, что делать, если антитела после вакцинации так и не появились.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

Справка

По данным «Стопкоронавируса», «ЭпиВакКорона» — вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19. Её разработчик — «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Регистрационное удостоверение №ЛП-006504 выдано 13.10.2020. Завершено пострегистрационное клиническое исследование вакцины с участием 150 добровольцев старше 60 лет. Отчет о проведенном исследовании представлен в Минздрав, наблюдение за добровольцами продолжается уже вне рамок протокола (в течение 180 дней). Кроме того, продолжаются исследования с участием 3000 добровольцев старше 18 лет. По состоянию на 17 марта 2021 года в гражданский оборот введено 5 серий вакцины «ЭпиВакКорона», произведенной на промышленной площадке АО «Вектор-БиАльгам», общим количеством 186 150 доз. Вакцину вводят двукратно внутримышечно с интервалом в 2–3 недели. Поступление в Петербург ожидают в марте, об этом объявлял губернатор Александр Беглов. Новых вводных пока нет.