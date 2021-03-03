Вместо антител — дырка от бублика: что делать, если «Спутник V» не сработал

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Что делать, если после двух уколов «Спутником V» тест на антитела отрицательный, и точно ли это значит, что иммунитета к коронавирусу нет и не будет? «Фонтанка» задала важные вопросы экспертам. Кроме того, что нужно подождать, они советуют и неожиданные решения.

41-летний петербуржец Григорий первую прививку сделал 20 января в поликлинике на Муринском проспекте. Реакции на неё никакой не ощутил: температуры не было, немного скакало давление, и были головные боли, но незначительные. Вторая доза была 12 февраля. После неё тоже практически никаких побочных эффектов, только голова болела чуть дольше — 4–5 дней. Но тогда и погода активно менялась.



«27 февраля сдал тест в «Хеликсе». 28-го получил. Концентрация — 8,3 ОЕ/мл. А все что до 12 — отрицательный результат. Тогда я пошёл в «Инвитро», там другая тест-система — они оценивают коэффициент позитивности антител к коронавирусу. Результат: «сомнительный», — рассказал «Фонтанке» Григорий. — Какая у меня реакция была? Очень плохая. Опустошение, нервы. Ведь до этого я думал, что прошёл вторую прививку и можно немного расслабиться».

Григорий добавил, что у него хронический гастрит, псориаз и дикий стресс. И он читал, что это может влиять на образование антител, а у 8% привитых они могут вообще не появляться. Но теперь он не знает, что делать дальше.

«Я бы привился другой вакциной. Но какой? Про «ЭпиВакКорону» пишут, что там вообще антитела не вырабатываются. Вакцина центра Чумакова проходит испытания, и ничего не ясно. Со «Спутником» всё хотя бы было понятно...» — задается вопросом мужчина.



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Петербурженка Наталия уговорила вакцинироваться вместе с собой 65-летнюю маму. В итоге у неё антитела появились, а у старшего поколения — нет. «Первую прививку сделали 10 января в поликлинике на улице Новоселов. Вторую — 30 января. Делали мы в одной пятерке, из одного флакона. Реакции у мамы практически не было, после первой только чуть-чуть поболела голова. На 48-й день от первой прививки сдали тесты. У меня результат положительный — 82 ОЕ/мл, а у неё — 9,1 ОЕ/мл, то есть отрицательный. Мы такого вообще не ожидали и представить не могли, что после укола может не быть антител. Сделав вакцину, мама успокоилась, а теперь в панике, что все бесполезно. Сидит расстроенная, не могу успокоить», — рассказала «Фонтанке» Наталия.



По её словам, возможно, что её мама попала в те 8%, для которых вакцина неэффективна. А может быть, антител нет из-за того, что она сидела на диете — из-за проблем с желудком, или из-за возраста они вырабатываются медленнее. Вопросов больше, чем ответов. Теперь Наталия с мамой планируют пересдать тесты в другой лаборатории недели через две. И, может быть, попробовать применить вакцину во второй раз.



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«Иммунный ответ на введение любой вакцины зависит от многих факторов, в том числе от индивидуальных особенностей иммунной системы человека, наличия у него каких-либо заболеваний, способных повлиять на состоятельность иммунитета, даже особенностей питания и профессиональной деятельности. Однозначно сказать о различиях формирования иммунного ответа после вакцинации у разных групп населения на сегодняшний день вряд ли представляется возможным в силу того, что прошло еще крайне мало времени с момента начала массовой вакцинации, а значит, период наблюдения за большим количеством вакцинированных из разных популяционных групп недостаточно длительный, чтобы сделать качественные выводы», — заявил «Фонтанке» медицинский директор лабораторной службы «Хеликс» Дмитрий Денисов.



Сусанна Харит, главный специалист по вакцинопрофилактике, в ответ на вопрос об отсутствии антител напомнила, что даже в инструкции «Спутника V» написано: иммунитет формируется не у всех (на сайте говорится об эффектности в 91,4%, а в Lancet — 91,6%), и есть процент не отвечающих на введение вакцины. Тем не менее, по её словам, можно действительно попробовать сдать тест на антитела ещё через пару недель, возможно, что есть просто «поздно стартующие люди».

О запоздалой реакции говорит и заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его словам, у кого-то бывает быстрый иммунологический ответ, у кого-то он запаздывает. И напомнил, что T-клетки в организме человека сохраняют память о перенесенном заболевании в течение всей его жизни. И «если мы повторно с вирусом встречаемся, Т-клетки дают сигнал B-клеткам, и те продуцируют антитела, которые будут нейтрализовать весь вирус», — объяснил он.

Заведующая отделом мониторинга иммунизации больницы им. Боткина Анна Сталевская также заявила «Фонтанке», что при любой вакцинации есть процент привитых, не способных выработать иммунный ответ по разным причинам, а также что не все тесты способны одинаково оценить уровень иммунитета. Сталевская перенаправила вопрос к разработчику вакцины «Спутник V» — НИЦ им. Гамалеи. Но и там ограничились размытыми формулировками.



«Почему нет антител, мне сказать сложно. У разных людей, особенно у пожилых, иммунный ответ может быть слабым. Возможно, что эти два случая как раз такие, — признал главный научный сотрудник НИЦ им. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн. — Но есть еще и понятие клеточного иммунитета. Его не определяют в частных клиниках. Это специализированная и достаточно сложная методика, и вполне возможно, что у этих вакцинированных этот клеточный иммунитет есть».

По его словам, в таком случае можно или подождать формирования определяемых антител, или уколоться еще раз.

«В принципе, можно сделать еще одну прививку. Тут есть трудность, потому что по инструкции делаются только две. Но ничего страшного в этом я не вижу. Нужно обратиться по месту вакцинации, представить свои результаты анализа и спросить, могут ли они сделать дополнительную прививку», — рекомендовал Альтштейн.

«Фонтанка» задала вопрос комитету по здравоохранению Петербурга: готовы ли они в таком случае выделить дозу для повторной вакцинации.



Ранее с проблемой отсутствия антител после вакцинации столкнулись разработчики второй отечественной вакцины — «ЭпиВакКорона» от «Вектора». После жалоб добровольцев в Роспотребнадзоре признали, что антитела после неё не фиксируются обычными тест-системами.

«Используемая для создания вакцины «ЭпиВакКорона» новая технологическая платформа пептидных вакцин требует выработки новых подходов к определению поствакцинального иммунитета, — объяснили в Роспотребнадзоре. — Большинство коммерческих тестовых наборов нацелены на обнаружение широкого спектра антител к различным участкам оболочечного белка S нового коронавируса, и их чувствительности может быть недостаточно для обнаружения небольшого пула ключевых антител, образующихся после прививки вакциной «ЭпиВакКорона». Подобные тест-системы с высокой вероятностью не будут определять антитела у лиц, привитых «ЭпиВакКороной».

И заявили, что разработали собственные тест-системы, рассчитанные на «SARS-CoV-2-IgG-Вектор». Но в открытом доступе их пока нет. Со «Спутником V» другой случай — опыт читателей и журналистов «Фонтанки» показывает, что в случае удачной вакцинации антитела фиксируются существующими и доступными тест-системами. Какой уровень бывает после двух уколов — читайте здесь.



Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

